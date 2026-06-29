Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Áróra L Davíðsdóttir skrifar 29. júní 2026 23:24 Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður og Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari. Samsett Ríkissaksóknari telur ekki tilefni til þess að yfirfara frekar lyfjaakstursmál sem þegar hefur verið lokið. Hæstaréttarlögmaður skoraði á ríkissaksóknara að endurskoða öll lögreglumál sem varða lyfjaakstur síðastliðinna sex ára. Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður skoraði á ríkissaksóknara að endurskoða öll lögreglumál sem varða lyfjaakstur frá því að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020 í skoðanagrein á Vísi í dag. Skjólstæðingur hans var sýknaður af því að hafa brotið umferðarlög í Landsrétti eftir að hafa ekið bíl undir áhrifum oxýkódons sem hann hafði fengið uppáskrifuð frá lækni. Í skriflegu svari til fréttastofu segir Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari að ekki sé talið tilefni til þess að yfirfara frekar lyfjaakstursmál sem þegar hefur verið lokið með ákvörðum viðurlaga en að slíkum málum sé yfirleitt lokið með sektargerð. Hlutverk ríkissaksóknara sé að samæma og hafa eftirlit með framkvæmd ákæruvalds hjá lögreglustjórum. Allar sektargerðir séu því yfirfarnar af ríkissaksóknara og geti hann fellt þær úr gildi telji hann þær þær ekki í samræmi við lög. Sakborningur hafi þann valkost að hafna sektarboði lögreglustjóra og geti eftir atvikum fengið dómstóla til að leysa endanlega úr ágreiningi mála. „Þannig er ljóst að dómstólar og ríkissaksóknari, í samræmi við eftirlitshlutverk embættisins, hafa nú þegar yfirfarið öll mál sem lokið hefur verið hjá lögreglustjóra af þessum toga og telur ríkissaksóknari umræddan dóm Landsréttar ekki gefa tilefni til frekari endurskoðunar á slíkum málum,“ segir í svari ríkissaksóknara. Ríkissaksóknari bendir á að innviðaráðuneytið hafi birt drög að reglugerð um vanhæfismörk við stjórn ökutækis vegna neyslu lyfja. Samkvæmt upplýsingum frá innviðaráðuneytinu stendur til að setja reglugerð um slík mál bráðlega. Reglugerðin sé komin í gegnum samráðsgátt en samráði lauk formlega 6. júní. Verið sé að vinna úr umsögnum áður en reglugerðin taki gildi. Dómsmál Lögreglumál Dómstólar Mest lesið Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Innlent „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ Innlent Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Fleiri fréttir Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Gagnrýnir að skipinu hafi ekki verið vísað frá Svavar Pálsson ráðinn sveitarstjóri Húnabyggðar „Ekkert sérstaklega ánægð“ þegar hún sá hnífinn Margrét Kristín skipuð lögreglustjóri á Suðurnesjum „Við verðum bara að horfast í augu við smæð okkar“ Lokar fyrir aðgengi að Reykjafossi og Fossalaug Gagnrýnir Landhelgisgæsluna vegna Bandero og ýtukarl á áttræðisaldri „Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku“ Fósturfaðirinn áfram í gæslu Leiðrétta rangar kröfur um kílómetragjald af seldum bílum „Hlægilegt þvaður gegn lýðræði!“ Handtekinn í Reykholti vegna kannabisræktunar Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Fær ekki áheyrn í Hæstarétti eftir að hann kallaði konu „svertingjatussu“ Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Rigningu spáð í Reykjavík alla vikuna og fólk á leið austur „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Reglugerðin rétt ókomin: „Auðvitað er þetta áfellisdómur yfir réttarframkvæmd á Íslandi“ Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Sjá meira