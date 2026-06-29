„Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Jakob Bjarnar skrifar 29. júní 2026 11:22 Sveinn Waage hefur tekið saman býsna krassandi ummæli á Facebook-síðu Pawels, þar sem menn vaða í manninn en hugsa lítt um boltann. vísir/lýður valberg/Anton Brink Umræðan um Evrópumálin og kosningarnar sem til stendur að halda 29. ágúst næstkomandi um hvort halda beri viðræðum áfram eða ekki eru að nálgast einhvers konar hástig. Sveinn Waage, ráðgjafi og fyrirlesari, segist ýmsu vanur en athugasemdir sem nú falla hafa gengið fram af honum. Sveinn hefur tekið saman nokkrar athugasemdir sem fallið hafa á Facebook-vegg Pawels Bartoszek, sem farið hefur framarlega í flokki þeirra sem berjast fyrir því að fólk segi já í komandi kosningum. Sveini gersamlega ofboðið Hann hefur til að mynda sett fram hugleiðingar um að vöruverð muni lækka umtalsvert gangi Ísland í Evrópusambandið. Það verður að segjast að Nei-liðarnir liggja ekki á skoðunum sínum og hella fúkyrðaflaumi yfir Pawel. Hann virðist hins vegar ekki láta þetta slá sig út af laginu en Sveini er ofboðið. „Glöggir landar mínir sjá að Nei-klanið er óhaggandi í sinni visku og gæsku og hér verður aldrei gerð tilraun til að snúa því við. En þið sem eruð að hugsa málið þá legg ég hér inn sýnishorn frá FB-síðu Pawel Bartoszek,“ segir Sveinn og spyr hvort fólki finnist heillandi að tilheyra þessum hópi fólks, hvort ummælin ein og sér séu hugsanlega ágæt ástæða til að afþakka boð í það partý? Þarna eru ýmis ókræsileg ummæli: „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt,“ er líkast til það skásta, Vísir er of siðprúður miðill til að vitna í verri ummæli. Og þar er engin tilraun gerð til að fara í boltann heldur er vaðið beint í manninn. Sveinn segir viðbrögð við þessu framtaki sínu mikil og samantektinni hafi verið dreift áfram. Pawel lætur þetta yfir sig ganga, ekki ég „Mitt mat er að þetta skemmi umræðuna. Ég hef tekið þátt í tveimur forsetakosningum og dílað við svona lið. En þetta er yfirgengilegt. Ég ákvað bara að taka þetta saman og sýna hvað er í gangi.“ Sveinn segir Nei-liðið hafa kvartað, sagt að þetta sé líka ljótt hinum megin. En það verði hins vegar fátt um svör þegar Sveinn rukkar þá um dæmi sem jafnist á við þetta. „Þetta er ekki boðlegt. Ég tók þetta saman og henti út, gerið svo vel. Pawel er þannig gerðar að hann lætur þetta yfir sig ganga en mér finnst ekki ástæða til þess,“ segir Sveinn sem staddur var í lest í Svíþjóð þegar Vísir náði tali af honum þar sem hann var að fylgja dóttur sinni á handboltamót. Hvimleitt veggjakrot „Þetta er er bara hvimleitt veggjakrot,“ segir Pawel í stuttu spjalli við Vísi. Pawel sjálfur vill ekki gera mikið úr þessum dónaskap.vísir/lýður valberg Hann vill ekki gera mikið úr þessu, segist til að mynda hafa slysast inn á athugasemdakerfi hjá Sigmundi Davíð Gunnalaugssyni formanni Miðflokksins og þar sé nú ýmislegt sagt sem ekki er til eftirbreytni. Og það komi þá frá mönnum sem staðsetja sig hinum megin girðingar. En þetta er ljóður á umræðunni sem slíkri, má ekki segja það? „Jahh, þetta dregur þróttinn úr fólki sem langar til að taka þátt í málefnalegri umræðu á hvorn veginn sem er. Ef fólk vill draga í efa eða deila á einhver rök mín varðandi verðlag og vexti og stöðu Íslands, sem er sjálfsagt að fólk geri og margir gera málefnalega, þarf fólk að gera það í kringum einhvern dónaskap sem myndi líkast til ekki líðast á leikskóla,“ segir Pawel og lætur sér hvergi bregða. Ásu Berglindi Hjálmarsdóttur, þingmanni Samfylkingar, er hins vegar brugðið: Samfélagsmiðlar Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ Innlent Fleiri fréttir „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Reglugerðin rétt ókomin: „Auðvitað er þetta áfellisdómur yfir réttarframkvæmd á Íslandi“ Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Væta með köflum í flestum landshlutum Handtekinn ölvaður á rafhlaupahjóli Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Fræsa og malbika Reykjanesbraut í kvöld Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Hjólar hringinn fyrir Hringinn: Gengið vel en leiðin norður „mjög mikið pain“ Sjá meira