Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Jakob Bjarnar skrifar 30. júní 2026 13:15 Guðlaugur Þór er klár í slaginn en Þorgerður Katrín hefur enn ekki gefið grænt ljóst. vísir/einar/vilhelm Gunnlaugur Jónsson, sem er aðalsprautan í Paradigm, hefur boðið utanríkisráðherra, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og fyrrverandi utanríkisráðherra, Guðlaugi Þór Þórðarsyni, til kappræðna um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst næstkomandi. Miðað er við að kappræðurnar fari fram 14. ágúst. Eins og þjóðinni ætti að vera ljóst verður þá kosið um hvort hefja skuli að nýju aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið. „Paradigm hefur staðið fyrir viðburðum og umræðum um samfélagsmál og markmið okkar með þessum viðburði er að skapa vandaðan, upplýsandi og málefnalegan vettvang fyrir almenning í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar. Umræðurnar verða í föstu formi, með skýrum tímamörkum og jafnvægi milli sjónarmiða. Dr. Ásgeir Theodór Jóhannesson mun stýra umræðunum á hlutlausan hátt eftir því formi,“ segir Gunnlaugur Jónsson. Gunnlaugur er áfram um að kappræður fari fram milli þeirra Guðlaugs Þórs og Þorgerðar Katrinar um þjóðaratkvæðagreiðsluna. Stefnt er á 14. ágúst.aðsend Paradigm er félag sem stofnað hefur verið um umræður um samfélagsmál íslenskra og erlendra ræðumanna og hefur staðið fyrir nokkrum slíkum viðburðum. Stefnt er að því að þau hvort um sig taki með sér einn gest, og þá gjarnan sérfræðing sem talar þá á ensku, en það er opið af hálfu Gunnlaugs. Guðlaugur Þór, sem hefur fyrir sitt leyti þekkst boðið, mun taka með sér Daniel Hannan. Gunnlaugur hefur átt í samtölum við Heiðu Kristínu Helgadóttur, ráðgjafa Þorgerðar Katrínar, en endanleg niðurstaða er ekki komin þar á bæ vegna anna. „Ef hún kemst ekki bjóðum við henni að tilnefna þann sem hún treystir til að flytja málið vel,“ segir Gunnlaugur. Paradigm hefur tekið Silfurberg í Hörpu frá fyrir viðburðinn og er miðað við föstudaginn 14. ágúst. Ef annað þeirra Gunnlaugs eða Þorgerðar kemst ekki þann dag er laugardagurinn 15. ágúst eða sunnudagurinn 16. ágúst hafður til vara. Fyrirhugað er að taka viðburðinn upp og birta hann á netinu að honum loknum. Jafnframt verður hægt að kaupa miða fyrir þau sem vilja fylgjast með umræðunum í Hörpu. Utanríkismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn Mest lesið „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Innlent Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Innlent Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Innlent Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Innlent Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Innlent Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi Innlent Fleiri fréttir Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Traust til íslenskra yfirvalda sagt fara vaxandi Synjun Suðurlandsbrautar gæti tafið fyrstu lotu Borgarlínu „Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir“ Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Aðalmeðferð að ljúka í Edition málinu og sextán ára fangelsis krafist Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Öryggisbrestur hjá héraðssaksóknara til Persónuverndar Lýsa yfir þungum áhyggjum af notkun gervigreindar við tónlistarsköpun Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Með kylfur og mikið magn vímuefna Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Gagnrýnir að skipinu hafi ekki verið vísað frá Svavar Pálsson ráðinn sveitarstjóri Húnabyggðar „Ekkert sérstaklega ánægð“ þegar hún sá hnífinn Margrét Kristín skipuð lögreglustjóri á Suðurnesjum „Við verðum bara að horfast í augu við smæð okkar“ Lokar fyrir aðgengi að Reykjafossi og Fossalaug Gagnrýnir Landhelgisgæsluna vegna Bandero og ýtukarl á áttræðisaldri „Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku“ Fósturfaðirinn áfram í gæslu Sjá meira