Miroslav Koubek, þjálfari tékkneska landsliðsins í fótbolta, hefur sagt starfi sínu lausu eftir lélega frammistöðu á heimsmeistaramótinu. Hann er þriðji þjálfarinn til að segja af sér eftir slæmt gengi á mótinu.
Tékkland fékk aðeins eitt stig í riðlakeppni heimsmeistaramótsins og má því lýsa mótinu sem vonbrigðum. Það stig fékk Tékkland eftir jafntefli gegn Suður-Afríku í öðrum leik A-riðils.
Tékkland tapaði gegn Suður-Kóreu í fyrsta leik en þjálfari Suður-kóreska liðsins sagði einnig upp starfi sínu eftir slæmt gengi í riðlakeppninni. Lokaleikur Tékklands var gegn Mexíkó þar sem Tékkar steinlágu 3-0.
Koubek sagði ástæðuna fyrir lélegu gengi liðsins vera heimskuleg mistök leikmanna og þreytu eftir mikil ferðalög. Einnig fannst honum miðlar í Tékklandi vera að gagnrýna hann harkalega og skrifa fréttir sem sögðu ekki allan sannleikann.
Árið 2021 var Koubek ráðinn sem þjálfari tékkneska landsliðsins og náði hann að koma Tékklandi á heimsmeistaramótið í fótbolta í fyrsta skipti síðan árið 2006. Það gerði hann með því að vinna Danmörku í umspili eftir vítaspyrnukeppni. Fyrir það vann Tékkland lærisveina Heimis Hallgrímssonar hjá írska landsliðinu einnig eftir vítaspyrnukeppni.
Steve Clarke hefur sagt upp störfum sem þjálfari skoska landsliðsins eftir að honum mistókst að koma liðinu í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins. Það hafa því þrír þjálfarar sagt starfi sínu lausu eftir heimsmeistaramótið.