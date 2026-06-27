91 árs og mættur á sitt 18. heimsmeistaramót Stefán Árni Pálsson skrifar 27. júní 2026 13:30 Enrique Márquez er gríðarlega vinsæll í heimalandinu. vísir/getty Falleg stund átti sér stað á blaðamannafundi argentínska landsliðsins fyrir lokaleik þess í riðlakeppni HM þegar landsliðsþjálfarinn Lionel Scaloni sýndi goðsagnakenndum blaðamanni sérstaka virðingu. Það var hinn 91 árs gamli Enrique „Macaya“ Márquez, einn þekktasti íþróttafréttamaður Argentínu, er að fjalla um sitt 18. heimsmeistaramót, sem er einstakt afrek á löngum og glæsilegum ferli. „Leyfðu mér að spyrja þig... mun Lionel Messi spila gegn Jórdaníu eða ekki?,“ spurði Márquez. Landsliðsþjálfarinn svaraði: „Ég myndi venjulega ekki svara þessari spurningu frá neinum blaðamanni á þessari stundu. En þar sem hún kemur frá þér get ég sagt þér að Messi verður ekki í byrjunarliðinu. Ég ber of mikla virðingu fyrir þér. Það gerir mig stoltan að sjá þig hér.“ Að því loknu gekk Scaloni til Márquez, faðmaði hann og þeir tóku saman mynd sem vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum. Myndskeiðið hefur farið eins og eldur í sinu á netinu og má sjá það hér að neðan. 91 year old legendary Argentinian journalist Macaya Márquez was in press conference, covering his 18th (!) World Cup 🐐“Let me ask you… will Messi play against Jordan or not?” 😬“I’d never reply to any journalist on this topic now… but it is coming from you, and so I tell… pic.twitter.com/KrTZqq64dk— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Fótbolti Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Fótbolti Tíu ár frá kraftaverkinu í Nice Fótbolti Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Fótbolti Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Fótbolti FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Fótbolti Franska lögreglan vill að Demantamótinu í París verði aflýst Sport Þjóðhátíð þegar Grænhöfðaeyjar komst áfram Sport Haraldur Franklín nálgast Opna breska Sport Varsjáin tók sæti í 32 liða úrslitum frá Írönum Fótbolti Fleiri fréttir 91 árs og mættur á sitt 18. heimsmeistaramót Tíu ár frá kraftaverkinu í Nice Varsjáin tók sæti í 32 liða úrslitum frá Írönum Skiptar skoðanir á Messi og Ronaldo umræðunni í Eyjum Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Uppeldiskerfi argentínska fótboltans níðist á börnum Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Þjálfari Portúgala byrjaði að undirbúa Kólumbíuleikinn í mars Endurkoma hjá Leikni í Breiðholtsslagnum og HK vann Fylki Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum AC Milan kaupir Ramos fyrir metfé Búið að slá markametið á HM í fótbolta Orri og Ísak mætast í æfingaleik Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Gætu spilað heimaleiki sína í Meistaradeildinni á heimavelli Brentford Forsetinn gaf öllum landsmönnum frí eftir að Ekvador komst áfram Líkur Skota á að komast áfram fóru úr 42 prósentum í 5,3 prósent á einum degi BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Þjóðir biðja um að halda ekki upp á hinsegin daga meðan á leik þeirra stendur Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Lét menn heyra það á HM: „Þetta er smá sorglegt“ Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Maður dagsins: Þjálfari hans hjálpaði honum að þroskast Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Sjá meira