Innlent

Traust til ís­lenskra yfir­valda sagt fara vaxandi

Kjartan Kjartansson skrifar
Hlutfall þeirra sem treysta ríkisstjórn Íslands nú mælist 23 prósentustigum hærra en árið 2023 í tíð ríkisstjórnar Vinstri grænna, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks.
Hlutfall þeirra sem treysta ríkisstjórn Íslands nú mælist 23 prósentustigum hærra en árið 2023 í tíð ríkisstjórnar Vinstri grænna, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Vísir/Vilhelm

Umtalsvert fleiri segjast nú bera mikið traust til ríkisstjórnarinnar en fyrir þremur árum í alþjóðlegri könnun Efnahags- og framfarastofnunarinnar. Traust til Alþingis hefur einnig aukist á sama tíma og tiltrú á fjölmiðlum hefur dvínað.

Almennt mælist traust til stofnana samfélagsins meira á Íslandi en í hinum 37 ríkjunum þar sem afstaða fólks var mælt í könnuninni sem var gerð í nóvember og desember. Þannig er hlutfall þeirra sem ber traust til ríkisstjórnarinnar 59 prósent borið saman við fjörutíu prósentin að meðaltali í OECD-ríkjunum og 48 prósentin á Norðurlöndunum. 

Traust til ríkisstjórnarinnar jókst jafnframt umtalsvert frá því í síðustu könnun OECD sem var gerð árið 2023. Þá sögðust 36 prósent bera mikið traust til ríkisstjórnar Íslands.

Alþingi nýtur mikils trausts 52 prósent Íslendinga samkvæmt könnuninni en hlutfallið var 36 prósent árið 2023 og 48 prósent árið 2021. Traust á stjórnmálaflokkum jókst úr tuttugu prósentum í 29 prósent. Stjórnmálaflokkarnir njóta hins vegar minnst trausts þeirra stofnana sem spurt var um.

Um 75 prósent báru mikið eða frekar mikið traust til lögreglu, 68 prósent til opinberrar stjórnsýslu og 64 prósent til dómstóla. sem var töluvert yfir meðatali OECD-ríkjanna sem var 45 prósent.

Fjölmiðlar njóti enn mikils traust á Íslandi í samanburði við mörg önnur OECD-ríki. Traustið mældist 51 prósent í könnuninni, ellefu prósentustigum minna en í fyrir þremur árum.

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