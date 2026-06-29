Erlent

Rúm­lega þrjá­tíu hefur verið bjargað úr rústunum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Hundruða er enn saknað í Venesúela í kjölfar tveggja stórra jarðskjálta í síðusu vikur.
Hundruða er enn saknað í Venesúela í kjölfar tveggja stórra jarðskjálta í síðusu vikur. Getty

Forseti Venesúela segir 33 hafa verið dregna á lífi upp úr rústum bygginga sem hrundu í tveimur stórum jarðskjálftum sem riðu yfir landið í síðustu viku. Meðal þeirra tveir ellefu ára drengir.

Hundruð Venesúelabúa eru enn undir rústum bygginga sem hrundu í kjölfar stórra jarðskjálfta sem riðu yfir landið á miðvikudag í síðustu viku. Jarðskjálftarnir tveir, 7,2 og 7,5 að stærð, urðu með 39 sekúndna millibili. Staðfest mannfall er 1.450 en tugþúsunda er enn saknað segir í umfjöllun BBC. 

Björgunarsveitir og Venesúelabúar vinna hörðum höndum við að ná fólki upp úr rústum bygginga. Forseti Venesúela, Delcy Rodríguez, segir 33 hafa verið bjargað lifandi úr rústunum, þar á meðal tvo ellefu ára drengi. 

Hjálparstofnanir telji fyrstu 48 til 72 klukkustundirnar skipta sköpum til að ná fólki lifandi úr rústunum og því dvíni vonin um að finna þá sem enn er saknað með hverri klukkustund sem líður. 

Venesúelabúar sem leita að ástvinum og nágrönnum hafi notað skóflur, stórvirkar vinnuvélar, reipi og berar hendur ofan á hrúgum af hruninni steypu um allt La Guaira, eitt af þeim fylkjum sem urðu verst úti. 

Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa bæst í hópinn síðustu daga og byrjað að klifra í gegnum rústirnar. Íbúar segjast heyra í fólki undir rústunum og bíði óþreyjufullir eftir vinnuvélum til aðstoðar við björgun. 

Venesúela Náttúruhamfarir

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