Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Brasilía tryggði sig í 16-liða úr­slit á dramatískan hátt

Andri Broddason skrifar
Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 24: Vinicius Junior #7 of Brazil celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium on June 24, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images)
Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 24: Vinicius Junior #7 of Brazil celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium on June 24, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images)

Brasilía er komið í 16-liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta eftir 2-1 sigur á Japan. Þetta var svekkjandi tap fyrir Japan sem var með forystuna í fyrri hálfleik.

Leikurinn var rólegur til að byrja með og klárt að hvorugt liðið vildi tapa leiknum strax. Stuttu eftir vatnspásu fyrri hálfleiks vann Japan boltann og keyrði á vörn Brasilíu. Þar ákvað Kaishu Sano einfaldlega að láta vaða fyrir utan teiginn og skoraði hann mikilvægt mark fyrir Japan.

Það sem eftir var fyrri hálfleiks reyndu Brasilíumenn að sækja á Japani en þeir voru þéttir og vel skipulagðir í vörn. Japan var yfir þegar blásið var til hálfleiks 1-0.

Í hálfleik kom Endrick inn á fyrir Brasilíu og því ljóst að Carlo Ancelotti, þjálfari Brasilíu, var með sókn í huga. Það gekk og eftir tíu mínútna leik í seinni hálfleik náði Casemiro að jafna metin með góðum skalla.

Eftir að Brasilíumenn jöfnuðu metin héldu þeir áfram að sækja á Japani en vörnin stóð sterk. Í uppbótartíma gefur Bruno Guimaraes góða sendingu inn fyrir vörn Japan á Gabriel Martinelli. Hann nær að hleypa af skoti sem endar í markinu. Þetta reyndist lokaatvik leiksins og tryggði Brasilía sig í 16-liða úrslit heimsmeistaramótsins á dramatískan hátt.

Brasilía mætir sigurvegara úr leik Fílabeinsstrandarinnar og Noregs sem fer fram í Dallas, Texas á morgun.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið