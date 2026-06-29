Fótbolti

Maður dagsins á HM: „Gæti ekki hugsað mér mann sem átti þetta meira skilið“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Stephen Eustaquio fagnar hér sigurmarki sinu í gær.
Stephen Eustaquio fagnar hér sigurmarki sinu í gær. Getty/Katelyn Mulcahy

Stephen Eustaquio hafði ekki skorað fyrir kanadíska landsliðið í næstum því þrjú ár þegar hann tryggði liðinu sæti í sextán liða úrslitum HM í gær.

Miðjumaðurinn vinnusami skoraði eina markið í 1-0 sigri Kanada á Suður-Afríku í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins en markið mikilvæga kom ekki fyrr en í uppbótartíma leiksins.

„Ég gæti ekki hugsað mér mann sem átti þetta meira skilið úr hópi ótrúlegra manna,“ sagði landsliðsþjálfarinn Jesse Marsch við fréttamenn eftir sigurinn í Los Angeles.

„Kannski er Steph sá sem á mest skilið að upplifa svona stund. Þannig að ég er virkilega ánægður fyrir hans hönd og ég held að einhvers staðar séu foreldrar hans að horfa niður og þeir sáu þetta,“ sagði Marsch. Eustaquio missti báða foreldra sína á rúmlega ári, móður sína í apríl 2023 og föður sinn í maí 2024.

Marsch sagði að Eustaquio væri holdgervingur þess sem lið hans hefði unnið að því að þróa.

„Steph er einn af þeim í liðinu sem ég tel vera áreiðanlegasta og skilur hverju við erum að reyna að ná fram sem hópur,“ sagði hann. „Við tölum mikið um að halda ró. Það var gott að sjá hann á þessari stundu hugsa bara um hvernig ætti að hitta boltann þannig að hann ætti sem besta möguleika á að fara inn,“ sagði Marsch.

„Við unnum fyrir þessu,“ sagði Eustáquio. „Við erum með sérstakan hóp. Okkur líður eins og við séum bræður. Þegar við berjumst hver fyrir annan, þegar við spilum hver fyrir annan, geta sérstakir hlutir eins og þetta gerst. Ég er í skýjunum, en á sama tíma vil ég ekki segja að verkinu sé lokið,“ sagði Eustáquio.

„Við hættum aldrei að trúa. Og ég held að markið sé virkilega eitthvað sem við áttum skilið,“ sagði Eustáquio.

Þótt aðrir geti gert tilkall til að vera andlit þessa kanadíska liðs er Eustáquio án efa sá sem lætur hlutina ganga inni á vellinum. Hann er ástríðufullur leiðtogi og sumar af hans bestu frammistöðu fyrir félagslið og landslið hafa komið á stærstu sviðunum, eins og hann sýndi með portúgalska stórliðinu Porto, þar sem hann vann marga titla.

Hann er óþreytandi á milli vítateiganna og býr yfir gríðarlegri fjölhæfni, jafnvígur á að sækja inn í teiginn eða koma boltanum fram völlinn. Hann getur spilað sem djúpur varnarsinnaður miðjumaður og jafnvel sem miðvörður. Eustáquio er draumur hvers þjálfara.

Eustáquio fæddist í Ontario, skammt frá landamærum Bandaríkjanna, en þegar hann var sjö ára flutti Eustáquio með portúgölskum foreldrum sínum aftur til Portúgals, þar sem hann hóf feril sinn í atvinnumennsku í fótbolta. Hann fór frá Porto til Los Angeles á láni í febrúar á þessu ári og styrkti stjörnum prýtt lið þeirra. Richie Laryea, liðsfélagi hans í kanadíska landsliðinu, segir að mikilvægi Eustáquio fyrir landsliðið verði seint ofmetið: „Hann vinnur mikið af skítverkum sem fólk tekur ekki endilega eftir.“

Í gær fékk hann þó heldur betur sviðsljósið og skoraði markið sem tryggði Kanada sinn fyrsta sigur í útsláttarkeppni á heimsmeistaramóti.

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