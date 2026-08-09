Rósa Björk segir já

Rósa Björk Brynjólfsdóttir, formaður Vinstri grænna, hyggst segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok ágúst. Í stefnu Vinstri grænna er því haldið fram að hagsmunum landsmanna sé best komið utan Evrópusambandsins en rúmlega áttatíu prósent kjósenda flokksins hyggjast þó segja já. Hún segist finna fyrir viðhorfsbreytingu innan flokksins.
Rósa gerir grein fyrir afstöðu sinni í Facebook-færslu. Hún telji skynsamlegt að segja já við áframhaldandi viðræðum um aðild að Evrópusambandinu. „Til að þjóðin sjái hvað það þýðir, hvers konar samning við gætum fengið. Ekki loka hurðum fyrir fram, heldur hafa þær opnar og sjá hvað viðræðurnar þýða fyrir okkur hér,“ skrifar Rósa.
Hún hafi forðast að lýsa yfir skoðun sinni sem formaður flokks sem hefur það í stefnu sinni að hagsmunum sé best komið utan Evrópusambandsins en hefur líka innanborðs almenna félaga og fólk í trúnaðarstörfum fyrir flokkinn sem eru jákvæð í garð þess.
Skoðanakannanir sýni greinilega vilja kjósenda Vinstri grænna til að segja já í atkvæðagreiðslunni í ágúst og en að flokknum beri skylda til að taka þau skilaboð til sín.
„Þegar þrennar skoðanakannanir í sumar sýna yfirgnæfandi vilja hjá kjósendum okkar til að segja já (milli 82-93% kjósenda) þá sýnir það náttúrulega eindreginn og skýran vilja meðal kjósenda VG sem við í VG eigum að hlusta á og taka til okkar skilaboðin sem felast í þessu yfirgnæfandi hlutfalli,“ skrifar hún.
Rósa segir að málefni náttúruverndar, landbúnaðar og sjávarútvegs verði að vera í öndvegi í viðræðunum og leggja verði sérstaka áherslu á hagsmuni vinnandi fólks. Auk þess sé mikilvægt að sett verði skýr umgjörð um gervigreind og stafræna umbyltingu.
Á dögunum lýsti Svandís Svavarsdóttir, fyrrverandi formaður Vinstri grænna og ráðherra, því yfir að hún hygðist segja nei við áframhaldandi viðræðum um aðild að Evrópusambandinu. Umræðan að hennar mati snúist ekki um kosti eða galla Evrópusambandsins heldur um hvar valdið eigi að liggja. Hún sjái bakslag í mannréttindum og jafnrétti og sífellt fleiri ákvarðanir teknar fjær fólkinu sem þær varða.