Innlent

„Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“

Jakob Bjarnar skrifar
Sveinn Waage hefur tekið saman býsna krassandi ummæli á Facebook-síðu Pawels, þar sem menn vaða í manninn en hugsa lítt um boltann.
Sveinn Waage hefur tekið saman býsna krassandi ummæli á Facebook-síðu Pawels, þar sem menn vaða í manninn en hugsa lítt um boltann. vísir/lýður valberg/Anton Brink

Umræðan um Evrópumálin og kosningarnar sem til stendur að halda 29. ágúst næstkomandi um hvort halda beri viðræðum áfram eða ekki eru að nálgast einhvers konar hástig. Sveinn Waage, ráðgjafi og fyrirlesari, segist ýmsu vanur en athugasemdir sem nú falla hafa gengið fram af honum.

Sveinn hefur tekið saman nokkrar athugasemdir sem fallið hafa á Facebook-vegg Pawels Bartoszek, sem farið hefur framarlega í flokki þeirra sem berjast fyrir því að fólk segi já í komandi kosningum. 

Sveini gersamlega ofboðið

Hann hefur til að mynda sett fram hugleiðingar um að vöruverð muni lækka umtalsvert gangi Ísland í Evrópusambandið. Það verður að segjast að Nei-liðarnir liggja ekki á skoðunum sínum og hella fúkyrðaflaumi yfir Pawel. Hann virðist hins vegar ekki láta þetta slá sig út af laginu en Sveini er ofboðið.

„Glöggir landar mínir sjá að Nei-klanið er óhaggandi í sinni visku og gæsku og hér verður aldrei gerð tilraun til að snúa því við. En þið sem eruð að hugsa málið þá legg ég hér inn sýnishorn frá FB-síðu Pawel Bartoszek,“ segir Sveinn og spyr hvort fólki finnist heillandi að tilheyra þessum hópi fólks, hvort ummælin ein og sér séu hugsanlega ágæt ástæða til að afþakka boð í það partý?

Þarna eru ýmis ókræsileg ummæli: „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt,“ er líkast til það skásta, Vísir er of siðprúður miðill til að vitna í verri ummæli. Og þar er engin tilraun gerð til að fara í boltann heldur er vaðið beint í manninn. Sveinn segir viðbrögð við þessu framtaki sínu mikil og samantektinni hafi verið dreift áfram.

Pawel lætur þetta yfir sig ganga, ekki ég 

„Mitt mat er að þetta skemmi umræðuna. Ég hef tekið þátt í tveimur forsetakosningum og dílað við svona lið. En þetta er yfirgengilegt. Ég ákvað bara að taka þetta saman og sýna hvað er í gangi.“

Sveinn segir Nei-liðið hafa kvartað, sagt að þetta sé líka ljótt hinum megin. En það verði hins vegar fátt um svör þegar Sveinn rukkar þá um dæmi sem jafnist á við þetta.

„Þetta er ekki boðlegt. Ég tók þetta saman og henti út, gerið svo vel. Pawel er þannig gerðar að hann lætur þetta yfir sig ganga en mér finnst ekki ástæða til þess,“ segir Sveinn sem staddur var í lest í Svíþjóð þegar Vísir náði tali af honum þar sem hann var að fylgja dóttur sinni á handboltamót.

Hvimleitt veggjakrot

„Þetta er er bara hvimleitt veggjakrot,“ segir Pawel í stuttu spjalli við Vísi. 

Pawel sjálfur vill ekki gera mikið úr þessum dónaskap.vísir/lýður valberg

Hann vill ekki gera mikið úr þessu, segist til að mynda hafa slysast inn á athugasemdakerfi hjá Sigmundi Davíð Gunnalaugssyni formanni Miðflokksins og þar sé nú ýmislegt sagt sem ekki er til eftirbreytni. Og það komi þá frá mönnum sem staðsetja sig hinum megin girðingar.

En þetta er ljóður á umræðunni sem slíkri, má ekki segja það?

„Jahh, þetta dregur þróttinn úr fólki sem langar til að taka þátt í málefnalegri umræðu á hvorn veginn sem er. Ef fólk vill draga í efa eða deila á einhver rök mín varðandi verðlag og vexti og stöðu Íslands, sem er sjálfsagt að fólk geri og margir gera málefnalega, þarf fólk að gera það í kringum einhvern dónaskap sem myndi líkast til ekki líðast á leikskóla,“ segir Pawel og lætur sér hvergi bregða.

Ásu Berglindi Hjálmarsdóttur, þingmanni Samfylkingar, er hins vegar brugðið:

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