Maður dagsins á HM: Fagnaði sigri á móti fyrirmyndinni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. júní 2026 10:01 Orlando Gill fagnar hér sigri í vítaspyrnukeppninni og sætinu í 16liða úrslitum heimsmeistarakeppninnar. Getty/Michael Reaves/ Orlando Gill, markvörður Paragvæ, var fyrsti markvörðurinn á þessu heimsmeistaramóti til að slá í gegn í vítaspyrnukeppni en hann varði tvær spyrnur þegar Paragvæ kom flestum á óvart með því að senda stórlið Þýskalands heim af HM í ár. Þessi 26 ára gamli markvörður er að spila á sínu fyrsta heimsmeistaramóti og hann hafði betur gegn þýsku goðsögninni Manuel Neuer í vítaspyrnukeppninni. „Þetta sannar að Paragvæ getur afrekað stórkostlega hluti,“ sagði Orlando Gill eftir leikinn. Gill lék sinn fyrsta leik fyrir A-landslið Paragvæ í september síðastliðnum. Nú er hann þjóðhetja eftir að hafa varið fimm skot og tvær vítaspyrnur til að slá Þýskaland út. Gill, sem er tveggja metra risi og spilar með argentínska félaginu San Lorenzo, hjálpaði Paragvæ að komast í útsláttarkeppnina með því að halda hreinu í 1-0 sigri á Tyrklandi í riðlakeppninni og í 0-0 jafntefli gegn Ástralíu. En Gill, sem fékk einnig á sig fjögur mörk gegn Bandaríkjunum í riðlakeppninni, þurfti að vera enn betri gegn hinum sterku Þjóðverjum, sem voru með boltann meira en tvöfalt lengur en Paragvæ og áttu 21 skot á mark á móti sjö skotum Paragvæ. Eins og hryllingsmynd „Þetta var eins og hryllingsmynd. Þjóðverjar spruttu upp út um allt. Ég trúi þessu varla ennþá sjálfur,“ sagði Gill. Orlando Gill made his first appearance for Paraguay's senior team just last September.Now, he's a national hero after racking up five saves and stopping another two penalties to eliminate Germany. pic.twitter.com/qDU8Sapy3a— The Athletic (@TheAthletic) June 29, 2026 Og fyrir aftan þá var Neuer, sem var að spila á sínu fimmta heimsmeistaramóti, en hann leiddi Þýskaland til sigurs árið 2014 – og lenti í þriðja sæti í Ballon d'Or-kjörinu það ár á eftir Cristiano Ronaldo og Lionel Messi – og hafði unnið tvo Meistaradeildartitla og þrettán Bundesliga-meistaratitla með Bayern München. Fyrirmyndin hans „Neuer er heimsklassa markvörður. Ég tók þátt í vítaspyrnukeppni með honum og honum tókst líka að verja víti. Ég ber ekkert nema virðingu fyrir fyrirmynd eins og honum,“ sagði Gill. Gill gerði ein mistök í venjulegum leiktíma þegar hann leyfði jöfnunarmarki Kai Havertz að fara inn á 54. mínútu. Annað þýskt mark – sem hefði getað verið sigurmarkið – var dæmt af á 12. mínútu framlengingar eftir að myndbandsdómgæsla úrskurðaði að Waldemar Anton hefði truflað Gill til að ryðja brautina fyrir mark sem Jonathan Tah hefði skorað. Og þegar kom að vítaspyrnunum vann Gill sér inn bikarinn sem maður leiksins. Paraguayan national hero Orlando Gill is your man of the match! 🇵🇾🎙️#WorldCup pic.twitter.com/lHYptqen0y— DAZN Football (@DAZNFootball) June 30, 2026 Gill gaf Paragvæ forskot þegar hann varði fyrstu spyrnu vítaspyrnukeppninnar frá Havertz og Paragvæ skoraði úr fyrstu þremur spyrnum sínum og náði 3-2 forystu áður en Gill varði aftur, í þetta sinn frá Nick Woltemade. Heppnin var með okkur Það þýddi að Paragvæ þurfti aðeins að skora úr einni af síðustu tveimur spyrnum sínum til að vinna. Antonino Sanabria skaut boltanum fram hjá vinstra megin og Neuer varði frá Fabian Balbuena og sendi vítaspyrnukeppnina í bráðabana. Tah skaut yfir slána áður en Jose Canale sigraði Neuer og tryggði sigurinn. „Núna, með rólegum huga, ætla ég að setjast niður og greina hvað við höfum afrekað,“ sagði Gill, en næsti leikur hans verður á laugardag í Fíladelfíu gegn Frakklandi eða Svíþjóð. „Okkur tókst að halda út í 120 mínútur og heppnin var með okkur í vítaspyrnukeppninni.“ HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Fótbolti Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Fótbolti „Mér finnst það bara algjört bull“ Íslenski boltinn Íslensk dóttir á heimsleikunum í fyrsta sinn í þrjú ár Sport Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Fótbolti Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Fótbolti Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Fótbolti Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Fótbolti Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Enski boltinn Fleiri fréttir Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Maður dagsins á HM: Fagnaði sigri á móti fyrirmyndinni Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Segir upp sem þjálfari tékkneska landsliðsins Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Lárus Orri Sigurðsson: ,,Erum ekki í Evrópubaráttu” Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Stórsigur Aftureldingar og hrun Ægis Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Heldur efsta sæti deildarinnar Öruggur sigur Fram á Skaganum Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norðmönnum Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. 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