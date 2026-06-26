Þjálfari Portúgala byrjaði að undirbúa Kólumbíuleikinn í mars Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. júní 2026 21:32 Roberto Martinez, þjálfari Portúgals, var brosmildur á blaðamannafundi fyrir lokaleik Portúgals í riðlinum sem er úrslitaleikurinn um efsta sætið á móti Kólumbíu. getty/Leonardo Fernandez Roberto Martinez, þjálfari Portúgals, vísaði á bug áhyggjum af undirbúningi liðsins fyrir lokaleik riðlakeppni HM gegn Kólumbíu á laugardag og fullyrti að mánaðarundirbúningur hefði gert þá „fullkomlega tilbúna“ þrátt fyrir að stormar í Flórída hefðu truflað undirbúninginn. Martinez sagði að lið hans hefði notið góðs af því að hafa hafið undirbúning sinn fyrir leikinn á Miami Stadium strax í mars. „Við byrjuðum að undirbúa okkur fyrir leikinn gegn Kólumbíu strax í mars. Við erum þegar búin með þrettán æfingar hér í Miami til að aðlagast veðrinu. Áætlunin var að vera á Flórída til að undirbúa leikinn gegn Kólumbíu,“ sagði Martinez við fréttamenn. „Leikmennirnir eru tilbúnir í líkamlegu áskorunina sem fylgir því að spila á öðrum leikvangi og á öðrum velli sem er með öðruvísi grasi en við erum með í Evrópu. Það er það sem við gerðum, við höfum undirbúið okkur frá fyrsta degi sem við komum til Bandaríkjanna,“ sagði Martinez. Martinez viðurkenndi að Portúgal myndi standa frammi fyrir sínum fyrsta leik „á útivelli“ vegna þess mikla fjölda kólumbískra stuðningsmanna sem búist er við í Miami, þar sem miðar á þennan eftirsótta leik seldust að sögn fyrir þúsundir dollara. „Það þýðir að ég þurfti að kaupa miða fyrir fjölskylduna mína í nóvember,“ sagði Martinez í gríni þegar hann var spurður um hollustu stuðningsmannanna. „Það er það sem það þýðir, því ég vissi að það yrði erfitt að fá miða.“ „Ég vona að á morgun sigri fótboltinn og innblástur allra sem horfa á leikinn sigri,“ sagði Martinez. Á meðan Kólumbía hefur komist í útsláttarkeppnina með sex stig úr tveimur leikjum situr Portúgal í öðru sæti með fjögur stig og er svo gott sem komið áfram. Að lenda í öðru sæti gæti gefið þeim erfiðari leið í útsláttarkeppninni, þar sem England eða Króatía eru mögulegir andstæðingar. HM 2026 í fótbolta Mest lesið BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Fótbolti Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti Búið að slá markametið á HM í fótbolta Fótbolti Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Fótbolti Hleypur í óvenjulegum aðstæðum: „Rosalegur hiti hérna“ Sport Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Fótbolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Var búinn að gefast upp í hálfleik en endirinn eins og Netflix-sería Körfubolti Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Fótbolti Fleiri fréttir FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Þjálfari Portúgala byrjaði að undirbúa Kólumbíuleikinn í mars Endurkoma hjá Leikni í Breiðholtsslagnum og HK vann Fylki Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum AC Milan kaupir Ramos fyrir metfé Búið að slá markametið á HM í fótbolta Orri og Ísak mætast í æfingaleik Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Gætu spilað heimaleiki sína í Meistaradeildinni á heimavelli Brentford Forsetinn gaf öllum landsmönnum frí eftir að Ekvador komst áfram Líkur Skota á að komast áfram fóru úr 42 prósentum í 5,3 prósent á einum degi BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Þjóðir biðja um að halda ekki upp á hinsegin daga meðan á leik þeirra stendur Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Lét menn heyra það á HM: „Þetta er smá sorglegt“ Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Maður dagsins: Þjálfari hans hjálpaði honum að þroskast Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Tyrkir náðu loksins sigri og jafntefli hentaði báðum liðum Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Smáþjóðin úr leik á HM en Pépé sendi Fílabeinsströndina áfram Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn Sjá meira