Hvalveiðiskipið Hvalur 8 dró tíunda hval veiðivertíðarinnar að landi á öðrum tímanum í dag en þjóðsöngur Íslands var spilaður í hátalarakerfi á höfninni meðan á verkinu stóð. Þá mátti heyra menn hrópa „áfram Ísland“ og tók einn starfsmaður Hvals sig til og sveiflaði getnaðarlim hvalsins að tökumanni fréttastofunnar.
Nú hafa alls tíu langreyðar verið drepnar og dregnar á land en skipið Hvalur 9 sneri til lands í gær með tvær langreyðar og Hvalur 8 nú í dag, þriðjudaginn 30. júní, með eina.
Þá hefur Hvalur 9 enn ekki haldið aftur til veiða vegna veðurs á miðunum en Hvalur 8 hefur að öllum líkindum siglt í höfn með einn hval en ekki tvo eins og vaninn er, líklega af sömu ástæðu.
Á myndbandinu hér að neðan má sjá þegar tíundi hvalurinn er dreginn á land en í hátalarakerfi á höfninni má heyra þjóðsönginn spilaðan, því næst er lagið „Ég er kominn heim“ spilað í hátalarakerfinu.
Einn mannanna á höfninni tók sig loks til og lyfti upp getnaðarlim dýrsins og otaði í átt að myndavél tökumanns Vísis sem stóð álengdar.
Fyrr í dag var greint frá því að Þór, varðskip Landhelgisgæslunnar, fylgi enn skipinu Bandero, sem er í eigu Paul Watson-samtakanna, eftir innan íslenskrar lögsögu.
Samtökin hafa ítrekað hótað hvalveiðiskipum Hvals og er leiðangurinn kenndur við annan leiðangur árið 1986 þar sem tveimur skipum Hvals var sökkt.
Sérfræðingur í hafrétti segir hótanir einar og sér ekki nægja til að Landhelgisgæslan geti vísað Bandero úr íslenskri lögsögu. Aðra sögu sé að segja um landhelgina þar sem gæslan hafi auknar valdheimildir.
Kristján Loftsson forstjóri Hvals hf. segist ekki leggja neinn trúnað á yfirlýsingar aðgerðarsinna sem berjast gegn hvalveiðum hér á landi um að þeir vinni ekki með Paul Watson og félögum um borð í Bandero. Níu langreyðar hafa verið veiddar hingað til.