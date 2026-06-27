Fótbolti

91 árs og mættur á sitt 18. heims­meistara­mót

Stefán Árni Pálsson skrifar
Enrique Márquez er gríðarlega vinsæll í heimalandinu.
Enrique Márquez er gríðarlega vinsæll í heimalandinu. vísir/getty

Falleg stund átti sér stað á blaðamannafundi argentínska landsliðsins fyrir lokaleik þess í riðlakeppni HM þegar landsliðsþjálfarinn Lionel Scaloni sýndi goðsagnakenndum blaðamanni sérstaka virðingu.

Það var hinn 91 árs gamli Enrique „Macaya“ Márquez, einn þekktasti íþróttafréttamaður Argentínu, er að fjalla um sitt 18. heimsmeistaramót, sem er einstakt afrek á löngum og glæsilegum ferli.

„Leyfðu mér að spyrja þig... mun Lionel Messi spila gegn Jórdaníu eða ekki?,“ spurði Márquez.

Landsliðsþjálfarinn svaraði:

„Ég myndi venjulega ekki svara þessari spurningu frá neinum blaðamanni á þessari stundu. En þar sem hún kemur frá þér get ég sagt þér að Messi verður ekki í byrjunarliðinu. Ég ber of mikla virðingu fyrir þér. Það gerir mig stoltan að sjá þig hér.“

Að því loknu gekk Scaloni til Márquez, faðmaði hann og þeir tóku saman mynd sem vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum.

Myndskeiðið hefur farið eins og eldur í sinu á netinu og má sjá það hér að neðan.

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