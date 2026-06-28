Eftir vonbrigðatímabil með Newcastle United hefur Yoane Wissa heldur betur látið að sér kveða á heimsmeistaramótinu. Mörk hans áttu hvað stærstan þátt í að koma Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó í 32-liða úrslit.
Kongó er á sínu fyrsta heimsmeistaramóti síðan 1974 en þá hét landið Zaire. Miklar væntingar voru þá gerðar til liðsins heima fyrir en það tapaði öllum þremur leikjum sínum, skoraði ekki mark en fékk á sig fjórtán.
Sterkasta minning flestra af þátttöku Zaire á HM 1974 er af því þegar Mwepu Ilunga hljóp óvænt úr varnarvegg og þrumaði boltanum í burtu þegar Brasilía var að búa sig undir að taka aukaspyrnu. Margir hentu gaman að Ilunga og töldu meðal annars að hann kynni ekki reglurnar í fótbolta. En þetta var einhvers konar viðbragð örvæntingafulls manns. Ilunga og félagar voru undir mikilli pressu frá einræðisherranum Mobuto Sese Seko og vissu að þeirra biði ekki beint rauður dregill við heimkomuna eftir sneypuförina til Vestur-Þýskalands.
Rúmri öld síðar er Kongó mætt aftur á HM og að þessu sinni hefur liðið aðallega vakið athygli fyrir góða spilamennsku. Í fyrsta leik sínum í K-riðli gerðu Kongómenn 1-1 jafntefli við Portúgali. Wissa skoraði jöfnunarmark Kongó í uppbótartíma fyrri hálfleiks og stimplaði sig inn í mótið.
Kongó tapaði fyrir Kólumbíu, 1-0, í öðrum leik sínum í riðlakeppninni en vissi að með sigri á Úsbekistan í lokaleik sínum myndi liðið komast áfram í 32-liða úrslit.
Það byrjaði ekki vel fyrir Kongó því á 10. mínútu kom Eldor Shomurodov Úsbekistan yfir. Kongó gafst ekki upp og á 68. mínútu jafnaði Wissa úr vítaspyrnu. Fiston Mayele kom Kongómönnum yfir á 78. mínútu og í uppbótartíma gulltryggði Wissa sigur þeirra með góðu skoti frá vítateigshorninu.
Wissa hefur skorað þrjú af fjórum mörkum Kongó á HM og virðist hafa hrist af sér slen vetrarins. Hann átti nefnilega afar erfitt uppdráttar hjá Newcastle eftir að hafa verið keyptur frá Brentford síðasta sumar.
Hinn 29 ára Wissa glímdi við meiðsli og lék aðeins nítján leiki í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Í þeim skoraði hann aðeins eitt mark en Newcastle olli miklum vonbrigðum og endaði í 12. sæti deildarinnar. Til samanburðar skoraði Wissa nítján deildarmörk á sínu síðasta tímabili með Brentford.
Talandi um ensku úrvalsdeildina þá er England einmitt næsti mótherji Kongó á HM. Liðin eigast við í Atlanta á miðvikudaginn en Kongómenn fá þar tækifæri til að koma enn meira á óvart og halda áfram að skrifa sína HM-sögu. Stuðningsmenn Newcastle vonast svo væntanlega til að sjá HM-útgáfuna af Wissa á næsta tímabili.