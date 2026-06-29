Fótbolti

Húðskammaður af for­seta landsins og „blurraður“ í beinni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Myung-Bo Hong er hættur sem landsliðsþjálfari Suður-Kóreu en óhætt er að segja að hann hafi fengið harða meðferð í heimalandinu.
Myung-Bo Hong er hættur sem landsliðsþjálfari Suður-Kóreu en óhætt er að segja að hann hafi fengið harða meðferð í heimalandinu. Getty/Carl Recine

Hong Myung-bo sagði starfi sínu lausu sem landsliðsþjálfari Suður-Kóreu eftir að liðið komst ekki áfram í útsláttarkeppnina á heimsmeistaramótinu. Hann fékk að heyra það frá forseta landsins og sagði af sér seinna um daginn.

Afsögnin var afhjúpuð á blaðamannafundi í Mexíkó, þar sem Suður-Kórea hefur dvalið eftir að liðið lauk keppni á HM, og þar baðst Myung-bo afsökunar á slæmum árangri á HM.

Suður-Kórea komst ekki áfram úr riðlinum eftir tap gegn Mexíkó og Suður-Afríku, en sigraði hins vegar Tékkland. Það dugði þó ekki til að komast áfram og nú hefur Hong Myung-bo tekið afleiðingunum.

Svo mikil var hneykslunin að Myung-bo var „blurraður“ í beinni sjónvarpsútsendingu frá blaðamannafundinum. Fyrr um daginn hafði forseti landsins húðskammað landsliðsþjálfarann og kallað hann vanhæfan.

„Ég bið kóresku þjóðina, sem studdi liðið okkar, innilega afsökunar. Í dag stíg ég til hliðar. Það var aldrei auðveld ákvörðun að taka þetta starf að mér, en frá þeirri stundu sem ég þáði það var eina markmið mitt að sinna skyldum mínum af ábyrgð allt til enda,“ sagði Hong Myung-bo.

Myung-bo er 57 ára gamall og hefur verið landsliðsþjálfari frá 2024.

Hann var sjálfur einn af bestu varnarmönnum í sögu landsliðsins og fékk bronsboltann á HM 2002 þegar Suður-Kórea komst í undanúrslit. Hann átti landsleikjametið áður en Son Heung-min sló það í fyrra.

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