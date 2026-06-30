Paul Watson-samtökin boða atlögu að olíufélaginu sem þjónustar Hval hf, í færslu á samfélagsmiðlum. Samtökin segja þar að önnur langreyðanna sem veidd hafi verið í gær hafi verið kálffull.
Þetta kemur fram í harðorðri færslu á samfélagsmiðlinum Instagram. Líkt og fram hefur komið er skip Paul Watson, Bandero, nú í íslenskri efnahagslögsögu og hefur Watson boðað aðgerðir gegn hvalveiðum Íslendinga. Varðskipið Þór hefur fylgt Bandero eftir undanfarna daga.
„Tveir hvalir til viðbótar dregnir á land. Annar þeirra var kálffull kýr. Tíu hvalir drepnir það sem af er og vertíðin er varla hafin. En Bandero er að koma til Íslands og nýja aðgerðin okkar með @chilli.app er komin í loftið: Við beinum spjótum okkar að olíufélaginu sem heldur þessum drápum gangandi. Saman munum við stöðva þetta fyrir fullt og allt.“
View this post on Instagram A post shared by Paul Watson Foundation UK (@paulwatsonfoundation.uk)
A post shared by Paul Watson Foundation UK (@paulwatsonfoundation.uk)
Leiðangursstjóri Aðgerðar 86, sem er um borð í skipinu Bandero, sagði í gær í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni að allir um borð væru tilbúnir til þess að láta handtaka sig vegna aðgerðanna.
„Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku til að vernda þessa hvali. Þannig að ef Landhelgisgæsla Íslands vill grípa til aðgerða til að stöðva þessa herferð þá er betra að hún hafi 27 fangaklefa tilbúna fyrir okkur,“ segir hann.
Kristján Loftsson forstjóri Hvals hf. hefur sagt að hann trúi því ekki að íslenskir aðgerðarsinnar aðstoði ekki Paul Watson og félaga. Áður hafa Hvalavinir gagnrýnt aðgerðir Watson í samtali við fréttastofu og sagt að þeir styðji ekki aðgerðirnar.
Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar sagði í Bítinu á Bylgjunni í gær að Landhelgisgæslan hefði undirbúið sig undir komu Bandero til Íslands síðan í maí. Allar aðgerðir gæslunnar miði að því að tryggja öryggi sjófarenda, einnig þeirra um borð í Bandero. Hann sagði gæsluna undirbúna undir allar sviðsmyndir.
„Það er eitt af meginhlutverkum Landhelgisgæslunnar að tryggja öryggi á hafssvæðinu. Og telji Landhelgisgæslan að öryggi sjófarenda sé ógnað með einhverjum hætti þá bregðumst við við, það er okkar skylda og það er það sem við munum gera.“
Þór hafi fylgt skipinu eftir síðan í fyrradag.
„Auðvitað veit Landhelgisgæslan ekki hvert skipið ætlar að sigla en auðvitað er það þannig að ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því og það er búið að teikna upp slíkar sviðsmyndir. Það skiptir máli að við tryggjum öryggi þessa fólks.“
Kristján Loftsson forstjóri Hvals hf. segist ekki leggja neinn trúnað á yfirlýsingar aðgerðarsinna sem berjast gegn hvalveiðum hér á landi um að þeir vinni ekki með Paul Watson og félögum um borð í Bandero. Níu langreyðar hafa verið veiddar hingað til.
Leiðangursstjóri Aðgerðar 86, sem er um borð í skipinu Bandero, biður Íslendinga afsökunar á því að hafa komið til landsins fyrir fjórum áratugum í skjóli nætur. Þá sökkti hann tveimur hvalveiðiskipum. Hópur fólks um borð í Bandero siglir nú innan lögsögu Íslands í því skyni að binda enda á hvalveiðar.
Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir gæsluna undirbúna undir allar sviðsmyndir vegna veru skips aðgerðarsinnans Paul Watsons í efnahagslögsögu Íslands. Hann segir undirbúning hafa staðið yfir síðan í maí, aðgerðir snúist fyrst og fremst um að tryggja öryggi allra sjófarenda, einnig þeirra sem um borð eru í Bandero, skipi Watson. Sjálfur þrætir Watson fyrir það að aðgerðir hans setji annað fólk í hættu.