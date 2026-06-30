Innlent

Stefnt á kapp­ræður milli utan­ríkis­ráðherra

Jakob Bjarnar skrifar
Guðlaugur Þór er klár í slaginn en Þorgerður Katrín hefur enn ekki gefið grænt ljóst.
Guðlaugur Þór er klár í slaginn en Þorgerður Katrín hefur enn ekki gefið grænt ljóst. vísir/einar/vilhelm

Gunnlaugur Jónsson, sem er aðalsprautan í Paradigm, hefur boðið utanríkisráðherra, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og fyrrverandi utanríkisráðherra, Guðlaugi Þór Þórðarsyni, til kappræðna um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst næstkomandi. Miðað er við að kappræðurnar fari fram 14. ágúst.

Eins og þjóðinni ætti að vera ljóst verður þá kosið um hvort hefja skuli að nýju aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið.

„Paradigm hefur staðið fyrir viðburðum og umræðum um samfélagsmál og markmið okkar með þessum viðburði er að skapa vandaðan, upplýsandi og málefnalegan vettvang fyrir almenning í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar. Umræðurnar verða í föstu formi, með skýrum tímamörkum og jafnvægi milli sjónarmiða. Dr. Ásgeir Theodór Jóhannesson mun stýra umræðunum á hlutlausan hátt eftir því formi,“ segir Gunnlaugur Jónsson.

Gunnlaugur er áfram um að kappræður fari fram milli þeirra Guðlaugs Þórs og Þorgerðar Katrinar um þjóðaratkvæðagreiðsluna. Stefnt er á 14. ágúst.aðsend

Paradigm er félag sem stofnað hefur verið um umræður um samfélagsmál íslenskra og erlendra ræðumanna og hefur staðið fyrir nokkrum slíkum viðburðum. Stefnt er að því að þau hvort um sig taki með sér einn gest, og þá gjarnan sérfræðing sem talar þá á ensku, en það er opið af hálfu Gunnlaugs. Guðlaugur Þór, sem hefur fyrir sitt leyti þekkst boðið, mun taka með sér Daniel Hannan.

Gunnlaugur hefur átt í samtölum við Heiðu Kristínu Helgadóttur, ráðgjafa Þorgerðar Katrínar, en endanleg niðurstaða er ekki komin þar á bæ vegna anna. „Ef hún kemst ekki bjóðum við henni að tilnefna þann sem hún treystir til að flytja málið vel,“ segir Gunnlaugur.

Paradigm hefur tekið Silfurberg í Hörpu frá fyrir viðburðinn og er miðað við föstudaginn 14. ágúst. Ef annað þeirra Gunnlaugs eða Þorgerðar kemst ekki þann dag er laugardagurinn 15. ágúst eða sunnudagurinn 16. ágúst hafður til vara. Fyrirhugað er að taka viðburðinn upp og birta hann á netinu að honum loknum. Jafnframt verður hægt að kaupa miða fyrir þau sem vilja fylgjast með umræðunum í Hörpu.

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