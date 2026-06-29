Einn reynslumesti HM-þjálfarinn óttast að 48 liða fyrirkomulag gæti gert heimsmeistaramótið í fótbolta að venjulegri keppni.
Carlos Queiroz, þjálfari Gana, hefur gagnrýnt stækkun heimsmeistaramótsins í 48 lið og lýst yfir ótta sínum um að þessi breyting gæti dregið mikið úr gæðum mótsins.
Portúgalski þjálfarinn lét þessi orð falla á blaðamannafundi eftir 2-1 tap Gana gegn Króatíu á laugardag, en úrslitin þýddu að „Svörtu stjörnurnar“ komust samt áfram í útsláttarkeppnina sem eitt af átta bestu liðunum í þriðja sæti riðlakeppninnar.
„Ég trúi því að það sem raunverulega hefur mikið gildi, mikið og verulegt gildi, sé það sem er sjaldgæft. Ég hef aldrei á ævinni séð algenga, venjulega hluti sem hafa mikið gildi,“ sagði Queiroz.
Ghana head coach Carlos Queiroz has criticised the decision to expand the World Cup to 48 teams, saying it has devalued the qualification process and turned the tournament into something “vulgar and ordinary.”More from @mjshrimper ⬇️https://t.co/7ForGVg3tC pic.twitter.com/bJbFqoTZMi— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 28, 2026
Ghana head coach Carlos Queiroz has criticised the decision to expand the World Cup to 48 teams, saying it has devalued the qualification process and turned the tournament into something “vulgar and ordinary.”More from @mjshrimper ⬇️https://t.co/7ForGVg3tC pic.twitter.com/bJbFqoTZMi
„Þannig að ég óttast að fjöldi liða sem komast á HM geti gert þessa keppni að grófgerðri, venjulegri keppni. Með svo mörgum liðum sem komast á HM, þá held ég að gildi keppninnar sjái til þess að það sé ekki lengur sjaldgæft að komast á HM. Það er, að mínu mati, enn umdeilanlegt. Ég þarf að sjá til. Þetta er skoðun sem byggir á minni persónulegu tilfinningu,“ sagði Queiroz.
Fyrrverandi þjálfari Portúgals og Real Madrid hélt áfram og sagði að honum fyndist ákvörðunin um að stækka keppnina hafa verið tekin af fjárhagslegum ástæðum.
„Í dag ráða peningarnir. Í leiknum ráða peningarnir. Þetta er ekki kallað fótbolti heldur peningabolti. Þegar peningarnir byrja að tala byrja ákvarðanir inni á vellinum að breytast. Við skulum sjá hvað gerist í framtíðinni,“ sagði Queiroz.
Queiroz, sem einnig lýsti yfir áhyggjum af því hvað aukaleikirnir gætu þýtt fyrir velferð leikmanna, bætti við að honum fyndist undankeppni HM einnig hafa verið gengisfelld.
„Þannig að jafnvel undankeppnisleikirnir í Evrópu, í Afríku, byrja að missa þýðingu og tilgang, því allir komast áfram – í Suður-Ameríku og flest evrópsku liðin,“ sagði Queiroz.
Gana mætir Kólumbíu í 32-liða úrslitum þann 4. júlí með möguleika á að spila annaðhvort við Sviss eða Alsír í 16-liða úrslitum.
Stækkaða fyrirkomulagið, þar sem 32 lið komast áfram í útsláttarkeppnina í stað 16 áður, hefur séð sjö þjóðir komast í fyrsta sinn upp úr sínum riðlum.
Suður-Afríka, Bosnía og Hersegóvína, Fílabeinsströndin, Egyptaland, Grænhöfðaeyjar, Lýðstjórnarlýðveldið Kongó og gestgjafarnir Kanada eiga öll von á sínum fyrsta leik í útsláttarkeppni.
Nýja fyrirkomulagið hefur einnig gefið minni liðum eins og Grænhöfðaeyjum, sem enduðu í öðru sæti í sínum riðli fyrir ofan Sádi-Arabíu og tvöfalda meistara Úrúgvæ, tækifæri til að keppa á stærsta sviðinu.
Íbúafjöldi Grænhöfðaeyja, 525.000 manns, er minni en í öllum 50 fylkjum Bandaríkjanna, en liðið er komið áfram í 32-liða úrslit og mætir þar ríkjandi meisturum Argentínu.
🎥 🇬🇭 “These days, money talks in football. This is no longer just football, but ‘money ball’. So when money starts to talk, decisions on the pitch begin to change.”“I prefer to see the World Cup as a rare event, something truly significant to qualify for.”Black Stars coach… pic.twitter.com/VPG1NP90XA— Citi Sports (@CitiSportsGHA) June 28, 2026
🎥 🇬🇭 “These days, money talks in football. This is no longer just football, but ‘money ball’. So when money starts to talk, decisions on the pitch begin to change.”“I prefer to see the World Cup as a rare event, something truly significant to qualify for.”Black Stars coach… pic.twitter.com/VPG1NP90XA