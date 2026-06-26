Fótbolti

Þjálfari Portúgala byrjaði að undir­búa Kólumbíu­leikinn í mars

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Roberto Martinez, þjálfari Portúgals, var brosmildur á blaðamannafundi fyrir lokaleik Portúgals í riðlinum sem er úrslitaleikurinn um efsta sætið á móti Kólumbíu.
Roberto Martinez, þjálfari Portúgals, var brosmildur á blaðamannafundi fyrir lokaleik Portúgals í riðlinum sem er úrslitaleikurinn um efsta sætið á móti Kólumbíu. getty/Leonardo Fernandez

Roberto Martinez, þjálfari Portúgals, vísaði á bug áhyggjum af undirbúningi liðsins fyrir lokaleik riðlakeppni HM gegn Kólumbíu á laugardag og fullyrti að mánaðarundirbúningur hefði gert þá „fullkomlega tilbúna“ þrátt fyrir að stormar í Flórída hefðu truflað undirbúninginn.

Martinez sagði að lið hans hefði notið góðs af því að hafa hafið undirbúning sinn fyrir leikinn á Miami Stadium strax í mars.

„Við byrjuðum að undirbúa okkur fyrir leikinn gegn Kólumbíu strax í mars. Við erum þegar búin með þrettán æfingar hér í Miami til að aðlagast veðrinu. Áætlunin var að vera á Flórída til að undirbúa leikinn gegn Kólumbíu,“ sagði Martinez við fréttamenn.

„Leikmennirnir eru tilbúnir í líkamlegu áskorunina sem fylgir því að spila á öðrum leikvangi og á öðrum velli sem er með öðruvísi grasi en við erum með í Evrópu. Það er það sem við gerðum, við höfum undirbúið okkur frá fyrsta degi sem við komum til Bandaríkjanna,“ sagði Martinez.

Martinez viðurkenndi að Portúgal myndi standa frammi fyrir sínum fyrsta leik „á útivelli“ vegna þess mikla fjölda kólumbískra stuðningsmanna sem búist er við í Miami, þar sem miðar á þennan eftirsótta leik seldust að sögn fyrir þúsundir dollara.

„Það þýðir að ég þurfti að kaupa miða fyrir fjölskylduna mína í nóvember,“ sagði Martinez í gríni þegar hann var spurður um hollustu stuðningsmannanna. „Það er það sem það þýðir, því ég vissi að það yrði erfitt að fá miða.“

„Ég vona að á morgun sigri fótboltinn og innblástur allra sem horfa á leikinn sigri,“ sagði Martinez.

Á meðan Kólumbía hefur komist í útsláttarkeppnina með sex stig úr tveimur leikjum situr Portúgal í öðru sæti með fjögur stig og er svo gott sem komið áfram.

Að lenda í öðru sæti gæti gefið þeim erfiðari leið í útsláttarkeppninni, þar sem England eða Króatía eru mögulegir andstæðingar.

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