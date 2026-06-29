Brasilía er komið í 16-liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta eftir 2-1 sigur á Japan. Þetta var svekkjandi tap fyrir Japan sem var með forystuna í fyrri hálfleik.
Leikurinn var rólegur til að byrja með og klárt að hvorugt liðið vildi tapa leiknum strax. Stuttu eftir vatnspásu fyrri hálfleiks vann Japan boltann og keyrði á vörn Brasilíu. Þar ákvað Kaishu Sano einfaldlega að láta vaða fyrir utan teiginn og skoraði hann mikilvægt mark fyrir Japan.
Það sem eftir var fyrri hálfleiks reyndu Brasilíumenn að sækja á Japani en þeir voru þéttir og vel skipulagðir í vörn. Japan var yfir þegar blásið var til hálfleiks 1-0.
Í hálfleik kom Endrick inn á fyrir Brasilíu og því ljóst að Carlo Ancelotti, þjálfari Brasilíu, var með sókn í huga. Það gekk og eftir tíu mínútna leik í seinni hálfleik náði Casemiro að jafna metin með góðum skalla.
Eftir að Brasilíumenn jöfnuðu metin héldu þeir áfram að sækja á Japani en vörnin stóð sterk. Í uppbótartíma gefur Bruno Guimaraes góða sendingu inn fyrir vörn Japan á Gabriel Martinelli. Hann nær að hleypa af skoti sem endar í markinu. Þetta reyndist lokaatvik leiksins og tryggði Brasilía sig í 16-liða úrslit heimsmeistaramótsins á dramatískan hátt.
Brasilía mætir sigurvegara úr leik Fílabeinsstrandarinnar og Noregs sem fer fram í Dallas, Texas á morgun.