Lögregla fékk í gær tilkynningu um þrjá menn sem voru á gangi í miðborginni með kylfur í hendi. Í ljós kom að þeir höfðu einnig mikið magn vímuefna í fórum sínum og voru þeir kærðir fyrir vopnalög og vörslu fíkniefna.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í dagbók lögreglu. Þar kemur fram að lögreglu hafi einnig borist tilkynning um þjófnað úr matvöruverslun á stöð 1 sem sinnir Austurbæ, miðbæ, vesturbæ og Seltjarnarnesi. Er það í rannsókn.
Þá var lögreglu á sömu stöð tilkynnt um líkamsárás og rán. Maður var handtekinn á vettvangi og færður á lögreglustöð til vistunar. Þá var ökumaður í umdæmi lögreglu í Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi stöðvaður fyrir of hraðan akstur. Málið var afgreitt með vettvangsskýrslu.
Þá hafði lögregla í Kópavogi og í Breiðholti afskipti af ökumönnum, einn var vímaður og án réttinda. Annar var stöðvaður við of hraðan akstur, keyrði á 77 kílómetra hraða í götu þar sem þrjátíu kílómetra hraði er leyfilegur. Þá var bíllinn með filmaðar rúður og var ökumaður bráðabirgðasviptur og á von á sekt.
Maður í umdæmi lögreglustöðvar 4 sem sinnir Grafarvogi, Mosfellsbæ og Árbæ var staðinn að verki við að pissa við skólalóð. Málið var afgreitt á vettvangi.