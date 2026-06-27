Fótbolti

Tyrk­land yfir­gefur HM sem „heims­meistari“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Arda Guler fagnar marki í 3-2 sigri Tyrkja á Bandaríkjamönnum.
Arda Guler fagnar marki í 3-2 sigri Tyrkja á Bandaríkjamönnum. Getty/Alex Grimm

Tyrkland hefur ekki átt miklu að fagna á HM 2026 en tekur engu að síður óopinbera heimsmeistaratitilinn með sér heim af mótinu.

Opinberlega var ekkert annað en heiðurinn í húfi fyrir Tyrkland þegar liðið mætti Bandaríkjunum aðfaranótt föstudags í síðasta leik liðanna í riðlakeppni HM.

Tyrkir voru því öruggir með að enda í neðsta sæti D-riðils eftir töp gegn Ástralíu og Paragvæ, á meðan gestgjafaþjóðin hafði þegar tryggt sér efsta sætið með sigrum gegn sömu andstæðingum.

Óopinberlega var það hins vegar allt annað mál.

Fyrir leikinn sátu Bandaríkin nefnilega á titlinum „óopinber heimsmeistari“ – titli sem hefur skipt um eigendur 252 sinnum í 1047 leikjum í meira en 150 ár.

Óopinbera heimsmeistaramótið nær allt aftur til fyrsta landsleiksins árið 1872, þegar England og Skotland gerðu 0-0 jafntefli í vináttuleik. Ári síðar mættust þau aftur og þegar England vann 4-2 við það tækifæri urðu þeir fyrstu óopinberu heimsmeistararnir.

Rökfræðin á bak við þetta sérstaka „meistaramót“ er afar einföld; maður heldur bikarnum þar til maður tapar leik – og það gerðu Bandaríkin, eins og kunnugt er, gegn Tyrklandi snemma á föstudagsmorgun.

Þar með tekur Tyrkland titilinn af Bandaríkjunum, sem unnu hann af Ástralíu, sem í raun tóku hann af Tyrkjum, sem komu á opinbera HM með titilinn óopinberir heimsmeistarar – og ferðast nú aftur til heimalandsins með titilinn í höndunum, þótt hann hafi skipt um eigendur nokkrum sinnum undanfarnar vikur.

Það afrek er í raun nokkuð sérstakt, því það gerir Tyrkland að fyrsta liðinu sem „ver“ titilinn á opinberu HM – þótt það hafi varla verið á þann hátt sem þeir höfðu vonast til.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið