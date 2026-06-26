Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. júní 2026 22:00 José Luis Rodríguez og Cecilio Waterman lenti saman á opinni æfingu og því náðist það á myndband. Getty/Alex Pantling/Mark Blinch Deilur tveggja leikmanna Panama á æfingasvæðinu settu óvæntan svip á undirbúning Panama fyrir leikinn gegn Englandi á heimsmeistaramótinu á morgun. Liðið frá Mið-Ameríku er þegar fallið úr keppni eftir að hafa tapað fyrstu tveimur leikjum sínum. Panama-menn ljúka keppni í L-riðli gegn enska landsliðinu á MetLife-leikvanginum, en á æfingu þeirra fyrir leikinn lentu Cecilio Waterman og José Luis Rodríguez saman. Cecilio Waterman e José Luis Rodríguez precisaram ser separados por companheiros após discussão durante o treino do PanamáAssista à Copa do Mundo FIFA pela CazéTV, no #DisneyPlus, sem custo adicional#ESPN2026 #FIFAWorldCup #Panamá #Inglaterra pic.twitter.com/3J1GR1WD9R— SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) June 26, 2026 Waterman náðist á myndband þar sem hann ýtti Rodríguez í brjóstið og var síðan haldið aftur af liðsfélögum þegar hann reyndi að halda rifrildinu áfram. Cecilio Waterman er 35 ára framherji en José Luis Rodríguez er 28 ára miðjumaður. Átökin gengu fljótt yfir og opna æfingin hélt áfram. Þjálfarinn Tommy Christiansen, sem eitt sinn stýrði Leeds, var ánægður með að þetta hafi gerst. „Þetta er eðlilegt ástand,“ sagði hann á blaðamannafundi fyrir leikinn. „Ég hefði viljað sjá þetta oftar, það þýðir að liðið er lifandi, þeir eru tilbúnir að leggja sig fram og berjast fyrir sæti í byrjunarliðinu,“ sagði Christiansen. 🚨🇵🇦 Jogadores do Panamá quase chegam às vias de fato em treino antes do jogo contra a Inglaterra.Cecilio Waterman e José Rodríguez discutiram no gramado e trocaram empurrões.A cena quase parou em uma briga ainda pior. No entanto, os companheiros separaram.🗞️ @ESPNBrasil… pic.twitter.com/U2sQYuLaWz— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 26, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Fótbolti Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti Búið að slá markametið á HM í fótbolta Fótbolti Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Fótbolti Hleypur í óvenjulegum aðstæðum: „Rosalegur hiti hérna“ Sport Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Fótbolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Var búinn að gefast upp í hálfleik en endirinn eins og Netflix-sería Körfubolti Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Fótbolti Fleiri fréttir FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Þjálfari Portúgala byrjaði að undirbúa Kólumbíuleikinn í mars Endurkoma hjá Leikni í Breiðholtsslagnum og HK vann Fylki Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum AC Milan kaupir Ramos fyrir metfé Búið að slá markametið á HM í fótbolta Orri og Ísak mætast í æfingaleik Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Gætu spilað heimaleiki sína í Meistaradeildinni á heimavelli Brentford Forsetinn gaf öllum landsmönnum frí eftir að Ekvador komst áfram Líkur Skota á að komast áfram fóru úr 42 prósentum í 5,3 prósent á einum degi BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Þjóðir biðja um að halda ekki upp á hinsegin daga meðan á leik þeirra stendur Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Lét menn heyra það á HM: „Þetta er smá sorglegt“ Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Maður dagsins: Þjálfari hans hjálpaði honum að þroskast Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Tyrkir náðu loksins sigri og jafntefli hentaði báðum liðum Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Smáþjóðin úr leik á HM en Pépé sendi Fílabeinsströndina áfram Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn Sjá meira