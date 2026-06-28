Lionel Messi og félagar í argentínska landsliðinu ættu að eiga greiða leið í undanúrslitin á heimsmeistaramótinu í fótbolta sem nú stendur yfir í Kanada, Bandaríkjunum og Mexíkó.
Riðlakeppninni á HM lauk í nótt og nú er ljóst hvaða lið eigast við í 32-liða úrslitum mótsins.
Heimsmeistarar Argentínu mega vel við una en þeir virðast hafa dottið í lukkupottinn þegar kemur að andstæðingum á leiðinni að því að verja titilinn sem þeir unnu í Katar fyrir fjórum árum.
Í 32-liða úrslitunum mætir Argentína Grænhöfðaeyjum sem komust upp úr riðlakeppninni á sínu fyrsta heimsmeistaramóti. Grænhöfðeyingar gerðu jafntefli í öllum þremur leikjum sínum í H-riðli, meðal annars gegn Evrópumeisturum Spánverja.
Ef Argentína vinnur Grænhöfðaeyjar, eins og flestir búast við, bíður heimsmeistaranna leikur gegn annað hvort Ástralíu eða Egyptalandi í sextán liða úrslitum. Argentínumenn og Ástralir mættust einmitt í sextán liða úrslitum á HM 2022. Þar hafði Argentína betur, 2-1.
Komist Argentína í átta liða úrslit mætir liðið þar annað hvort Sviss/Alsír eða Kólumbíu/Gana.
Fari svo að Argentína komist í undanúrslit HM gæti liðið mætt þar Brasilíu eða Englandi en sjá má mögulega leið liðanna í útsláttarkeppninni á myndinni hér fyrir neðan.
The Round of 32 is set. 🔐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
The Round of 32 is set. 🔐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3
Keppni í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins hefst í kvöld þegar heimalið Kanada mætir Suður-Afríku í Los Angeles. Leikur Argentínu og Grænhöfðaeyja fer fram í Miami á föstudaginn.
Argentína vann alla leiki sína í riðlakeppninni með markatölunni 8-1. Messi skoraði sex af þessum átta mörkum en hann er markahæstur á HM.