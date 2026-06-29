Innlent

Segir ekki til­efni til að endur­skoða lyfjaakstursmál síðustu ára

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður og Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari.
Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður og Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari. Samsett

Ríkissaksóknari telur ekki tilefni til þess að yfirfara frekar lyfjaakstursmál sem þegar hefur verið lokið. Hæstaréttarlögmaður skoraði á ríkissaksóknara að endurskoða öll lögreglumál sem varða lyfjaakstur síðastliðinna sex ára. 

Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður skoraði á ríkissaksóknara að endurskoða öll lögreglumál sem varða lyfjaakstur frá því að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020 í skoðanagrein á Vísi í dag. Skjólstæðingur hans var sýknaður af því að hafa brotið umferðarlög í Landsrétti eftir að hafa ekið bíl undir áhrifum oxýkódons sem hann hafði fengið uppáskrifuð frá lækni.

Í skriflegu svari til fréttastofu segir Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari að ekki sé talið tilefni til þess að yfirfara frekar lyfjaakstursmál sem þegar hefur verið lokið með ákvörðum viðurlaga en að slíkum málum sé yfirleitt lokið með sektargerð. 

Hlutverk ríkissaksóknara sé að samæma og hafa eftirlit með framkvæmd ákæruvalds hjá lögreglustjórum. Allar sektargerðir séu því yfirfarnar af ríkissaksóknara og geti hann fellt þær úr gildi telji hann þær þær ekki í samræmi við lög. Sakborningur hafi þann valkost að hafna sektarboði lögreglustjóra og geti eftir atvikum fengið dómstóla til að leysa endanlega úr ágreiningi mála. 

„Þannig er ljóst að dómstólar og ríkissaksóknari, í samræmi við eftirlitshlutverk embættisins, hafa nú þegar yfirfarið öll mál sem lokið hefur verið hjá lögreglustjóra af þessum toga og telur ríkissaksóknari umræddan dóm Landsréttar ekki gefa tilefni til frekari endurskoðunar á slíkum málum,“ segir í svari ríkissaksóknara. 

Ríkissaksóknari bendir á að innviðaráðuneytið hafi birt drög að reglugerð um vanhæfismörk við stjórn ökutækis vegna neyslu lyfja. Samkvæmt upplýsingum frá innviðaráðuneytinu stendur til að setja reglugerð um slík mál bráðlega. Reglugerðin sé komin í gegnum samráðsgátt en samráði lauk formlega 6. júní. Verið sé að vinna úr umsögnum áður en reglugerðin taki gildi.

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