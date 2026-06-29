Maður dagsins á HM: „Gæti ekki hugsað mér mann sem átti þetta meira skilið“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. júní 2026 10:02 Stephen Eustaquio fagnar hér sigurmarki sinu í gær. Getty/Katelyn Mulcahy Stephen Eustaquio hafði ekki skorað fyrir kanadíska landsliðið í næstum því þrjú ár þegar hann tryggði liðinu sæti í sextán liða úrslitum HM í gær. Miðjumaðurinn vinnusami skoraði eina markið í 1-0 sigri Kanada á Suður-Afríku í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins en markið mikilvæga kom ekki fyrr en í uppbótartíma leiksins. „Ég gæti ekki hugsað mér mann sem átti þetta meira skilið úr hópi ótrúlegra manna,“ sagði landsliðsþjálfarinn Jesse Marsch við fréttamenn eftir sigurinn í Los Angeles. Canada hero Stephen Eustaquio bursts into tears as he emotionally opens up on his late parents after scoring game-winning World Cup goal following their deaths https://t.co/74HpxHdywC— Daily Mail Sport (@MailSport) June 29, 2026 „Kannski er Steph sá sem á mest skilið að upplifa svona stund. Þannig að ég er virkilega ánægður fyrir hans hönd og ég held að einhvers staðar séu foreldrar hans að horfa niður og þeir sáu þetta,“ sagði Marsch. Eustaquio missti báða foreldra sína á rúmlega ári, móður sína í apríl 2023 og föður sinn í maí 2024. Marsch sagði að Eustaquio væri holdgervingur þess sem lið hans hefði unnið að því að þróa. „Steph er einn af þeim í liðinu sem ég tel vera áreiðanlegasta og skilur hverju við erum að reyna að ná fram sem hópur,“ sagði hann. „Við tölum mikið um að halda ró. Það var gott að sjá hann á þessari stundu hugsa bara um hvernig ætti að hitta boltann þannig að hann ætti sem besta möguleika á að fara inn,“ sagði Marsch. „Við unnum fyrir þessu,“ sagði Eustáquio. „Við erum með sérstakan hóp. Okkur líður eins og við séum bræður. Þegar við berjumst hver fyrir annan, þegar við spilum hver fyrir annan, geta sérstakir hlutir eins og þetta gerst. Ég er í skýjunum, en á sama tíma vil ég ekki segja að verkinu sé lokið,“ sagði Eustáquio. „Við hættum aldrei að trúa. Og ég held að markið sé virkilega eitthvað sem við áttum skilið,“ sagði Eustáquio. 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐨 𝐒𝐭𝐞𝐩𝐡𝐞𝐧 𝐄𝐮𝐬𝐭𝐚𝐪𝐮𝐢𝐨 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐏𝐢𝐫𝐥𝐨 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧?They each created five chances from set plays in a World Cup knockout match.🇨🇦 Eustaquio vs. South Africa, R32, 2026🇮🇹 Pirlo vs. Germany, semi-final, 2006According to… pic.twitter.com/BnB5o9G6hs— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 28, 2026 Þótt aðrir geti gert tilkall til að vera andlit þessa kanadíska liðs er Eustáquio án efa sá sem lætur hlutina ganga inni á vellinum. Hann er ástríðufullur leiðtogi og sumar af hans bestu frammistöðu fyrir félagslið og landslið hafa komið á stærstu sviðunum, eins og hann sýndi með portúgalska stórliðinu Porto, þar sem hann vann marga titla. Hann er óþreytandi á milli vítateiganna og býr yfir gríðarlegri fjölhæfni, jafnvígur á að sækja inn í teiginn eða koma boltanum fram völlinn. Hann getur spilað sem djúpur varnarsinnaður miðjumaður og jafnvel sem miðvörður. Eustáquio er draumur hvers þjálfara. Eustáquio fæddist í Ontario, skammt frá landamærum Bandaríkjanna, en þegar hann var sjö ára flutti Eustáquio með portúgölskum foreldrum sínum aftur til Portúgals, þar sem hann hóf feril sinn í atvinnumennsku í fótbolta. Hann fór frá Porto til Los Angeles á láni í febrúar á þessu ári og styrkti stjörnum prýtt lið þeirra. Richie Laryea, liðsfélagi hans í kanadíska landsliðinu, segir að mikilvægi Eustáquio fyrir landsliðið verði seint ofmetið: „Hann vinnur mikið af skítverkum sem fólk tekur ekki endilega eftir.“ Í gær fékk hann þó heldur betur sviðsljósið og skoraði markið sem tryggði Kanada sinn fyrsta sigur í útsláttarkeppni á heimsmeistaramóti. Stephen Eustaquio was born in Ontario, Canada, before moving to Portugal as a child.He appeared for Canada Under-17s in 2012, before making several appearances for Portugal Under-21s in 2017 and 2018.However, in 2019, Eustaquio committed his allegiance to Canada, making his… pic.twitter.com/kXHc7i4qUX— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 29, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Íslenski boltinn Tveimur refsað og Bergrós líklegast á leið á heimsleikana Sport Arnór seldur til Grikklands Fótbolti Elísa fór kílómetrana 80 á undir níu klukkustundum Sport Jürgen Klopp segir að þetta sé besta bandaríska landsliðið í sögunni Fótbolti Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Íslenski boltinn Umferðin klárast upp á Skaga og Stúkan gerir allt saman upp Sport Ný lið bætast við Körfubolti Forseti FIFA búinn að vera í loftinu í 66 klukkutíma á þessu HM Fótbolti Fleiri fréttir Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Maður dagsins á HM: „Gæti ekki hugsað mér mann sem átti þetta meira skilið“ Mikið þarf að gerast til að fá leik á milli Messi og Ronaldo á HM Forseti FIFA búinn að vera í loftinu í 66 klukkutíma á þessu HM Arnór seldur til Grikklands Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Jürgen Klopp segir að þetta sé besta bandaríska landsliðið í sögunni Húðskammaður af forseta landsins og „blurraður“ í beinni Diomande vill frekar fara til PSG en Liverpool Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ Kanada tryggði sér sæti í 16-liða úrslitum með dramatísku sigurmarki „Við þurfum bara að horfa á björtu hliðarnar“ „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“ Svekkjandi tap eftir sterka byrjun í steikjandi hita „Harka, hugrekki og massífir“ Uppgjörið: Þór Ak. - Valur 2-4 | Valsmenn hefndu sín Uppgjörið: Stjarnan – KA 3-1 | Fyrsti sigur Jóns Þórs og fimmta tap KA í röð Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Eyjamenn gefast aldrei upp Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 3-0 | Blikar í bikarúrslit Forseti Suður-Kóreu húðskammar „vanhæfan“ landsliðsþjálfara Biður bosnísku þjóðina afsökunar: „Get ekki bent á landið á korti“ Jason Daði kominn í KR Sjá meira