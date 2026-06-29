Er „tölvuboltinn“ að trufla markverðina á HM?

Það hefur verið nóg af mörkum með langskotum á heimsmeistaramótinu í fótbolta og fyrrverandi enskur landsliðsmarkvörður telur að það sé mjög sérstök ástæða fyrir því að boltinn endi í netmöskvunum aftur og aftur.
Á heimsmeistaramótinu í ár hafa þegar verið skoruð 31 mörk fyrir utan vítateig en það er þrisvar sinnum meira en á öllu heimsmeistaramótinu fyrir fjórum árum, þar sem fjöldinn var vissulega mjög lágur.
Er skottæknin orðin betri eða er markvarslan verri?
Joe Hart, fyrrverandi markvörður enska landsliðsins, hefur sett fram athyglisverða tilgátu um hvers vegna markverðir misreikna langskotin aftur og aftur.
„Ég hef tekið eftir þessu með nokkur af hærri skotunum,“ sagði Joe Hart um langskotin í stúdíói BBC snemma á mótinu. Hann kemur markvörðum mótsins til varnar og telur að boltinn sé ástæðan fyrir því að langskot sem fara í mark séu í hrönnum.
Í nokkrum skotanna hafa markverðirnir náð fingrunum í boltann, en ekki nógu snemma til að koma í veg fyrir að hann fari í mark.
Joe Hart is one of the best pundits his analysis on the World Cup ball is just class pic.twitter.com/pZjpqk7ubo— Danis (@DanisMCFC) June 19, 2026
Joe Hart is one of the best pundits his analysis on the World Cup ball is just class pic.twitter.com/pZjpqk7ubo
„Þetta er ekki frábært skot, þetta er gott skot, en Luca Zidane er meira en fær um að verja þann bolta. En aftur, hann tímasetur það ekki rétt, sagði Joe Hart um langskot Messi gegn Alsír í opnunarumferðinni.
„Hann endar á því að ýta boltanum áfram, frekar en að ýta honum yfir þverslána,“ hélt Hart áfram.
Hart telur að boltinn komi hraðar á markverðina en þeir eru vanir og að þeir eigi í erfiðleikum með að reikna út boltaleiðina. Þetta á sérstaklega við um skotin í axlarhæð.
Joe Hart says there’s ’something up’ with the World Cup ball after seeing the same goals https://t.co/7XiyzpYkEb pic.twitter.com/tb4hKh9oik— LADbible (@ladbible) June 27, 2026
Joe Hart says there’s ’something up’ with the World Cup ball after seeing the same goals https://t.co/7XiyzpYkEb pic.twitter.com/tb4hKh9oik
„Ég held að eftir því sem líður á mótið og strákarnir verða vanari andrúmsloftinu og hraða boltans, og þessum sérstöku HM-boltum, þá munum við sjá þessi skot verða varin. Ég sé þessa tegund af mörkum allt of oft á HM til að það sé ekki eitthvað að þessum fótbolta,“ sagði Hart að lokum.
Það eru fleiri líkindi með móti ársins og HM árið 2010 en að opnunarleikurinn hafi þá einnig verið spilaður milli Suður-Afríku og Mexíkó.
„Við munum jú öll eftir Jabulani-boltanum frá HM 2010, sem var mikið ræddur vegna þess að hann flökti gríðarlega mikið í loftinu, segir Carl-Erik Torp, sérfræðingur norska ríkisútvarpsins í umfjöllun um boltann og fjölda marka með langskotum.
Bæði fyrir, á meðan og eftir HM í Suður-Afríku var opinberi HM-boltinn heitt umræðuefni. Nokkrir markverðir brugðust við boltanum. Fyrirliði og markvörður Spánar, Iker Casillas, lýsti boltanum meðal annars sem „strandbolta“.
Gagnrýnin snerist um að boltinn sveiflaðist í loftinu og gerði það erfitt fyrir markverðina að reikna út boltaleiðina – sérstaklega í langskotum.
Á mótinu voru skoruð heil 26 mörk úr langskotum, það mesta bæði í prósentum af heildarmörkum og mörkum á leik á síðustu mótum. Reyndar þurfti Adidas að stíga fram til að afsanna að boltinn hefði verið gerður svona viljandi til að fá fleiri glæsileg mörk.
Nú hefur bolti ársins einnig fengið svipaða gagnrýni og það verður spennandi að sjá hvort langskotin haldi áfram að blekkja markverðina í útsláttarkeppninni.
Áður en mótið hófst hefur bolti ársins fengið athygli fyrir hátæknilega hönnun sína. Boltinn inniheldur skynjara sem þarf að hlaða og sem á að hjálpa
Jafnvel áður en mótið hófst hefur bolti ársins vakið athygli fyrir hátæknilega hönnun sína. Boltinn inniheldur skynjara sem þarf að hlaða og sem á að aðstoða VAR í tengslum við dómsúrskurði.
Það er því auðvelt að draga þá ályktun að þessi „tölvubolti“ sé hreinlega að trufla markverðina á HM með því að haga sér öðruvísi en þeir eru vanir.