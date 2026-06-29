Samningur um stofnun háskólasamstæðu Háskóla Íslands var undirritaður á Hólum í Hjaltadal í dag. Með þessu verður Háskólinn á Hólum aðildarháskóli að HÍ og ber nú nafnið Háskóli Íslands á Hólum.
Í byrjun júní samþykkti Alþingi frumvarp um háskólasamstæður, lög sem öðlast gildi þann 1. júlí. Háskóli Íslands verður þannig að samstæðuháskóla og fellur Háskóli Íslands á Hólum þá undir þann fyrrnefnda.
Silja Bára Ómarsdóttir, rektor HÍ, er nú yfir báðum skólunum og mun sérstakur forseti taka til starfa á Hólum auk sérstakrar stjórnar. Hólmfríður Sveinsdóttir, núverandi rektor á Hólum, verður tekur við forsetaembættinu þar til 30. júní 2031.
„Það sem gerir þessi tímamót sérstök er að hér er verið að byggja á styrkleikum tveggja öflugra skóla og skapa ný tækifæri fyrir þverfræðileika, rannsóknir og nýsköpun,“ sagði Silja Bára í ávarpi sínu á Hólum í dag.
Samkvæmt tilkynningu frá Háskóla Íslands verður unnið að áframhaldandi uppbyggingu háskólastarfs í Skagafirði og áhersla lögð á öfluga innviði, eflingu rannsóknarstarfs og að styrkja starfsemina sem er nú þegar til staðar á sviði fiskeldis og fiskalíffræði, ferðamálafræði og hestafræði.
Til að mynda verður byggt nýtt lagareldishús og það tekið í notkun fyrir árslok 2027.