Fótbolti

Argentína datt í lukku­pottinn: Greið leið í undanúrslitin

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Lionel Messi, fyrirliði heimsmeistara Argentínu, er markahæstur á HM 2026 með sex mörk.
Lionel Messi, fyrirliði heimsmeistara Argentínu, er markahæstur á HM 2026 með sex mörk. getty/Etsuo Hara

Lionel Messi og félagar í argentínska landsliðinu ættu að eiga greiða leið í undanúrslitin á heimsmeistaramótinu í fótbolta sem nú stendur yfir í Kanada, Bandaríkjunum og Mexíkó.

Riðlakeppninni á HM lauk í nótt og nú er ljóst hvaða lið eigast við í 32-liða úrslitum mótsins.

Heimsmeistarar Argentínu mega vel við una en þeir virðast hafa dottið í lukkupottinn þegar kemur að andstæðingum á leiðinni að því að verja titilinn sem þeir unnu í Katar fyrir fjórum árum.

Í 32-liða úrslitunum mætir Argentína Grænhöfðaeyjum sem komust upp úr riðlakeppninni á sínu fyrsta heimsmeistaramóti. Grænhöfðeyingar gerðu jafntefli í öllum þremur leikjum sínum í H-riðli, meðal annars gegn Evrópumeisturum Spánverja.

Ef Argentína vinnur Grænhöfðaeyjar, eins og flestir búast við, bíður heimsmeistaranna leikur gegn annað hvort Ástralíu eða Egyptalandi í sextán liða úrslitum. Argentínumenn og Ástralir mættust einmitt í sextán liða úrslitum á HM 2022. Þar hafði Argentína betur, 2-1.

Komist Argentína í átta liða úrslit mætir liðið þar annað hvort Sviss/Alsír eða Kólumbíu/Gana.

Fari svo að Argentína komist í undanúrslit HM gæti liðið mætt þar Brasilíu eða Englandi en sjá má mögulega leið liðanna í útsláttarkeppninni á myndinni hér fyrir neðan.

Keppni í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins hefst í kvöld þegar heimalið Kanada mætir Suður-Afríku í Los Angeles. Leikur Argentínu og Grænhöfðaeyja fer fram í Miami á föstudaginn.

Argentína vann alla leiki sína í riðlakeppninni með markatölunni 8-1. Messi skoraði sex af þessum átta mörkum en hann er markahæstur á HM.

HM 2026 í fótbolta

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