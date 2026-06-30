Aðalmeðferð að ljúka í Edition málinu og sextán ára fangelsis krafist Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 30. júní 2026 11:38 Í hádegisfréttum fjöllum við um aðalmeðferð Ediotions málsins umtala sem lýkur væntanlega í dag. Í máli saksóknara í morgun kom fram að hann krefjist þyngstu refsingar yfir Ming Ting Mancel sem ákærð er fyrir manndráp af ásetningi í samráði við eiginmann sinn heitinn. Þá fjöllum við áfram um hvalveiðimálin en von er á hvalbát til hafnar í Hvalfirði eftir hádegið með tíunda dýrið sem veitt hefur verið á þessari vertíð. Að auki verður rætt við forstjóra Persónuverndar sem segir að það þurfi að vera hægt að treysta því að upplýsingar um þá sem leita til stofnana eða eru undir rannsókn séu ekki aðgengilegar öðrum. Í sportpakka dagsins eru það svo hin óvæntu úrslit á HM í gær þegar Þjóðverjar og Hollendingar töpuðu leikjum sínum í 32 liða úrslitum keppninnar. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 30. júní 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Innlent Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Innlent Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Innlent Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Innlent Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi Innlent Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Innlent Fleiri fréttir „Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir“ Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Aðalmeðferð að ljúka í Edition málinu og sextán ára fangelsis krafist Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Öryggisbrestur hjá héraðssaksóknara til Persónuverndar Lýsa yfir þungum áhyggjum af notkun gervigreindar við tónlistarsköpun Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Með kylfur og mikið magn vímuefna Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Gagnrýnir að skipinu hafi ekki verið vísað frá Svavar Pálsson ráðinn sveitarstjóri Húnabyggðar „Ekkert sérstaklega ánægð“ þegar hún sá hnífinn Margrét Kristín skipuð lögreglustjóri á Suðurnesjum „Við verðum bara að horfast í augu við smæð okkar“ Lokar fyrir aðgengi að Reykjafossi og Fossalaug Gagnrýnir Landhelgisgæsluna vegna Bandero og ýtukarl á áttræðisaldri „Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku“ Fósturfaðirinn áfram í gæslu Leiðrétta rangar kröfur um kílómetragjald af seldum bílum „Hlægilegt þvaður gegn lýðræði!“ Handtekinn í Reykholti vegna kannabisræktunar Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Sjá meira