Sjö líkamsárásir rötuðu á borð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í gær og í nótt, sem þykir heldur mikið, en fjöldi fólks var samankominn í miðborginni vegna Hinsegin daga sem fóru fram í vikunni. Nokkrir voru fluttir til aðhlynningar á slysadeild en ekki liggur fyrir hversu alvarlegar árásirnar voru.
Þetta staðfestir Hjördís Sigurbjartsdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við blaðamann Vísis en hún sagði ekki mögulegt að greina frá ástandi brotaþola. Né gæti hún tjáð sig um einstaka mál.
Þá greindi hún frá því að engu vopni hafi verið beitt í árásunum en tilkynning barst lögreglunni á stöð 1 um að hópur ungmenna hafi verið í miðborginni þar sem einn sást halda á hníf.
Hjördís segir lögregluna hafa haft uppi á hópnum en að enginn hnífur hafi fundist. Lögreglan muni ekki veita frekari upplýsingar um málin að svo stöddu.
Veistu meira eða ertu með ábendingu varðandi málið? Sendu okkur fréttaskot hérna.
Hápunktur hinsegin daga fór fram í dag þegar Gleðigangan var gengin í Reykjavík frá Hallgrímskirkju niður Skólavörðustíg og endaði með útitónleikum í Hljómskálagarðinum.