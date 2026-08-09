Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. Þáttur dagsins er helgaður Evrópumálum en þau verða rædd frá ýmsum hliðum.
Fyrst ræðir Kristján við Stefán Má Stefánsson, prófessor emerítus, um fullveldi og sjálfstæði þjóðarinnar en hann er einn helsti sérfræðingur okkar um Evrópumál. Hann leggur mat á umfang framsals ríkisvalds til ESB ef af inngöngu verður.
Því næst ræðir Kristján við Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, forstjóra Vinnslustöðvarinnar. Hann mun sitja fyrir spurningum um sjávarútveginn og Evrópusambandið, meðal annars hvers vegna sjávarútvegurinn vilji ekki ganga í ESB og draga úr gjaldmiðlaáhættu og auka tollfrjálsan aðgang að stórum mörkuðum?
Gauti B. Eggertsson, prófessor við Brown-háskóla í Bandaríkjunum, og Jón Helgi Egilsson, fyrrverandi formaður bankaráðs Seðlabanka Íslands, koma þar næst til Kristjáns og ræða hagkerfið og Evrópusambandið. Báðir þessir menn hafa verið áberandi í umræðu um hagkerfið og þróun þess á síðustu vikum, en hver eru hin hagrænu rök fyrir því að leita eftir inngöngu i ívrópusambandið, hvað mælir með og hvað gegn?
Að lokum ræðir Kristján við Margréti Ágústu Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra Bændasamtakanna, um Evrópumálin og landbúnað. Bændasamtökin hafa yfirfarið hina sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB og telja hana tæpast samræmast íslenskum landbúnaði enda flytjist ákvörðunarvald að stórum hluta úr landi með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir innlenda matvælaframleiðslu.