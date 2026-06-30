Fótbolti

Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Issa Diop fagnar jöfnunarmarki sínu sem kom ekki fyrr en í uppbótartíma leiksins þegar stefndi í hollenskan sigur.
Issa Diop fagnar jöfnunarmarki sínu sem kom ekki fyrr en í uppbótartíma leiksins þegar stefndi í hollenskan sigur. Getty/ Maja Hitij

Marokkó komst áfram í sextán liða úrslitin á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt eftir að hafa unnið Holland í vítaspyrnukeppni. Holland varð um leið annað evrópska stórveldið til að detta út í vítakeppni á sama deginum.

Leiknum sjálfum lauk með 1-1 jafntefli eftir að Marokkómenn jöfnuðu metin í uppbótartíma. Marokkó vann síðan vítakeppnina 3-2. Marokkó mætir Kanada í sextán liða úrslitum á laugardag í Houston.

Ismael Saibari skoraði úr úrslitavítaspyrnunni og kom liðinu sem komst í undanúrslit í fyrra áfram í næstu umferð og sendi um leið lið Ronalds Koeman heim. Holland hefur aldrei áður dottið út svona snemma á heimsmeistaramóti.

Þegar staðan í vítaspyrnukeppninni var 2-2 eftir fjórar umferðir varði Yassine Bounou, markvörður Marokkó, spyrnu Crysencio Summerville glæsilega með vinstri hendi. Saibari skoraði svo sigurmarkið í neðra vinstra hornið á meðan Bart Verbruggen markvörður fór í hina áttina.

Hollendingar klikkuðu á þremur vítum í vítakeppninni því Justin Kluivert skaut í stöngina og Quinten Timber hitti ekki markið. Neil El Aynaoui skaut í slá úr fyrstu spyrnu Marokkó og Achraf Hakimi skaut í stöngina úr þeirri næstsíðustu.

Teun Koopmeiners og Wout Weghorst voru einu Hollendingarnir sem skoruðu úr sínum vítaspyrnum en auk Saibari skoruðu þeir Chemsdine Talbi og Soufiane Rahimi úr sínum spyrnum.

Cody Gakpo skoraði fyrir Hollendinga á 72. mínútu og kom þeim í 1-0 í leiknum sjálfum. Eftir markið, sem Summerville lagði upp, hljóp hollenski varamannabekkurinn inn á völlinn til að faðma hinn 27 ára gamla Gakpo, sem brast í grát. Gakpo og unnusta hans, Noa van der Bij, tilkynntu nýlega að þau hefðu misst ófætt barn sitt.

Issa Diop frá Marokkó jafnaði metin á fyrstu mínútu í uppbótartíma þegar hann skoraði með skalla eftir langa fyrirgjöf frá Chemsdine Talbi.

Marokkó virtist öruggt með að ná forystunni á 97. mínútu í framlengingu þegar Soufiane Rahimi komst einn á móti Verbruggen en hollenska markverðinum tókst einhvern veginn að verja skotið.

Þetta var annar leikur mótsins sem réðst í vítaspyrnukeppni. Paragvæ sigraði Þýskaland í vítaspyrnukeppni fyrr um kvöldið.

Holland hafði komist að minnsta kosti í sextán liða úrslit í átta fyrri þátttökum sínum á HM, þar á meðal í fjórðungsúrslit fyrir fjórum árum, þegar Marokkó komst í undanúrslit.

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