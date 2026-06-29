Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Andri Broddason skrifar 29. júní 2026 20:02 Paragvæ er komið í 16-liða úrslit eftir að hafa slegið Þýskaland úr leik í 32-liða úrslitum Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Paragvæ náði að slá Þýskaland úr keppni í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta eftir langan leik. Jafnt var eftir venjulegan leiktíma og einnig eftir framlengingu. Úrslitin voru því ráðin í vítaspyrnukeppni og þar vann Paragvæ. Fyrri hálfleikur var frekar dapur þar sem Þýskaland hélt mikið í boltann en gerði lítið með hann. Það vantaði allt hugrekki í Þýskaland og þeir héldu boltanum og bjuggust við að Paragvæ myndi hleypa þeim auðveldlega að markinu. Á 41. mínútu komst Paragvæ í sókn og var Miguel Almiron með boltann á hægri kantinum. Hann gaf sendingu inn í teiginn þar sem Julio Encisio stangaði boltann örugglega inn. Paragvæ var því með 1-0 forskot þegar blásið var til hálfleiks. Í hálfleik kemur Leon Goretzka inn á hjá Þýskalandi og ljóst að Þýskaland ætlar að reyna að sækja meira. Það gekk eftir þegar á 54. mínútu setur Florian Wirtz flottan bolta inn á teiginn sem Kai Havertz nær að skalla inn í markið. Staðan í leiknum orðinn jöfn en Þýskaland náði ekki að skapa sér fleiri almennileg færi. Eftir venjulegan leiktíma var staðan jöfn og ljóst að framlengja þarf leikinn. Í fyrri hálfleik framlengingarinnar var Þýskaland áberandi sterkara liðið og leikmenn Paragvæ farnir að þreytast. Mikið var um sendingar inn í teig Paragvæ þar sem stórir leikmenn Þýskalands reyndu að skalla að markinu. Það hafðist undir lok fyrri hálfleiks framlengingarinnar þegar Jonathan Tah skallaði boltann inn. Eftir skoðun myndbandsdómgæslu var markið hins vegar tekið af eftir að Waldemar Anton hindraði Orlando Gill í marki Parragvæ. Í hálfleik framlengingarinnar stóð leikurinn ennþá jafn 1-1. Í seinni hálfleik framlengingarinnar náði hvorugt liðið að koma sér í almennileg færi og endaði leikurinn 1-1. Það var því ljóst að það þurfti vítaspyrnukeppni til að fá úrslit úr leiknum. Vítaspyrnukeppnin byrjaði illa fyrir Þýskaland þar sem Orlando Gill varði vítaspyrnu frá Kai Havertz og Nick Woltemade á meðan Paragvæ skoraði úr sínum vítum. Þá fékk Antonio Sanabria tækifæri til að tryggja sigur Paragvæ en hann skaut framhjá. Fabian Balbuena kom inn á undir lok leiks fyrir Paragvæ aðeins til að taka vítaspyrnu og gat hann tryggt Paragvæ sigurinn með marki. Manuel Neuer varði spyrnuna og þurfti því að fara í bráðabana. Jonathan Tah tók fyrstu vítaspyrnu bráðabanans og skaut hátt yfir. Þá fékk Jose Canale þriðja tækifæri Paragvæ til að tryggja sigurinn og þá tókst það. Paragvæ er þannig komið í 16-liða úrslit HM á meðan Þýskaland er dottið úr leik. Paragvæ mætir sigurvegara úr leik Frakklands og Svíþjóðar sem fer fram á morgun. HM 2026 í fótbolta