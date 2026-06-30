Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson

Kristján Loftsson forstjóri Hvals hf. segist ekki leggja neinn trúnað á yfirlýsingar aðgerðarsinna sem berjast gegn hvalveiðum hér á landi um að þeir vinni ekki með Paul Watson og félögum um borð í Bandero. Níu langreyðar hafa verið veiddar hingað til.
Þetta kemur fram í Morgunblaðinu í dag þar sem rætt er við Kristján. Líkt og kunnugt er er skip Paul Watson, Bandero, nú í íslenskri efnahagslögsögu og hefur Watson sagt að ætlunin sé að stöðva hvalveiðar. Varðskipið Þór hefur fylgt Bandero eftir undanfarna daga vegna þessa.
Í Morgunblaðinu er haft eftir Kristjáni að áhafnir Hvals 9 og Hvals 8 hafi ekki orðið varar við ferðir Bandero. Hann gefi sjálfur lítið fyrir „anty everything-liðið“ líkt og haft er eftir honum í Mogganum.
Áður hefur Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavina sagt við fréttastofu að samtökin séu ekki samþykk aðgerðum Watson. Ofbeldisfullar aðgerðir eða aðrar sem stefni lífi fólks í voða sé ekki stutt af Hvalavinum.
Ljóst er að Kristján gefur lítið fyrir þær yfirlýsingar en hann segir við Morgunblaðið að hann leggi ekki neinn trúnað á yfirlýsingar innlendra systursamtaka Paul Watson um að þau séu mótfallin fyrirhuguðum aðgerðum hans á Íslandsmiðum. Hann segir fólk hanga í hlíðinni fyrir ofan hvalstöðina í Hvalfirði og fylgjast með veiðum Hvals. Síðan séu Watson og félagar látnir vita af öllum ferðum Hvals 8 og Hvals 9.
Áhöfn skipsins Bandero, skip hvalveiðiverndaraktívistans Paul Watson, hefur ekki orðið við beiðnum Landhelgisgæslunnar um að gefa upp staðsetningu skipsins sem sigldi inn í efnahagslögsögu Íslands í gær. Formaður Hvalavina hefur áhyggjur af komu skipsins til landsins.
Varðskip Landhelgisgæslunnar fylgist enn grannt með ferðum Bandero, skips Paul Watson samtakanna. Formaður Verkalýðsfélags Akraness gagnrýnir að Landhelgisgæslan skuli ekki vísa skipinu frá. Upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir gæsluna ekki hafa lagalega heimild til þess.
Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir gæsluna undirbúna undir allar sviðsmyndir vegna veru skips aðgerðarsinnans Paul Watsons í efnahagslögsögu Íslands. Hann segir undirbúning hafa staðið yfir síðan í maí, aðgerðir snúist fyrst og fremst um að tryggja öryggi allra sjófarenda, einnig þeirra sem um borð eru í Bandero, skipi Watson. Sjálfur þrætir Watson fyrir það að aðgerðir hans setji annað fólk í hættu.