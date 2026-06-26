Fótbolti

Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var á­nægður með það

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
José Luis Rodríguez og Cecilio Waterman lenti saman á opinni æfingu og því náðist það á myndband.
José Luis Rodríguez og Cecilio Waterman lenti saman á opinni æfingu og því náðist það á myndband. Getty/Alex Pantling/Mark Blinch

Deilur tveggja leikmanna Panama á æfingasvæðinu settu óvæntan svip á undirbúning Panama fyrir leikinn gegn Englandi á heimsmeistaramótinu á morgun.

Liðið frá Mið-Ameríku er þegar fallið úr keppni eftir að hafa tapað fyrstu tveimur leikjum sínum.

Panama-menn ljúka keppni í L-riðli gegn enska landsliðinu á MetLife-leikvanginum, en á æfingu þeirra fyrir leikinn lentu Cecilio Waterman og José Luis Rodríguez saman.

Waterman náðist á myndband þar sem hann ýtti Rodríguez í brjóstið og var síðan haldið aftur af liðsfélögum þegar hann reyndi að halda rifrildinu áfram.

Cecilio Waterman er 35 ára framherji en José Luis Rodríguez er 28 ára miðjumaður. Átökin gengu fljótt yfir og opna æfingin hélt áfram.

Þjálfarinn Tommy Christiansen, sem eitt sinn stýrði Leeds, var ánægður með að þetta hafi gerst.

„Þetta er eðlilegt ástand,“ sagði hann á blaðamannafundi fyrir leikinn.

„Ég hefði viljað sjá þetta oftar, það þýðir að liðið er lifandi, þeir eru tilbúnir að leggja sig fram og berjast fyrir sæti í byrjunarliðinu,“ sagði Christiansen.

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