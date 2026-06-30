Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Tómas Arnar Þorláksson skrifar 30. júní 2026 11:15 Bjarni Már Magnússon lögmaður er sérfræðingur í íslenskum hafrétti. Sérfræðingur í hafrétti segir hótanir einar og sér ekki nægja til að Landhelgisgæslan geti vísað Bandero úr íslenskri lögsögu. Aðra sögu sé að segja um landhelgina þar sem gæslan hafi auknar valdheimildir. Þór, varðskip Landhelgisgæslunnar, fylgir enn skipinu Bandero, sem er í eigu Paul Watson-samtakanna, eftir innan íslenskrar lögsögu. Samkvæmt heimildum fréttastofu er skipið enn í biðstöðu djúpt úti á Faxaflóa á móti Hvalfirði. Hvalur 9 sneri til lands í gær með tvær langreyðar án þess að Bandero skærist í leikinn og er reiknað með að Hvalur 8 komi til lands um hádegisleytið með eitt dýr. Samtökin hafa ítrekað hótað hvalveiðiskipum Hvals og er leiðangurinn kenndur við annan leiðangur árið 1986 þar sem tveimur skipum Hvals var sökkt. Hótanir héldu áfram í nótt á Instagram-síðu samtakanna þar sem boðuð var atlaga gegn olíufélaginu sem þjónustar Hval. Þau segja að önnur langreyðurin sem var veidd í gær hafi verið kálffull. Kristján Loftsson forstjóri Hvals sagði í samtali við Morgunblaðið að hann gefi lítið fyrir alla aðgerðarsinna, bæði innanlands og erlendis. Formaður Verkalýðsfélags Akraness kvaðst undrandi á því í gær að Landhelgisgæslan skyldi ekki vísa skipinu út fyrir íslenska lögsögu eftir að hafa slökkt á staðsetningarbúnaði sínum og haft í hótunum. Bandero hefur til þessa ekki siglt innan tólf mílna landhelgi Íslands. Bjarni Már Magnússon, lögmaður og sérfræðingur í hafrétti, segir hótanir þurfa að ná ákveðnu stigi svo mögulegt sé að skipta sér af för Bandero innan lögsögu Íslands. „Ef skip siglir löglega um efnahagslögsöguna og hefur ekki brotið íslensk lög, þá er almennt ekki heimilt að stöðva það eingöngu vegna gruns um að það kunni síðar að grípa til mótmæla eða einhverra aðgerða,“ segir Bjarni Már. „En hins vegar þá getur þessi staða breyst ef skip byrjar að trufla lögmæta atvinnustarfsemi og þá erum við að tala um að það reyni til dæmis að sigla vísvitandi fyrir hvalveiðiskip eða stofna öryggi skipa í hættu.“ Ef svo ber undir geti Landhelgisgæslan stöðvað för skipsins eða farið um borð og tekið stjórn skipsins. „Það sem ég reikna með að Landhelgisgæslan sé að skoða núna er að þetta þurfa að vera einhvers konar hótanir og svo þarf að vera eitthvað sem bendir til þess að það verði staðið við þær.“ Landhelgi Íslands afmarkast af línu sem er alls staðar12 sjómílur frá grunnlínu sem dregin er á milli 38 punkta við strendur Íslands. Efnahagslögsaga Íslands er svæði utan landhelgi sem afmarkast af línu sem alls staðar er 200 sjómílur frá grunnlínum landhelginnarHiminnoghaf.is. En hún gæti beitt sér öðruvísi innan landhelginnar sem eru þessar 12 sjómílur, það þyrfti minna til að vísa þeim þaðan út? „Það gæti verið eitthvað sem myndi þurfa skoðunarm, því þar eru valdheimildarnar meiri.“ Hvalveiðar Dýr Landhelgisgæslan Lögmennska Mest lesið „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Innlent Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi Innlent Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Innlent Reiðin magnast í Venesúela Erlent Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Innlent Lokar fyrir aðgengi að Reykjafossi og Fossalaug Innlent Fleiri fréttir Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Öryggisbrestur hjá héraðssaksóknara til Persónuverndar Lýsa yfir þungum áhyggjum af notkun gervigreindar við tónlistarsköpun Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Með kylfur og mikið magn vímuefna Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Gagnrýnir að skipinu hafi ekki verið vísað frá Svavar Pálsson ráðinn sveitarstjóri Húnabyggðar „Ekkert sérstaklega ánægð“ þegar hún sá hnífinn Margrét Kristín skipuð lögreglustjóri á Suðurnesjum „Við verðum bara að horfast í augu við smæð okkar“ Lokar fyrir aðgengi að Reykjafossi og Fossalaug Gagnrýnir Landhelgisgæsluna vegna Bandero og ýtukarl á áttræðisaldri „Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku“ Fósturfaðirinn áfram í gæslu Leiðrétta rangar kröfur um kílómetragjald af seldum bílum „Hlægilegt þvaður gegn lýðræði!“ Handtekinn í Reykholti vegna kannabisræktunar Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Fær ekki áheyrn í Hæstarétti eftir að hann kallaði konu „svertingjatussu“ Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Rigningu spáð í Reykjavík alla vikuna og fólk á leið austur „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Sjá meira