Hong Myung-bo sagði starfi sínu lausu sem landsliðsþjálfari Suður-Kóreu eftir að liðið komst ekki áfram í útsláttarkeppnina á heimsmeistaramótinu. Hann fékk að heyra það frá forseta landsins og sagði af sér seinna um daginn.
Afsögnin var afhjúpuð á blaðamannafundi í Mexíkó, þar sem Suður-Kórea hefur dvalið eftir að liðið lauk keppni á HM, og þar baðst Myung-bo afsökunar á slæmum árangri á HM.
Suður-Kórea komst ekki áfram úr riðlinum eftir tap gegn Mexíkó og Suður-Afríku, en sigraði hins vegar Tékkland. Það dugði þó ekki til að komast áfram og nú hefur Hong Myung-bo tekið afleiðingunum.
Hong Myung-bo Announces Resignation:"I deeply apologize to the Korean public who supported our team. Today, I am stepping down. Taking this job was never an easy choice, but from the moment I accepted it, my only focus was to fulfill my duties responsibly until the end." pic.twitter.com/92FE51e6ge— Korea Football News (@KORFootballNews) June 28, 2026
Hong Myung-bo Announces Resignation:"I deeply apologize to the Korean public who supported our team. Today, I am stepping down. Taking this job was never an easy choice, but from the moment I accepted it, my only focus was to fulfill my duties responsibly until the end." pic.twitter.com/92FE51e6ge
Svo mikil var hneykslunin að Myung-bo var „blurraður“ í beinni sjónvarpsútsendingu frá blaðamannafundinum. Fyrr um daginn hafði forseti landsins húðskammað landsliðsþjálfarann og kallað hann vanhæfan.
„Ég bið kóresku þjóðina, sem studdi liðið okkar, innilega afsökunar. Í dag stíg ég til hliðar. Það var aldrei auðveld ákvörðun að taka þetta starf að mér, en frá þeirri stundu sem ég þáði það var eina markmið mitt að sinna skyldum mínum af ábyrgð allt til enda,“ sagði Hong Myung-bo.
Myung-bo er 57 ára gamall og hefur verið landsliðsþjálfari frá 2024.
Hann var sjálfur einn af bestu varnarmönnum í sögu landsliðsins og fékk bronsboltann á HM 2002 þegar Suður-Kórea komst í undanúrslit. Hann átti landsleikjametið áður en Son Heung-min sló það í fyrra.
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