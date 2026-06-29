Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. júní 2026 21:56 Elísabet muni flytja aftur til Súðavíkur samkvæmt heimildum BB. Vísir/Vilhelm Elísabet Margrét Jónsdóttir hefur verið ráðin sveitarstjóri Súðavíkurhrepps. Hún var í fimmta sæti á lista Framsóknar í Ísafjarðarbæ og er því fyrsti varamaður flokksins. Greint er frá ráðningunni á heimasíðu Súðavíkurhrepps og segir þar að undanfarin ár hafi Elísabet starfað sem fjármála- og skrifstofustjóri hjá Fiskvinnslunni Íslandssögu hf. Jafnframt hafi hún sinnt fjármálastjórnun fyrir Norðureyri ehf. og Vestfisk ehf. síðastliðin tíu ár. „Elísabet hefur einnig öðlast góða innsýn í opinbera stjórnsýslu, meðal annars í gegnum þátttöku sína í sveitarstjórnarstörfum Ísafjarðarbæjar,“ segir í tilkynningunni. Elísabet var í fimmta sæti lista Framsóknarflokksins í Ísafjarðarbæ í afstöðnum sveitarstjórnarkosningum en flokkurinn hlaut fjóra kjörna fulltrúa. Hún er því fyrsti varamaður flokksins. BB birti lista yfir umsækjendur um starfið sem sjá má hér fyrir neðan. Heimildir blaðsins herma að Elísabet, sem er Súðvíkingur, muni flytja þangað. Aðalheiður Sigursveinsdóttir – Ráðgjafi Dagný Hauksdóttir – iðnaðarverkfræðingur Elísabet Margrét Jónasdóttir – Fjármála- og skrifstofustjóri Fatemeh Sadeghi – Verkfræðingur Gísli Halldórsson – Sviðsstjóri Hannes Lúðvíksson – Ritari Hilmar Vilberg Gylfaon – Lögfræðingur Ragnheiður Axel Eyjólfsdóttir – Framkvæmdastjóri Ragnheiður Kristín Finnbogadóttir – Lögfræðingur Súðavíkurhreppur Ísafjarðarbær Sveitarstjórnarkosningar 2026 Vistaskipti Mest lesið „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Innlent „Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku“ Innlent „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent „Hlægilegt þvaður gegn lýðræði!“ Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent Fleiri fréttir Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Gagnrýnir að skipinu hafi ekki verið vísað frá Svavar Pálsson ráðinn sveitarstjóri Húnabyggðar „Ekkert sérstaklega ánægð“ þegar hún sá hnífinn Margrét Kristín skipuð lögreglustjóri á Suðurnesjum „Við verðum bara að horfast í augu við smæð okkar“ Lokar fyrir aðgengi að Reykjafossi og Fossalaug Gagnrýnir Landhelgisgæsluna vegna Bandero og ýtukarl á áttræðisaldri „Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku“ Fósturfaðirinn áfram í gæslu Leiðrétta rangar kröfur um kílómetragjald af seldum bílum „Hlægilegt þvaður gegn lýðræði!“ Handtekinn í Reykholti vegna kannabisræktunar Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Fær ekki áheyrn í Hæstarétti eftir að hann kallaði konu „svertingjatussu“ Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Rigningu spáð í Reykjavík alla vikuna og fólk á leið austur „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Reglugerðin rétt ókomin: „Auðvitað er þetta áfellisdómur yfir réttarframkvæmd á Íslandi“ Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Væta með köflum í flestum landshlutum Sjá meira