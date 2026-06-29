Fótbolti

For­seti FIFA búinn að vera í loftinu í 66 klukku­tíma á þessu HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gianni Infantino hefur tekið 27 flug á þessu heimsmeistaramóti og verið í loftinu í næstum því sjötíu klukkutíma.
Gianni Infantino hefur tekið 27 flug á þessu heimsmeistaramóti og verið í loftinu í næstum því sjötíu klukkutíma. Getty/Dominik Bindl/Joan Valls

Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur sótt 24 leiki á rúmlega tveimur vikum víðs vegar um Norður-Ameríku á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar og hefur þannig safnað þúsundum flugmílna.

Mótið fer fram í þremur löndum – Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó – með sextán gestgjafaborgum og leikirnir eru fleiri en nokkru sinni fyrr þar sem riðlakeppnin hefur verið stækkuð.

Í stefnu Fifa um sjálfbærni og mannréttindi fyrir heimsmeistaramótið 2026 sagði forsetinn: „Hvort sem við tölum um loftslagsmál, mannréttindi, sjúkdóma eða fötlun, erum við staðráðin í að leggja okkar af mörkum.“

Breska ríkisútvarpið hefur fylgst með einkaþotu – sem tengd er Fifa og Infantino – sem hefur farið í 27 flugferðir á sextán dögum meðan á mótinu stendur til borga þar sem Fifa-forsetinn hefur sést á myndum við að sækja leiki.

Infantino hefur verið myndaður á fimmtán af sextán leikvöngum keppninnar og hefur oft mætt á tvo leiki á sama degi. Stysta flugið hans er 148 kílómetrar á milli Philadelphia og Teterboro en það lengsta er 4507 kílómetrar á milli Vancouver og Miami.

Á þessu heimsmeistaramóti hefur Infantino verið í loftinu í meira en 66 klukkutíma.

Áætluð loftslagsáhrif frá þessari þotu á tveimur vikum jafngilda nokkurn veginn áhrifum frá 78 einstaklingum að meðaltali á heilu ári. Það má lesa meira um þessi ferðalög forsetans hér.

HM 2026 í fótbolta FIFA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið