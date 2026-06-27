Það var gífurleg spenna í lokaumferð G-riðils heimsmeistaramótsins í nótt þar sem Íran var örfáum sentímetrum frá því að tryggja sér sæti í 32-liða úrslitum. Egyptaland komst yfir eftir aðeins fimm mínútna leik þegar Mahmoud Saber skoraði.
Íranar fengu gullið tækifæri til að jafna skömmu síðar þegar liðið fékk vítaspyrnu en Mehdi Taremi misnotaði spyrnuna.
Íranar jöfnuðu engu að síðu metin aðeins þremur mínútum síðar þegar Ramin Rezaeian skoraði.
Dramatíkin náði aftur á móti hámarki í uppbótartíma. Shoja Khalilzadeh virtist hafa tryggt Íran sigurinn og þar með sæti í útsláttarkeppninni þegar hann skoraði, en eftir skoðun Varsjánni var markið dæmt af vegna rangstöðu. Mjög umdeildur dómur. En ekki voru fleiri mörk skoruð í leiknum og niðurstaðan 1-1 jafntefli.
Á sama tíma átti Belgía ekki í teljandi vandræðum með Nýja-Sjáland og vann öruggan 5-1 sigur.
Belgía endaði því á toppi G-riðils með fimm stig, en Egyptaland fylgdi á eftir, einnig með fimm stig, á lakari markatölu.
Íran hafnaði í þriðja sæti með þrjú stig en markatalan þeirra er á sléttu. Nú þurfa þeir að bíða og vonast eftir að verða eitt af átta liðunum í riðlunum tólf sem fara áfram úr þriðja sæti.