Jürgen Klopp, fyrrum knattspyrnustjóri Liverpool, er hrifinn af því sem Mauricio Pochettino er að gera með bandaríska landsliðið á heimsmeistaramótinu í ár.
Bandaríska karlalandsliðið hefur heillað þjóðina með glæsilegum sigrum sínum á Paragvæ og Ástralíu í riðlakeppninni. Lið Pochettino mætir síðan Bosníu og Hersegóvínu í 32-liða úrslitum í Santa Clara þann 1. júlí.
Þrátt fyrir að Bandaríkin hafi komist í undanúrslit á fyrsta heimsmeistaramótinu árið 1930 var besti árangur liðsins á nútímaöld árið 2002 þegar Þýskaland sló það út í átta liða úrslitum.
Miklar vonir eru þó bundnar við að lið Pochettino geti náð langt á mótinu sem landið heldur ásamt Kanada og Mexíkó.
Klopp, sem fjallar um mótið fyrir þýska sjónvarpsstöð, hrósaði bandaríska karlalandsliðinu í hástert en varaði við því að erfiðari viðureignir biðu í útsláttarkeppninni.
Longtime star coach Jurgen Klopp made a bold claim about the United States men's national team before the Round of 32. https://t.co/Rie7P8oxji— Newsweek (@Newsweek) June 28, 2026
Longtime star coach Jurgen Klopp made a bold claim about the United States men's national team before the Round of 32. https://t.co/Rie7P8oxji
„Þetta er besta lið sem Bandaríkin hafa nokkurn tíma átt. Það er það,“ sagði Klopp við ESPN.
„Sjáið bara hvar leikmennirnir spila. Sjáið til, strákarnir, þið hafið framherja sem spilar í Frakklandi, spilaði á Englandi. Þið hafið kantmann í Pulisic sem spilar alls staðar. Varnarlínan spilar eða spilaði í ensku úrvalsdeildinni, miðjan spilar eða spilaði í ensku úrvalsdeildinni eða á Ítalíu – þið hafið aldrei átt svona lið. Þannig að það er númer eitt. Og frábær þjálfari í Mauricio. Já, þið eigið gott lið,“ sagði Klopp
„Pressan mun, ég vil ekki færa ólukku yfir þetta, en pressan mun aukast. Þannig að þetta er frábært núna, allt þetta. Bandaríkin, virkilega góð. Kanada, gott. Mexíkó, gott. Þau eru öll mjög mikilvæg fyrir mótið,“ sagði Klopp.