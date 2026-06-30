Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. júní 2026 06:23 Issa Diop fagnar jöfnunarmarki sínu sem kom ekki fyrr en í uppbótartíma leiksins þegar stefndi í hollenskan sigur. Getty/ Maja Hitij Marokkó komst áfram í sextán liða úrslitin á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt eftir að hafa unnið Holland í vítaspyrnukeppni. Holland varð um leið annað evrópska stórveldið til að detta út í vítakeppni á sama deginum. Leiknum sjálfum lauk með 1-1 jafntefli eftir að Marokkómenn jöfnuðu metin í uppbótartíma. Marokkó vann síðan vítakeppnina 3-2. Marokkó mætir Kanada í sextán liða úrslitum á laugardag í Houston. Ismael Saibari skoraði úr úrslitavítaspyrnunni og kom liðinu sem komst í undanúrslit í fyrra áfram í næstu umferð og sendi um leið lið Ronalds Koeman heim. Holland hefur aldrei áður dottið út svona snemma á heimsmeistaramóti. Þegar staðan í vítaspyrnukeppninni var 2-2 eftir fjórar umferðir varði Yassine Bounou, markvörður Marokkó, spyrnu Crysencio Summerville glæsilega með vinstri hendi. Saibari skoraði svo sigurmarkið í neðra vinstra hornið á meðan Bart Verbruggen markvörður fór í hina áttina. Hollendingar klikkuðu á þremur vítum í vítakeppninni því Justin Kluivert skaut í stöngina og Quinten Timber hitti ekki markið. Neil El Aynaoui skaut í slá úr fyrstu spyrnu Marokkó og Achraf Hakimi skaut í stöngina úr þeirri næstsíðustu. Teun Koopmeiners og Wout Weghorst voru einu Hollendingarnir sem skoruðu úr sínum vítaspyrnum en auk Saibari skoruðu þeir Chemsdine Talbi og Soufiane Rahimi úr sínum spyrnum. Cody Gakpo skoraði fyrir Hollendinga á 72. mínútu og kom þeim í 1-0 í leiknum sjálfum. Eftir markið, sem Summerville lagði upp, hljóp hollenski varamannabekkurinn inn á völlinn til að faðma hinn 27 ára gamla Gakpo, sem brast í grát. Gakpo og unnusta hans, Noa van der Bij, tilkynntu nýlega að þau hefðu misst ófætt barn sitt. Issa Diop frá Marokkó jafnaði metin á fyrstu mínútu í uppbótartíma þegar hann skoraði með skalla eftir langa fyrirgjöf frá Chemsdine Talbi. Marokkó virtist öruggt með að ná forystunni á 97. mínútu í framlengingu þegar Soufiane Rahimi komst einn á móti Verbruggen en hollenska markverðinum tókst einhvern veginn að verja skotið. Þetta var annar leikur mótsins sem réðst í vítaspyrnukeppni. Paragvæ sigraði Þýskaland í vítaspyrnukeppni fyrr um kvöldið. Holland hafði komist að minnsta kosti í sextán liða úrslit í átta fyrri þátttökum sínum á HM, þar á meðal í fjórðungsúrslit fyrir fjórum árum, þegar Marokkó komst í undanúrslit. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Fótbolti Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Fótbolti Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Fótbolti Keflavík sækir liðsstyrk Körfubolti „Þetta er ekki kallað fótbolti heldur peningabolti“ Fótbolti Stórsigur Aftureldingar og hrun Ægis Fótbolti Fá góðar móttökur í Dallas Sport Hermann látinn taka pokann sinn Fótbolti Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Enski boltinn Fleiri fréttir Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Lárus Orri Sigurðsson: ,,Erum ekki í Evrópubaráttu” Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Stórsigur Aftureldingar og hrun Ægis Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Heldur efsta sæti deildarinnar Öruggur sigur Fram á Skaganum Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norðmönnum Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Hermann látinn taka pokann sinn „Þetta er ekki kallað fótbolti heldur peningabolti“ Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Er „tölvuboltinn“ að trufla markverðina á HM? Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Maður dagsins á HM: „Gæti ekki hugsað mér mann sem átti þetta meira skilið“ Mikið þarf að gerast til að fá leik á milli Messi og Ronaldo á HM Forseti FIFA búinn að vera í loftinu í 66 klukkutíma á þessu HM Arnór seldur til Grikklands Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Jürgen Klopp segir að þetta sé besta bandaríska landsliðið í sögunni Húðskammaður af forseta landsins og „blurraður“ í beinni Diomande vill frekar fara til PSG en Liverpool Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Sjá meira