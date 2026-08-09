Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út vegna mótorhjólaslyss á Sprengisandsleið á miðhálendinu.
Að sögn Einars Valssonar hjá Landhelgisgæslunni óskaði Hálendisvakt Landsbjargar eftir aðstoð Gæslunnar við flutning til aðhlynningar en slysið hafi átt sér stað utan alfaraleiðar.
Gæslunni hafi borist tilkynning klukkan 10:11 og áætluð koma þyrlunnar á vettvang sé um ellefuleytið.
Að sögn Margrétar Gunnarsdóttur, staðgengils upplýsingafulltrúa Landsbjargar, barst Hálendisvaktinni fyrst tilkynning um að maður hefði dottið af mótorhjóli norðan við Ósöldur og rétt vestan við gatnamót Sprengisandsleiðar og Þórisósa.
Maðurinn hafi verið vel búinn og í hlífðarfatnaði en hafi hlotið einhverja áverka. Ekki sé hægt að segja til um hvort slysið hafi verið alvarlegt að svo stöddu en maðurinn sé með meðvitund.
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