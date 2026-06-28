Alsír og Austurríki gerðu 3-3 jafntefli í J-riðli, í einum dramatískasta leik heimsmeistaramótsins til þessa. Í hinum leik riðilsins skoraði Lionel Messi beint úr aukaspyrnu þegar heimsmeistarar Argentínu sigruðu Jórdaníu, 1-3.
Óttast var að leikur Alsír og Austurríkis yrði bragðdaufur enda dugði jafntefli báðum liðum til að komast í 32-liða úrslit. Leikurinn var hins vegar allt annað en bragðdaufur.
Riyad Mahrez hélt að hann hefði tryggt Alsíringum sigurinn þegar hann kom þeim í 3-2 þegar þrjár mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma. Íranir fögnuðu markinu einnig enda voru þeir á leið áfram með þessum úrslitum.
Varamaðurinn Sasa Kalajdzic jafnaði hins vegar fyrir Austurríkismenn í 3-3 á sjöttu mínútu uppbótartíma og kramdi hjörtu Írana sem eru á heimleið, þrátt fyrir að hafa ekki tapað leik á HM.
Marko Arnautovic kom Austurríki yfir á 28. mínútu í leiknum í Kansas í nótt en Rafik Belghali jafnaði á lokamínútu fyrri hálfleiks.
Austurríska liðið endurheimti forystuna á 55. mínútu þegar Marcel Sabizter kom því í 1-2 en Mahrez jafnaði fimm mínútum seinna. Hann skoraði svo aftur í uppbótartíma en markið dugði ekki til sigurs eins og áður sagði.
Austurríki endaði í 2. sæti J-riðils og mætir Evrópumeisturum Spánar í 32-liða úrslitum. Alsír, sem varð í 3. sæti riðilsins, bíður aftur á móti leikur gegn Sviss.
Fyrir leikinn gegn Jórdaníu var ljóst að Argentína var öruggt með toppsætið í J-riðli. Lionel Scaloni, þjálfari heimsmeistaranna, gat því leyft sér að gera breytingar á byrjunarliði sínu og Messi hóf leikinn á bekknum.
Argentína náði forystunni á 19. mínútu með marki frá Giovani Lo Celso beint úr aukaspyrnu. Tólf mínútum síðar jók Lautaro Martínez forskot Argentínumanna þegar hann skoraði úr vítaspyrnu.
Mousa Al Tamari minnkaði muninn í 1-2 á 55. mínútu. Skömmu síðar kom Messi inn á. Þegar tíu mínútur voru til leiksloka skoraði hann með skoti beint úr aukaspyrnu, sitt sjötta mark á HM en hann er markahæsti leikmaður mótsins.
Argentína vann J-riðilinn með fullu húsi og mætir Grænhöfðaeyjum í 32-liða úrslitum. Jórdanía tapaði aftur á móti öllum sínum leikjum og er á heimleið af sínu fyrsta heimsmeistaramóti.