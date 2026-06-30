Dansaði gleðidans eftir að Íran datt úr leik Andri Broddason skrifar 30. júní 2026 15:47 Markwayne Mullin er heimavarnaráðherra Bandaríkjanna og segist hafa eytt mestum tíma í lið Írans á heimsmeistaramótinu í fótbolta. AP/Sue Ogrocki Heimavarnaráðherra Bandaríkjanna segist hafa dansað „gleðidans“ eftir að Íran lauk keppni á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Írönum rétt mistókst að komast í 32-liða úrslitin þrátt fyrir að hafa verið í mest krefjandi aðstæðum allra liða. Íran rétt missti af sæti í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta eftir dramatískan lokaleik í riðlakeppninni gegn Egyptalandi. Íranir hafa kvartað yfir því að liðið þurfti að breyta staðsetningu liðsins og fljúga milli leikja með stuttu millibili. Íranska liðið fékk ekki dvalarleyfi í Bandaríkjunum þar sem leikir liðsins voru spilaðir. Markwayne Mullin, heimavarnaráðherra Bandaríkjanna, sagðist vera feginn því að íranska liðið hefði lokið keppni á mótinu og að liðið kæmi ekki aftur til Bandaríkjanna. Hann sagðist vera ánægður með að draga vegabréfaáritun liðsins til baka og að hann hefði sungið og dansað af fögnuði. Mullin sagði að hann hefði eytt meiri tíma í íranska liðið heldur en nokkurt annað lið á þessu móti. Sem er skiljanlegt þar sem það tekur tíma að hindra þátttöku Írans á heimsmeistaramótinu. Fyrir síðasta leik riðlakeppninnar fékk íranska liðið að koma tveimur dögum fyrir leik til Bandaríkjanna í staðinn fyrir að þurfa að koma samdægurs. Þrátt fyrir það þurfti liðið að fara frá landinu um leið og leikurinn myndi klárast. Chalenoei, þjálfari íranska landsliðisins, sagði að Bandaríkin væru ekki að koma fram við liðið á sanngjarnan hátt. Liðið hafi fengið innan við helming þess tíma sem það þurfti til að undirbúa sig fyrir mótið. Fyrirliði liðsins, Mehdi Taremi, sagði spennuna milli íranska liðsins og Bandaríkjanna hafa tekið gleiðina frá heimsmeistaramótinu. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Fótbolti Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Íslenski boltinn Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Fótbolti „Mér finnst það bara algjört bull“ Íslenski boltinn Íslensk dóttir á heimsleikunum í fyrsta sinn í þrjú ár Sport Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Fótbolti Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Íslenski boltinn Undir rannsókn fyrir nauðgun á miðju heimsmeistaramóti Fótbolti Hótað lífláti og öryggisgæslan stóraukin Fótbolti Fleiri fréttir Hótað lífláti og öryggisgæslan stóraukin Undir rannsókn fyrir nauðgun á miðju heimsmeistaramóti Særingalæknirinn frá Gana beinir göldrum sínum að Messi og félögum Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Maður dagsins á HM: Fagnaði sigri á móti fyrirmyndinni Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Segir upp sem þjálfari tékkneska landsliðsins Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Lárus Orri Sigurðsson: ,,Erum ekki í Evrópubaráttu” Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Stórsigur Aftureldingar og hrun Ægis Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Heldur efsta sæti deildarinnar Öruggur sigur Fram á Skaganum Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norðmönnum Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Hermann látinn taka pokann sinn „Þetta er ekki kallað fótbolti heldur peningabolti“ Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Er „tölvuboltinn“ að trufla markverðina á HM? Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Sjá meira