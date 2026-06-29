Varðskip Landhelgisgæslunnar fylgist enn grannt með ferðum Bandero, skips Paul Watson samtakanna. Formaður Verkalýðsfélags Akraness gagnrýnir að Landhelgisgæslan skuli ekki vísa skipinu frá.
Þór, varðskip Landhelgisgæslunnar, hefur fylgt skipinu Bandero, sem er í eigu Paul Watson-samtakanna, eftir síðan í gærkvöldi innan íslenskrar lögsögu. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur skipið að mestu verið í biðstöðu úti fyrir Hvalfirði skammt frá Kjalarnesi í dag en Hvalur 9 er nú kominn til Hvalfjarðar með tvær langreyðar.
Að sögn Ásgeirs Erlendssonar, upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar, hitti Bandero ekki á Hval 9 á leið sinni til Hvalfjarðar. Landhelgisgæslan er í viðbragðsstöðu skammt frá Bandero en fimm sérsveitarmenn og fjórir séraðgerðarmenn Landhelgisgæslunnar eru um borð í Þór ásamt áhöfn.
Samtök Paul Watson hafa ítrekað hótað hvalveiðiskipum Hvals og er leiðangurinn kenndur við Aðgerð 86 sem vísar í það þegar tveimur hvalveiðibátum Hvals var sökkt í nóvember 1986. Leiðangursstjóri um borð í Bandero sem kom að skemmdarverkunum 1986 ræddi við Reykjavík síðdegis í dag.
Formaður Verkalýðsfélags Akraness kveðst undrandi á því að Landhelgisgæslan skuli ekki vísa skipinu tafarlaust frá landi.
„Ég hefði svo sannarlega viljað að þegar þeir kæmu hér inn í lögsöguna yrði tekið á móti þeim með sambærilegum hætti og var tekið á móti Banditos á Keflavíkurflugvelli. Þá var þeim bara vísað til baka. Það liggur fyrir í hvaða tilgangi þessir menn eru komnir hingað. Þeir eru komnir hér til að valda skaða og usla,“ segir Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness.
„Ég ætla bara að spyrja þjóðina að því: Hvað næst? Verður það þorskveiðar? Verða gerðar athugasemdir við það að við séum að veiða þorsk í net, troll á króka og svo framvegis? Að það sé ekki nægilega mannúðlegt?“
Hann segist ekki skilja af hverju þeim sé ekki vísað úr landi, sér í lagi þar sem Rod Cordona er um borð en hann er annar þeirra sem sökktu hvalveiðiskipunum Hval 6 og 7 árið 1986.
Vilhjálmur óttast ekki að starfsmenn skipanna, sem eru margir hverjir í Verkalýðsfélagi Akraness, verði fyrir einhverjum skaða.
„Ég ætla að leyfa mér að vona að við séum með öfluga Landhelgisgæslu til að koma í veg fyrir að þarna verði slys á fólki og ég vona að þarna sé ekki komið fólk sem hyggst valda slíku tjóni.“