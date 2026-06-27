Tyrkland hefur ekki átt miklu að fagna á HM 2026 en tekur engu að síður óopinbera heimsmeistaratitilinn með sér heim af mótinu.
Opinberlega var ekkert annað en heiðurinn í húfi fyrir Tyrkland þegar liðið mætti Bandaríkjunum aðfaranótt föstudags í síðasta leik liðanna í riðlakeppni HM.
Tyrkir voru því öruggir með að enda í neðsta sæti D-riðils eftir töp gegn Ástralíu og Paragvæ, á meðan gestgjafaþjóðin hafði þegar tryggt sér efsta sætið með sigrum gegn sömu andstæðingum.
Óopinberlega var það hins vegar allt annað mál.
Fyrir leikinn sátu Bandaríkin nefnilega á titlinum „óopinber heimsmeistari“ – titli sem hefur skipt um eigendur 252 sinnum í 1047 leikjum í meira en 150 ár.
Óopinbera heimsmeistaramótið nær allt aftur til fyrsta landsleiksins árið 1872, þegar England og Skotland gerðu 0-0 jafntefli í vináttuleik. Ári síðar mættust þau aftur og þegar England vann 4-2 við það tækifæri urðu þeir fyrstu óopinberu heimsmeistararnir.
Rökfræðin á bak við þetta sérstaka „meistaramót“ er afar einföld; maður heldur bikarnum þar til maður tapar leik – og það gerðu Bandaríkin, eins og kunnugt er, gegn Tyrklandi snemma á föstudagsmorgun.
Þar með tekur Tyrkland titilinn af Bandaríkjunum, sem unnu hann af Ástralíu, sem í raun tóku hann af Tyrkjum, sem komu á opinbera HM með titilinn óopinberir heimsmeistarar – og ferðast nú aftur til heimalandsins með titilinn í höndunum, þótt hann hafi skipt um eigendur nokkrum sinnum undanfarnar vikur.
Það afrek er í raun nokkuð sérstakt, því það gerir Tyrkland að fyrsta liðinu sem „ver“ titilinn á opinberu HM – þótt það hafi varla verið á þann hátt sem þeir höfðu vonast til.
Turkey become 'unofficial world champions' despite crashing out at World Cup group stage https://t.co/bxNMktYZ4Z pic.twitter.com/fnMMFDP7z3— SPORTbible (@sportbible) June 26, 2026
Turkey become 'unofficial world champions' despite crashing out at World Cup group stage https://t.co/bxNMktYZ4Z pic.twitter.com/fnMMFDP7z3