Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn væntir þess að ekki takist að skila afgangi af rekstri ríkissjóðs fyrr en árið 2031 þrátt fyrir áform ríkisstjórnarinnar. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir inntak skýrslunnar ekki koma á óvart og kallar eftir dýpri umræðu um fjárlögin.
Samkvæmt núgildandi fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir hallalausum fjárlögum strax á næsta ári. Þrátt fyrir verðbólgutölur hafa Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra bæði sagt að markmiðið muni nást.
Í nýrri skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um Ísland, sem Innherji fjallaði um fyrir helgi, er sjóðurinn heldur svartsýnni á horfurnar í ríkisfjármálum en birtist í nýjustu fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Telur sjóðurinn að það muni ekki takast að skila afgangi af rekstri ríkissjóðs fyrr en á árinu 2031.
Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndarmaður í fjárlaganefnd segir skýrslu AGS ekki koma á óvart.
„Við höfum varað við þessu síðastliðið ár. Það er að teiknast upp mikil óvissa í efnahagslífi þjóðarinnar. Þetta byrjaði með hækkun veiðigjalda, minni fjárfestingu í sjávarútveginum. Við erum að sjá ýmsar skattahækkanir boðaðar á ferðaþjónustuna, baðlónin eru næst og ýmislegt fleira. Það minnkar samkeppnishæfni hennar og dregur úr fjárfestingum. Við erum að sjá að allt er að ganga eftir sem varað var við. Botnlaus ríkisútgjöld sem koma í veg fyrir lækkun vaxta og svo er byggingamarkaðurinn á leið í frost.“
Taka þurfi á ríkisfjármálunum með ábyrgari hætti. Hann hefði viljað sjá dýpri umræðu um fjárlögin áður en þjóðin greiðir atkvæði um aðildarviðræður við Evrópusambandið.
„Ég lít svo á að það er ekki tilviljun að umræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna komi fram áður en fjárlögin verða kynnt fyrir næsta ár og við förum að sjá betur inn í hvernig ríkisstjórnin ætlar að haga málum seinni hluta kjörtímabilsins. Það vekur áhuga að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn talar um að jafnvægi náist 2031. Það er bara síðari hluti næsta kjörtímabils. Þannig það er ekki núverandi ríkisstjórn, miðað við það sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir, sem nær þessu jafnvægi sem við öll svo sannarlega þráum að ná.“