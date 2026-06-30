Fótbolti

Dansaði gleðidans eftir að Íran datt úr leik

Andri Broddason skrifar
Markwayne Mullin er heimavarnaráðherra Bandaríkjanna og segist hafa eytt mestum tíma í lið Írans á heimsmeistaramótinu í fótbolta.
Markwayne Mullin er heimavarnaráðherra Bandaríkjanna og segist hafa eytt mestum tíma í lið Írans á heimsmeistaramótinu í fótbolta. AP/Sue Ogrocki

Heimavarnaráðherra Bandaríkjanna segist hafa dansað „gleðidans“ eftir að Íran lauk keppni á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Írönum rétt mistókst að komast í 32-liða úrslitin þrátt fyrir að hafa verið í mest krefjandi aðstæðum allra liða.

Íran rétt missti af sæti í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta eftir dramatískan lokaleik í riðlakeppninni gegn Egyptalandi. Íranir hafa kvartað yfir því að liðið þurfti að breyta staðsetningu liðsins og fljúga milli leikja með stuttu millibili. Íranska liðið fékk ekki dvalarleyfi í Bandaríkjunum þar sem leikir liðsins voru spilaðir.

Markwayne Mullin, heimavarnaráðherra Bandaríkjanna, sagðist vera feginn því að íranska liðið hefði lokið keppni á mótinu og að liðið kæmi ekki aftur til Bandaríkjanna. Hann sagðist vera ánægður með að draga vegabréfaáritun liðsins til baka og að hann hefði sungið og dansað af fögnuði.

Mullin sagði að hann hefði eytt meiri tíma í íranska liðið heldur en nokkurt annað lið á þessu móti. Sem er skiljanlegt þar sem það tekur tíma að hindra þátttöku Írans á heimsmeistaramótinu.

Fyrir síðasta leik riðlakeppninnar fékk íranska liðið að koma tveimur dögum fyrir leik til Bandaríkjanna í staðinn fyrir að þurfa að koma samdægurs. Þrátt fyrir það þurfti liðið að fara frá landinu um leið og leikurinn myndi klárast.

Chalenoei, þjálfari íranska landsliðisins, sagði að Bandaríkin væru ekki að koma fram við liðið á sanngjarnan hátt. Liðið hafi fengið innan við helming þess tíma sem það þurfti til að undirbúa sig fyrir mótið. Fyrirliði liðsins, Mehdi Taremi, sagði spennuna milli íranska liðsins og Bandaríkjanna hafa tekið gleiðina frá heimsmeistaramótinu.

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