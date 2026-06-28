Halldór Jón Sigurðsson er mættur á sitt fyrsta stórmót sem landsliðsþjálfari og segir gott að hafa loksins tíma til að sinna því sem hann gerir best, eftir að hafa starfað í allt öðruvísi umhverfi áður. Spennan er mikil fyrir fyrsta leik Íslands á EM U19 kvenna gegn Austurríki síðar í dag.
Íslenska kvennalandsliðið skipað leikmönnum 19 ára og yngri (fædd 2007 eða fyrr) er ein af átta þjóðum sem tekur þátt í lokamóti EM 2026 sem fer fram í Bosníu og Hersegóvínu.
Ísland verður í riðli með ríkjandi meisturum síðustu fjögurra Evrópumóta, Spáni, ásamt Austurríki og Sviss. Leikirnir verða spilaðir í höfuðborginni Sarajevo og nærliggjandi borginni Zeneca.
Ferðalagið og undirbúningurinn gekk vel að sögn Halldórs landsliðsþjálfara og frábær stemning hefur myndast í hópnum fyrir fyrsta leiknum gegn Austurríki á morgun.
Halldór segir hentugra að byrja mótið ekki gegn sterkasta liðinu, Spáni, heldur jafnari andstæðingi frá Austurríki.
„Ég held að það sé gott fyrir okkur að byrja á móti Austurríki, sem er með svipað lið og við. Spila meira að segja svipaðan bolta, þetta er mikill kraftabolti. Þær eru aggressívar og erfiðar við að eiga, hápressulið og verður bara mjög spennandi viðureign. Mögulega skemmtilegasti leikurinn fyrir áhorfendur að horfa á, því þetta verður mikill transition leikur. Fram og til baka á báða bóga. Ég held að það sé gott, til að koma okkur í gírinn fyrir síðan aðeins taktískari leik gegn Spáni,“ sagði Halldór í samtali við blaðamann Vísis í Sarajevo í gær.
Fjórar breytingar voru gerðar á hópnum frá því í undankeppninni þegar Ísland tryggði sér sæti á EM. Vonir voru bundnar við að Thelma Karen Pálmadóttir myndi koma aftur inn í hópinn en hún fékk ekki keppnisleyfi frá félagsliði sínu í Svíþjóð, BK Hacken.
Halldór segir hinar breytingarnar hafa verið af taktískum ástæðum, hann vantaði fleiri varnarmenn.
„Það voru fjórar sem misstu sætið úr síðustu undankeppni og fjórar nýjar komu inn, af taktískum ástæðum. Við tókum fleiri varnarmenn núna en voru þá, sem varrúðarráðstöfun. En svo hafa þessir leikmenn líka bara verið að standa sig gríðarlega vel. Það á við um alla leikmenn sem eru í hópnum, þær hafa verið að spila vel og spila mikið, sem er mikilvægt til að koma fljúgandi inn í verkefnið.“
Sem fyrr segir er þetta fyrsta stórmót Halldórs sem landsliðsþjálfari. Hann var einn eftirsóttasti þjálfari landsins þegar hann hætti í fyrra eftir fjögur góð ár hjá Tindastóli í Bestu deild kvenna og tók við U19 landsliðinu í október síðastliðnum.
Landsliðsumhverfið er að mörgu leiti ólíkt því sem þekkist hjá félagsliðum, og kannski sérstaklega ólíkt umhverfinu sem Halldór þekkti í sínum heimabæ á Sauðárkróki.
Hjá fjársveltu liði Tindastóls þurfti að hlaupa í öll verk; moka völlinn, pumpa í bolta og hvað eina. Með landsliðinu gefst meiri tími í að raunverulega þjálfa liðið.
„Þetta hefur verið ótrúlega skemmtileg umbreyting og hentar mér vel. Ég er góður í að setja upp leiki. Þannig að þetta hentar mér ágætlega, að geta sett upp plan fyrir einstaka leiki…
…Þetta er klárlega töluvert öðruvísi. Maður fær góða aðstöðu alltaf og meiri tíma til að setja upp verkefnin, leikgreina og svoleiðis. Svo er allt utanumhald miklu stærra og meira. Ég er með tólf manna starfslið með mér hérna úti, sem er töluvert meira en ég var vanur í félagsliðaboltanum á Íslandi.
Það hefur líka verið áskorun, að virkja alla og gefa öllum góð hlutverk, en að sama skapi alveg frábært að geta deilt verkefnum. Það er mjög gott að geta treyst þessu fagfólki sem er með mér, það hefur reynst mjög vel og saman erum við stórkostleg heild.“
Tveir leikmenn í landsliðshópnum, Elísa Bríet Björnsdóttir og Hrafnhildur Salka Pálmadóttir, spiluðu fyrir Tindastól undir stjórn Halldórs í fyrra. Líkt og hann eru þær farnar frá Tindastóli en tengingin er til staðar.
„Tveir frábærir leikmenn sem falla mjög vel inn í hópinn, eins og allar þessar stelpur. Þær hafa margar verið lengi saman í yngri landsliðum og þekkjast vel... Stemningin í hópnum er stórkostleg og eftirvæntingin fyrir fyrsta leiknum gríðarleg.“