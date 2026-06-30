Særingalæknirinn frá Gana beinir göldrum sínum að Messi og félögum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. júní 2026 12:00 Lionel Messi hefur skorað sex mörk í fyrstu þremur leikjum Argentínumanna á HM og argentínska liðið hefur unnið þá alla. Getty/Grzegorz Wajda Ganískur særingalæknir ætlar að halda áfram að skipta sér af heimsmeistaramótinu í fótbolta og næsta fórnarlamb eru sjálfir heimsmeistararnir. Galdralæknirinn heldur því nú fram að Grænhöfðaeyjar muni slá Argentínu út úr heimsmeistarakeppninni í 32-liða úrslitum. Nana Kwaku Bonsam er vinsæll í heimalandinu og þekktur fyrir svartagaldra sína. Hann setti þessa fullyrðingu fram í nýlegu viðtali og sagði að Grænhöfðaeyjar myndu slá ríkjandi meistara út úr keppninni. Bonsam hefur áður vakið athygli fyrir svipaðar spár. Fyrir leik Englands gegn Gana sagðist hann hafa lagt álög á Harry Kane og spáði því að framherjanum myndi ekki takast að skora. Á 85. mínútu í leik Englands og Gana misnotaði Harry Kane dauðafæri þegar boltinn barst til hans eftir að skalli Nico O'Reilly fór í tréverkið. Kane kom boltanum ekki í netið og lauk leiknum með markalausu jafntefli. Þetta varð til þess að fólk á samfélagsmiðlum spurði Bonsam hvort hann hefði raunverulega lagt álög á Harry Kane eða hvort þetta hefði verið ágiskun. Bonsam sagði síðar í viðtali að álögunum hefði verið aflétt af Harry Kane og að honum væri nú frjálst að skora mörk. Kane skoraði í næsta leik. View this post on Instagram A post shared by TBS Graduates (@tbsgraduates) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Fótbolti Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Fótbolti „Mér finnst það bara algjört bull“ Íslenski boltinn Íslensk dóttir á heimsleikunum í fyrsta sinn í þrjú ár Sport Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Fótbolti Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Íslenski boltinn Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Íslenski boltinn Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Enski boltinn Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Fótbolti Fleiri fréttir Særingalæknirinn frá Gana beinir göldrum sínum að Messi og félögum Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Maður dagsins á HM: Fagnaði sigri á móti fyrirmyndinni Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Segir upp sem þjálfari tékkneska landsliðsins Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Lárus Orri Sigurðsson: ,,Erum ekki í Evrópubaráttu” Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Stórsigur Aftureldingar og hrun Ægis Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Heldur efsta sæti deildarinnar Öruggur sigur Fram á Skaganum Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norðmönnum Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Hermann látinn taka pokann sinn „Þetta er ekki kallað fótbolti heldur peningabolti“ Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Er „tölvuboltinn“ að trufla markverðina á HM? Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Maður dagsins á HM: „Gæti ekki hugsað mér mann sem átti þetta meira skilið“ Mikið þarf að gerast til að fá leik á milli Messi og Ronaldo á HM Sjá meira