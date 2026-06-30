Traust til íslenskra yfirvalda sagt fara vaxandi Kjartan Kjartansson skrifar 30. júní 2026 12:51 Hlutfall þeirra sem treysta ríkisstjórn Íslands nú mælist 23 prósentustigum hærra en árið 2023 í tíð ríkisstjórnar Vinstri grænna, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Vísir/Vilhelm Umtalsvert fleiri segjast nú bera mikið traust til ríkisstjórnarinnar en fyrir þremur árum í alþjóðlegri könnun Efnahags- og framfarastofnunarinnar. Traust til Alþingis hefur einnig aukist á sama tíma og tiltrú á fjölmiðlum hefur dvínað. Almennt mælist traust til stofnana samfélagsins meira á Íslandi en í hinum 37 ríkjunum þar sem afstaða fólks var mælt í könnuninni sem var gerð í nóvember og desember. Þannig er hlutfall þeirra sem ber traust til ríkisstjórnarinnar 59 prósent borið saman við fjörutíu prósentin að meðaltali í OECD-ríkjunum og 48 prósentin á Norðurlöndunum. Traust til ríkisstjórnarinnar jókst jafnframt umtalsvert frá því í síðustu könnun OECD sem var gerð árið 2023. Þá sögðust 36 prósent bera mikið traust til ríkisstjórnar Íslands. Alþingi nýtur mikils trausts 52 prósent Íslendinga samkvæmt könnuninni en hlutfallið var 36 prósent árið 2023 og 48 prósent árið 2021. Traust á stjórnmálaflokkum jókst úr tuttugu prósentum í 29 prósent. Stjórnmálaflokkarnir njóta hins vegar minnst trausts þeirra stofnana sem spurt var um. Um 75 prósent báru mikið eða frekar mikið traust til lögreglu, 68 prósent til opinberrar stjórnsýslu og 64 prósent til dómstóla. sem var töluvert yfir meðatali OECD-ríkjanna sem var 45 prósent. Fjölmiðlar njóti enn mikils traust á Íslandi í samanburði við mörg önnur OECD-ríki. Traustið mældist 51 prósent í könnuninni, ellefu prósentustigum minna en í fyrir þremur árum. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Fjölmiðlar Lögreglan Skoðanakannanir Mest lesið „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Innlent Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Innlent Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Innlent Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Innlent Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi Innlent Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Innlent Fleiri fréttir „Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir“ Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Aðalmeðferð að ljúka í Edition málinu og sextán ára fangelsis krafist Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Öryggisbrestur hjá héraðssaksóknara til Persónuverndar Lýsa yfir þungum áhyggjum af notkun gervigreindar við tónlistarsköpun Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Með kylfur og mikið magn vímuefna Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Gagnrýnir að skipinu hafi ekki verið vísað frá Svavar Pálsson ráðinn sveitarstjóri Húnabyggðar „Ekkert sérstaklega ánægð“ þegar hún sá hnífinn Margrét Kristín skipuð lögreglustjóri á Suðurnesjum „Við verðum bara að horfast í augu við smæð okkar“ Lokar fyrir aðgengi að Reykjafossi og Fossalaug Gagnrýnir Landhelgisgæsluna vegna Bandero og ýtukarl á áttræðisaldri „Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku“ Fósturfaðirinn áfram í gæslu Leiðrétta rangar kröfur um kílómetragjald af seldum bílum „Hlægilegt þvaður gegn lýðræði!“ Handtekinn í Reykholti vegna kannabisræktunar Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Sjá meira