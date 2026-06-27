Fótbolti

Tíu ár frá krafta­verkinu í Nice

Stefán Árni Pálsson skrifar
Svona leið mönnum eftir sigurinn gegn Englendingum.
Svona leið mönnum eftir sigurinn gegn Englendingum. vísir/vilhelm

Í dag eru tíu ár liðin frá einum merkasta degi í íslenskri íþróttasögu þegar íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu vann ótrúlegan 2-1-sigur á Englandi í 16-liða úrslitum Evrópumótsins í Frakklandi.

Leikurinn, sem fram fór í Nice 27. júní 2016, hefur fyrir löngu skipað sér sess sem eitt stærsta afrek íslensks íþróttafólks. Ísland, sem var að taka þátt í sínu fyrsta stórmóti frá upphafi, sló út eitt þekktasta knattspyrnulandslið heims og tryggði sér sæti í átta liða úrslitum EM.

Englendingar komust yfir strax á fjórðu mínútu þegar Wayne Rooney skoraði úr vítaspyrnu. Fögnuður þeirra stóð þó stutt því aðeins tveimur mínútum síðar jafnaði Ragnar Sigurðsson metin eftir langt innkast Arons Einars Gunnarssonar.

Joe Hart greip í tómt

Á 18. mínútu skoraði Kolbeinn Sigþórsson síðan sigurmarkið með skoti sem Joe Hart réð ekki við.

Það sem eftir lifði leiks vörðust Íslendingar af ótrúlegri festu undir stjórn Heimis Hallgrímssonar og Lars Lagerbäck.

Þegar lokaflautið gall brutust út gríðarleg fagnaðarlæti hjá íslensku stuðningsmönnunum sem fylltu stúkurnar í Nice og hinn heimsfrægi víkingaklapp varð táknmynd sumarsins í Frakklandi.

Sigurinn vakti heimsathygli og var af mörgum talinn einn stærsti óvænti sigur í sögu Evrópukeppninnar. Fyrir England reyndist tapið eitt hið sárasta í sögu landsliðsins og Roy Hodgson sagði af sér sem landsliðsþjálfari strax að leik loknum.

Þótt ævintýrinu lyki í átta liða úrslitum gegn Frökkum hafði Ísland þegar skrifað sig inn í fótboltasöguna. 

Tíu árum síðar lifir kvöldið í Nice enn sterkt í minningum þjóðarinnar – kvöldið þegar litla Ísland lagði England að velli og heillaði allan knattspyrnuheiminn. Liðið féll úr leik í 8-liða úrslitum gegn Frökkum í Stade de France í París í næsta leik. 

Fótbolti EM 2016 í Frakklandi Landslið karla í fótbolta

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