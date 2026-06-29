Rúmlega þrjátíu hefur verið bjargað úr rústunum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 29. júní 2026 00:04 Hundruða er enn saknað í Venesúela í kjölfar tveggja stórra jarðskjálta í síðusu vikur. Getty Forseti Venesúela segir 33 hafa verið dregna á lífi upp úr rústum bygginga sem hrundu í tveimur stórum jarðskjálftum sem riðu yfir landið í síðustu viku. Meðal þeirra tveir ellefu ára drengir. Hundruð Venesúelabúa eru enn undir rústum bygginga sem hrundu í kjölfar stórra jarðskjálfta sem riðu yfir landið á miðvikudag í síðustu viku. Jarðskjálftarnir tveir, 7,2 og 7,5 að stærð, urðu með 39 sekúndna millibili. Staðfest mannfall er 1.450 en tugþúsunda er enn saknað segir í umfjöllun BBC. Björgunarsveitir og Venesúelabúar vinna hörðum höndum við að ná fólki upp úr rústum bygginga. Forseti Venesúela, Delcy Rodríguez, segir 33 hafa verið bjargað lifandi úr rústunum, þar á meðal tvo ellefu ára drengi. Hjálparstofnanir telji fyrstu 48 til 72 klukkustundirnar skipta sköpum til að ná fólki lifandi úr rústunum og því dvíni vonin um að finna þá sem enn er saknað með hverri klukkustund sem líður. Venesúelabúar sem leita að ástvinum og nágrönnum hafi notað skóflur, stórvirkar vinnuvélar, reipi og berar hendur ofan á hrúgum af hruninni steypu um allt La Guaira, eitt af þeim fylkjum sem urðu verst úti. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa bæst í hópinn síðustu daga og byrjað að klifra í gegnum rústirnar. Íbúar segjast heyra í fólki undir rústunum og bíði óþreyjufullir eftir vinnuvélum til aðstoðar við björgun. Venesúela Náttúruhamfarir Tengdar fréttir Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Venesúelsk kona á Íslandi bíður milli vonar og ótta eftir fregnum af bróður sínum og fjölskyldu sem lentu undir braki hótelbyggingar í öflugum jarðskjálfta í landinu á miðvikudag. 27. júní 2026 17:32 Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Caracas höfuðborg Venesúela og á fleiri svæðum í norðurhluta landsins eftir jarðskjálftana öflugu sem riðu yfir í fyrradag. 26. júní 2026 07:43 Mest lesið Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ Innlent „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Lífið „Það koma bara færri“ Innlent Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Innlent Sérsveitarmenn um borð í Þór Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Réðst að hópi drengja í sundlaug Innlent Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Innlent Fleiri fréttir Rúmlega þrjátíu hefur verið bjargað úr rústunum Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Forseti Serbíu hyggst segja af sér 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Sjá meira