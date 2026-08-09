Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn væntir þess að ekki takist að skila afgangi af rekstri ríkissjóðs fyrr en árið 2031 þrátt fyrir áform ríkisstjórnarinnar. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir inntak skýrslunnar ekki koma á óvart og kallar eftir dýpri umræðu um fjárlögin.
Stefán Már Stefánsson, prófessor emerítus við lagadeild Háskóla Íslands, fullyrðir að gangi Ísland í Evrópusambandið verði framsal ríkisvaldsins verulegt.
Sjö tilkynningar bárust lögreglu um líkamsárásir í gær og í nótt. Nokkrir voru fluttir á slysadeild.
Níu skipsflök fundust við könnun á hafsvæði við Siglufjörð auk ummerkja um snjóflóð sem féll á svæðinu árið 1919. Fornleifafræðingur sem kannaði svæðið segir varðveislu neðansjávar mun betri en menn hafi ímyndað sér.