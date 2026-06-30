Fótbolti

Særingalæknirinn frá Gana beinir göldrum sínum að Messi og fé­lögum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi hefur skorað sex mörk í fyrstu þremur leikjum Argentínumanna á HM og argentínska liðið hefur unnið þá alla.
Lionel Messi hefur skorað sex mörk í fyrstu þremur leikjum Argentínumanna á HM og argentínska liðið hefur unnið þá alla. Getty/Grzegorz Wajda

Ganískur særingalæknir ætlar að halda áfram að skipta sér af heimsmeistaramótinu í fótbolta og næsta fórnarlamb eru sjálfir heimsmeistararnir.

Galdralæknirinn heldur því nú fram að Grænhöfðaeyjar muni slá Argentínu út úr heimsmeistarakeppninni í 32-liða úrslitum.

Nana Kwaku Bonsam er vinsæll í heimalandinu og þekktur fyrir svartagaldra sína. Hann setti þessa fullyrðingu fram í nýlegu viðtali og sagði að Grænhöfðaeyjar myndu slá ríkjandi meistara út úr keppninni.

Bonsam hefur áður vakið athygli fyrir svipaðar spár.

Fyrir leik Englands gegn Gana sagðist hann hafa lagt álög á Harry Kane og spáði því að framherjanum myndi ekki takast að skora. Á 85. mínútu í leik Englands og Gana misnotaði Harry Kane dauðafæri þegar boltinn barst til hans eftir að skalli Nico O'Reilly fór í tréverkið. Kane kom boltanum ekki í netið og lauk leiknum með markalausu jafntefli.

Þetta varð til þess að fólk á samfélagsmiðlum spurði Bonsam hvort hann hefði raunverulega lagt álög á Harry Kane eða hvort þetta hefði verið ágiskun. Bonsam sagði síðar í viðtali að álögunum hefði verið aflétt af Harry Kane og að honum væri nú frjálst að skora mörk. Kane skoraði í næsta leik.

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