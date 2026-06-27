Tíu ár frá kraftaverkinu í Nice Stefán Árni Pálsson skrifar 27. júní 2026 12:32 Svona leið mönnum eftir sigurinn gegn Englendingum. vísir/vilhelm Í dag eru tíu ár liðin frá einum merkasta degi í íslenskri íþróttasögu þegar íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu vann ótrúlegan 2-1-sigur á Englandi í 16-liða úrslitum Evrópumótsins í Frakklandi. Leikurinn, sem fram fór í Nice 27. júní 2016, hefur fyrir löngu skipað sér sess sem eitt stærsta afrek íslensks íþróttafólks. Ísland, sem var að taka þátt í sínu fyrsta stórmóti frá upphafi, sló út eitt þekktasta knattspyrnulandslið heims og tryggði sér sæti í átta liða úrslitum EM. Englendingar komust yfir strax á fjórðu mínútu þegar Wayne Rooney skoraði úr vítaspyrnu. Fögnuður þeirra stóð þó stutt því aðeins tveimur mínútum síðar jafnaði Ragnar Sigurðsson metin eftir langt innkast Arons Einars Gunnarssonar. Joe Hart greip í tómt Á 18. mínútu skoraði Kolbeinn Sigþórsson síðan sigurmarkið með skoti sem Joe Hart réð ekki við. Það sem eftir lifði leiks vörðust Íslendingar af ótrúlegri festu undir stjórn Heimis Hallgrímssonar og Lars Lagerbäck. Þegar lokaflautið gall brutust út gríðarleg fagnaðarlæti hjá íslensku stuðningsmönnunum sem fylltu stúkurnar í Nice og hinn heimsfrægi víkingaklapp varð táknmynd sumarsins í Frakklandi. Sigurinn vakti heimsathygli og var af mörgum talinn einn stærsti óvænti sigur í sögu Evrópukeppninnar. Fyrir England reyndist tapið eitt hið sárasta í sögu landsliðsins og Roy Hodgson sagði af sér sem landsliðsþjálfari strax að leik loknum. Þótt ævintýrinu lyki í átta liða úrslitum gegn Frökkum hafði Ísland þegar skrifað sig inn í fótboltasöguna. Tíu árum síðar lifir kvöldið í Nice enn sterkt í minningum þjóðarinnar – kvöldið þegar litla Ísland lagði England að velli og heillaði allan knattspyrnuheiminn. Liðið féll úr leik í 8-liða úrslitum gegn Frökkum í Stade de France í París í næsta leik. Fótbolti EM 2016 í Frakklandi Landslið karla í fótbolta Mest lesið Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Fótbolti Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Fótbolti Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Fótbolti Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Fótbolti FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Fótbolti Franska lögreglan vill að Demantamótinu í París verði aflýst Sport Uppeldiskerfi argentínska fótboltans níðist á börnum Fótbolti Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára Íslenski boltinn Þjóðhátíð þegar Grænhöfðaeyjar komst áfram Sport Afsalar sér óvænt öllum heimsmeistaratitlum Sport Fleiri fréttir Varsjáin tók sæti í 32 liða úrslitum frá Írönum Skiptar skoðanir á Messi og Ronaldo umræðunni í Eyjum Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM Tyrkland yfirgefur HM sem „heimsmeistari“ Uppeldiskerfi argentínska fótboltans níðist á börnum Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Þjálfari Portúgala byrjaði að undirbúa Kólumbíuleikinn í mars Endurkoma hjá Leikni í Breiðholtsslagnum og HK vann Fylki Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum AC Milan kaupir Ramos fyrir metfé Búið að slá markametið á HM í fótbolta Orri og Ísak mætast í æfingaleik Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Gætu spilað heimaleiki sína í Meistaradeildinni á heimavelli Brentford Forsetinn gaf öllum landsmönnum frí eftir að Ekvador komst áfram Líkur Skota á að komast áfram fóru úr 42 prósentum í 5,3 prósent á einum degi BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Þjóðir biðja um að halda ekki upp á hinsegin daga meðan á leik þeirra stendur Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Lét menn heyra það á HM: „Þetta er smá sorglegt“ Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Maður dagsins: Þjálfari hans hjálpaði honum að þroskast Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Tyrkir náðu loksins sigri og jafntefli hentaði báðum liðum Sjá meira