Riðlakeppninni á heimsmeistaramótinu í fótbolta 2026 er lokið og nú liggur fyrir hvaða lið mætast í 32-liða úrslitum keppninnar. Argentínumenn og Englendingar virðast hafa dottið í lukkupottinn.
Efstu tvö liðin í riðlunum tólf á HM komust áfram í 32-liða úrslit auk þeirra átta liða sem voru með bestan árangur í 3. sæti þeirra. Eftir jöfnunarmark Austurríkis á elleftu stundu var ljóst að Íran yrði eitt af hinum fjórum óheppnu 3. sætis-liðum. Sömu sögu er að segja af Suður-Kóreu, Skotlandi og Úrúgvæ.
England vann sinn riðil á HM og mætir Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó í 32-liða úrslitum mótsins. Lionel Messi og félagar í argentínska landsliðinu mega einnig vel við una en þeir mæta Grænhöfðaeyjum sem komust áfram upp úr riðlakeppninni á sínu fyrsta heimsmeistaramóti.
Útsláttarkeppnin hefst í kvöld þegar ein af heimaþjóðunum, Kanada, mætir Suður-Afríku. Hinar heimaþjóðirnar, Bandaríkin og Mexíkó, mæta Bosníu og Ekvador.
Brasilía og Japan eigast við og Holland og Marokkó leiða saman hesta sína. Silfurlið síðasta heimsmeistaramóts og sigurvegararnir frá 2018, Frakkland, mæta Svíþjóð.
Sem fyrr sagði hefjast 32-liða úrslitin með leik Kanada og Suður-Afríku í kvöld. Þeim lýkur á föstudaginn kemur. Sextán liða úrslitin hefjast með tveimur leikjum á þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna, 4. júlí.