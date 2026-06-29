Innlent

Vara­maður á Ísa­firði verður sveitar­stjóri Súðavíkur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Elísabet muni flytja aftur til Súðavíkur samkvæmt heimildum BB.
Elísabet muni flytja aftur til Súðavíkur samkvæmt heimildum BB. Vísir/Vilhelm

Elísabet Margrét Jónsdóttir hefur verið ráðin sveitarstjóri Súðavíkurhrepps. Hún var í fimmta sæti á lista Framsóknar í Ísafjarðarbæ og er því fyrsti varamaður flokksins.

Greint er frá ráðningunni á heimasíðu Súðavíkurhrepps og segir þar að undanfarin ár hafi Elísabet starfað sem fjármála- og skrifstofustjóri hjá Fiskvinnslunni Íslandssögu hf. Jafnframt hafi hún sinnt fjármálastjórnun fyrir Norðureyri ehf. og Vestfisk ehf. síðastliðin tíu ár.

„Elísabet hefur einnig öðlast góða innsýn í opinbera stjórnsýslu, meðal annars í gegnum þátttöku sína í sveitarstjórnarstörfum Ísafjarðarbæjar,“ segir í tilkynningunni.

Elísabet var í fimmta sæti lista Framsóknarflokksins í Ísafjarðarbæ í afstöðnum sveitarstjórnarkosningum en flokkurinn hlaut fjóra kjörna fulltrúa. Hún er því fyrsti varamaður flokksins. 

BB birti lista yfir umsækjendur um starfið sem sjá má hér fyrir neðan. Heimildir blaðsins herma að Elísabet, sem er Súðvíkingur, muni flytja þangað.

  • Aðalheiður Sigursveinsdóttir – Ráðgjafi
  • Dagný Hauksdóttir – iðnaðarverkfræðingur
  • Elísabet Margrét Jónasdóttir – Fjármála- og skrifstofustjóri
  • Fatemeh Sadeghi – Verkfræðingur
  • Gísli Halldórsson – Sviðsstjóri
  • Hannes Lúðvíksson – Ritari
  • Hilmar Vilberg Gylfaon – Lögfræðingur
  • Ragnheiður Axel Eyjólfsdóttir – Framkvæmdastjóri
  • Ragnheiður Kristín Finnbogadóttir – Lögfræðingur
Súðavíkurhreppur Ísafjarðarbær Sveitarstjórnarkosningar 2026 Vistaskipti

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