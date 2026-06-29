Erlent

Rúm­lega þrjá­tíu bjargað úr rústunum en tug­þúsunda enn saknað

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Tugþúsunda er enn saknað í Venesúela í kjölfar tveggja stórra jarðskjálfta í síðustu viku.
Tugþúsunda er enn saknað í Venesúela í kjölfar tveggja stórra jarðskjálfta í síðustu viku. Getty

Forseti Venesúela segir 33 hafa verið dregna á lífi upp úr rústum bygginga sem hrundu í tveimur stórum jarðskjálftum sem lögðu þjóðina í rúst. Um 800 byggingar eru taldar hafa hrunið í kjölfar jarðskjálftanna sem riðu yfir landið á miðvikudag í síðustu viku. Enn er talið að margir Venesúelabúar séu fastir undir rústum þeirra.

Jarðskjálftarnir tveir, 7,2 og 7,5 að stærð, urðu með 39 sekúndna millibili. Staðfest mannfall er 1.450 en tugþúsunda er enn saknað segir í umfjöllun BBC. 

Björgunarsveitir og Venesúelabúar vinna hörðum höndum við að ná fólki upp úr rústum bygginga. Forseti Venesúela, Delcy Rodríguez, segir 33 hafa verið bjargað lifandi úr rústunum, þar á meðal tvo ellefu ára drengi. 

Hjálparstofnanir telji fyrstu 48 til 72 klukkustundirnar skipta sköpum til að ná fólki lifandi úr rústunum og því dvíni vonin um að finna þá sem enn er saknað með hverri klukkustund sem líður. 

Í umfjöllun Al Jazeera er greint frá því að sextugri gamalli konu hafi verið bjargað úr húsarústum á Carabayida-svæðinu en hún hafði verið föst þar í 86 klukkustundir. Hún hafi í kjölfarið verið flutt á sjúkrahús í viðkvæmu ástandi. 

Venesúelabúar sem leita að ástvinum og nágrönnum hafi notað skóflur, stórvirkar vinnuvélar, reipi og berar hendur ofan á hrúgum af hruninni steypu um allt La Guaira, eitt af þeim fylkjum sem urðu verst úti. 

Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa bæst í hópinn síðustu daga og byrjað að klifra í gegnum rústirnar. Venesúelabúar eru margir ósáttir við viðbrögð stjórnvalda við hamförunum og segja þau bæði hæg og óskilvirk. Íbúar segjast heyra í fólki undir rústunum og bíði óþreyjufullir eftir vinnuvélum til aðstoðar við björgun. 

Venesúela Náttúruhamfarir

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