Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Áróra L Davíðsdóttir skrifar 29. júní 2026 00:04 Tugþúsunda er enn saknað í Venesúela í kjölfar tveggja stórra jarðskjálfta í síðustu viku. Getty Forseti Venesúela segir 33 hafa verið dregna á lífi upp úr rústum bygginga sem hrundu í tveimur stórum jarðskjálftum sem lögðu þjóðina í rúst. Um 800 byggingar eru taldar hafa hrunið í kjölfar jarðskjálftanna sem riðu yfir landið á miðvikudag í síðustu viku. Enn er talið að margir Venesúelabúar séu fastir undir rústum þeirra. Jarðskjálftarnir tveir, 7,2 og 7,5 að stærð, urðu með 39 sekúndna millibili. Staðfest mannfall er 1.450 en tugþúsunda er enn saknað segir í umfjöllun BBC. Björgunarsveitir og Venesúelabúar vinna hörðum höndum við að ná fólki upp úr rústum bygginga. Forseti Venesúela, Delcy Rodríguez, segir 33 hafa verið bjargað lifandi úr rústunum, þar á meðal tvo ellefu ára drengi. Hjálparstofnanir telji fyrstu 48 til 72 klukkustundirnar skipta sköpum til að ná fólki lifandi úr rústunum og því dvíni vonin um að finna þá sem enn er saknað með hverri klukkustund sem líður. Í umfjöllun Al Jazeera er greint frá því að sextugri gamalli konu hafi verið bjargað úr húsarústum á Carabayida-svæðinu en hún hafði verið föst þar í 86 klukkustundir. Hún hafi í kjölfarið verið flutt á sjúkrahús í viðkvæmu ástandi. Venesúelabúar sem leita að ástvinum og nágrönnum hafi notað skóflur, stórvirkar vinnuvélar, reipi og berar hendur ofan á hrúgum af hruninni steypu um allt La Guaira, eitt af þeim fylkjum sem urðu verst úti. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa bæst í hópinn síðustu daga og byrjað að klifra í gegnum rústirnar. Venesúelabúar eru margir ósáttir við viðbrögð stjórnvalda við hamförunum og segja þau bæði hæg og óskilvirk. Íbúar segjast heyra í fólki undir rústunum og bíði óþreyjufullir eftir vinnuvélum til aðstoðar við björgun. Venesúela Náttúruhamfarir Tengdar fréttir Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Venesúelsk kona á Íslandi bíður milli vonar og ótta eftir fregnum af bróður sínum og fjölskyldu sem lentu undir braki hótelbyggingar í öflugum jarðskjálfta í landinu á miðvikudag. 27. júní 2026 17:32 Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Caracas höfuðborg Venesúela og á fleiri svæðum í norðurhluta landsins eftir jarðskjálftana öflugu sem riðu yfir í fyrradag. 26. júní 2026 07:43 Mest lesið Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Sérsveitarmenn um borð í Þór Innlent Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Innlent „Það koma bara færri“ Innlent Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Erlent „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ Innlent Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Erlent Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Erlent Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent Fleiri fréttir Rúmlega þrjátíu hefur verið bjargað úr rústunum Segir Ísraelsher hafa eyðilagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Forseti Serbíu hyggst segja af sér 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Treystir sér ekki til að ganga í gegnum fjórðu réttarhöldin Áttatíu ára gamalt hitamet slegið í Sviss Sjá meira