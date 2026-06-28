Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Lovísa Arnardóttir skrifar 28. júní 2026 07:43 Fólk leitar í rústum og notar vinnuvélar til þess líka. Tugir þúsunda eru enn týnd. Vísir/EPA Tala látinna í Venesúela í kjölfar tveggja stórra jarðskjálfta í síðustu viku hefur hækkað og er nú 1.430. Tilkynnt hefur verið um að að minnsta kosti 68.900 séu týnd nú þegar fjórir dagar eru liðnir frá því að eftir að tveir jarðskjálftar, 7,2 og 7,5 að stærð, lögðu Suður-Ameríkuþjóðina í rúst. Í umfjöllun BBC segir að hundruð bygginga hafi hrunið og undir rústunum séu þúsundir Venesúelabúa enn. Tala látinna og slasaðra hækkar með hverri klukkustund. Sameinuðu þjóðirnar áætla að um 50.000 manns sé saknað. Í umfjöllun AP segir að Venesúelabúar sem leituðu að ástvinum og nágrönnum hafi notað skóflur, stórvirkar vinnuvélar, reipi og berar hendur ofan á hrúgum af hruninni steypu um allt La Guaira, eitt af þeim fylkjum sem urðu verst úti. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa bæst í hópinn síðustu daga og byrjað að klifra í gegnum rústirnar. Spennan hefur verið mikil samkvæmt erlendum miðlum og sérstaklega vegna þess að margir íbúar Venesúela telja viðbrögð stjórnvalda ófullnægjandi. Í frétt AP segir að hermenn þeirra, slökkviliðsmenn, lögreglumenn og herforingjanemar hafi augljóslega verið vanbúnir til að bregðast við umfangi hörmunganna. Gremja fólks hafi svo magnast vegna tilrauna til að varpa fram ímynd öflugra viðbragða ríkisins. Hjálparstofnanir telja fyrstu 48 til 72 klukkustundirnar skipta sköpum til að ná fólki lifandi úr rústunum, þó að það geti lengst ef það hefur aðgang að mat og vatni. Venesúelsk yfirvöld sögðu að 17 flugvélar með meira en 1.600 björgunarsveitarmenn hefðu lent á laugardag. Þurfa leyfi til að komast inn Yfirvöld tilkynntu á föstudag að 861 sjálfboðaliði frá Mexíkó, Bandaríkjunum, El Salvador, Sviss, Kólumbíu og öðrum löndum væri í Venesúela og fleiri væru á leiðinni. „Þarna er hrúga af líkum frá því í gærkvöldi. Nýfædd börn,“ er haft eftir Mileidy Romero í frétt AP, sem var meðal þeirra sem leituðu í strandbænum Caraballeada. „Klukkan 20:00 (í gær) var fólk á lífi þarna niðri og þeir hafa ekki nennt að bjarga því. Við höfum fundið nokkur lík og þeir hafa ekki hjálpað okkur að ná þeim heldur. Eftir hverju eru þeir að bíða?“ Björgunarsveitarmenn frá Mexíkó eru komnir á vettvang til að aðstoða. Myndin er tekin í La Guaira.Vísir/EPA Starfandi forseti Venesúela, Delcy Rodríguez, sagði í ávarpi í ríkissjónvarpinu í gær að fjórtán þúsund liðsmenn hersins og lögreglunnar væru á eftirliti á svæðinu, þar sem aðgangur er nú lokaður og sérstök leyfi eru nauðsynleg til að komast inn. En margir á hamfarasvæðum sögðust lítið hafa séð af þeim. Hörmungarnar eru samkvæmt frétt AP gríðarleg áskorun fyrir Rodríguez, fyrrverandi varaforseta sem tók við embætti í janúar eftir að Bandaríkin handtóku og fjarlægðu þáverandi forseta, Nicolás Maduro. Venesúela hefur staðið frammi fyrir efnahagslegri upplausn í meira en áratug og margir hafna lögmæti þeirrar stjórnmálahreyfingar sem Rodríguez er fulltrúi fyrir. Eyðileggingin er gífurleg í La Guaira.Vísir/EPA Rodríguez sagðist hafa rætt við Donald Trump forseta Bandaríkjanna og Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna á föstudag og að þeir hefðu ítrekað skuldbindingu sína um að senda björgunarsveitir og hjálpargögn. Sex milljónir verði fyrir áhrifum Alþjóðafólksflutningastofnunin hefur greint frá því að hún telji að um fleiri en sex milljónir manna gætu orðið fyrir áhrifum af hörmungunum, þar af um tvær milljónir í höfuðborginni Caracas einni. Í frétt AP segir einnig að greint hafi verið frá því að eyðileggingin hefði magnast vegna þess hve hratt grunnir skjálftar fylgdu hver öðrum. Dögum saman hristu smærri eftirskjálftar af og til höfuðborgina Caracas og svæði sem urðu fyrir skjálftunum, þar á meðal einn sem mældist 4,8 á laugardag. Fólk sem hefur misst heimili sitt bíður í röð eftir því að fá aðstoð. Vísir/EPA Mannúðarhjálparstofnanir segja að fyrstu 48 til 72 klukkustundirnar séu mikilvægar til að bjarga fólki lifandi, þó að þessi gluggi geti verið lengri ef þeir sem eru fastir hafa aðgang að mat og vatni. „Hver manneskja sem bjargast er kraftaverk,“ segir Jorge Rodríguez, forseti þjóðþings landsins. „Við munum ekki fela neitt varðandi umfang þessara hörmunga.“ Venesúela Bandaríkin Mexíkó El Salvador Sviss Kólumbía Tengdar fréttir Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Venesúelsk kona á Íslandi bíður milli vonar og ótta eftir fregnum af bróður sínum og fjölskyldu sem lentu undir braki hótelbyggingar í öflugum jarðskjálfta í landinu á miðvikudag. 27. júní 2026 17:32 Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Björgunarlið vinnur nú hörðum höndum að því að leita í rústum bygginga í Caracas höfuðborg Venesúela og á fleiri svæðum í norðurhluta landsins eftir jarðskjálftana öflugu sem riðu yfir í fyrradag. 26. júní 2026 07:43 „Ég á vin og bróðir hans er enn fastur undir rústum byggingar“ Óttast er að tugir þúsunda manna séu látnir eftir öfluga jarðskjálfta í Venesúela. 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