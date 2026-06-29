Margrét Kristín Pálsdóttir hefur verið skipuð í embætti lögreglustjóra á Suðurnesjum af Þorbjörgu S. Gunnlaugsdóttur. Greint var frá því í morgun að Margrét Kristín hefði verið á lista umsækjenda um starf lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu.
Greint er frá ráðningunni á vef Stjórnarráðsins. Þar er greint frá því að Margrét Kristín hafi verið skipuð aðstoðarlögreglustjóri við embættið árið 2023 og var jafnframt staðgengill lögreglustjóra. Frá því í maí 2025 hefur hún verið settur lögreglustjóri á Suðurnesjum. Margrét tekur við embættinu á miðvikudag.
„Margrét Kristín er lögfræðingur að mennt. Frá árinu 2020 hefur hún gegnt fjölmörgum stjórnunarstörfum innan lögreglunnar, meðal annars sem settur aðstoðarríkislögreglustjóri, settur aðstoðarlögreglustjóri við embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum, yfirlögfræðingur og sviðsstjóri stjórnsýslu- og þjónustusviðs hjá embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu,“ segir í tilkynningunni.
Greint var frá því í morgun að Margrét Kristín hefði verið ein sex umsækjenda um starf lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu.
Sex hafi sótt um starf lögreglustjórans á Suðurnesjum en einn hafi dregið umsókn sína til baka.