Uppeldiskerfi argentínska fótboltans níðist á börnum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. júní 2026 08:02 Ungur argentínskur fótboltastrákur sem tengist fréttinni þó ekki beint. Getty/Tomas Cuesta Argentínska knattspyrnukerfið sem ól af sér núverandi heimsmeistara er einnig fullt af misnotkun og vanrækslu á börnum, samkvæmt rannsókn ESPN sem birt var í gær. ESPN varði árum saman í að rannsaka þá leið sem fæðir atvinnumennsku í knattspyrnu í Argentínu, fór yfir þúsundir blaðsíðna af skjölum, tók meira en hundrað viðtöl og heimsótti heimavistirnar – þekktar sem pensiónes – þar sem ungir og efnilegir leikmenn búa. Hunger, neglect, sexual abuse: Inside Argentina's ...An investigation into Argentina's soccer system that produced the defending World Cup champions found that it is rife with exploitation.https://t.co/3TcT9u1qt5— ESPN Soccer (@ESPNsoccer) June 26, 2026 ESPN hóf rannsókn sína árið 2018 eftir að Independiente, eitt af fremstu félögum landsins, greindi frá því að hálfur tugur manna hefði beitt nokkur börn sem bjuggu á pensión þess kynferðisofbeldi. Niðurstöður ESPN eru meðal annars: „Þúsundir barna flytja hundruð kílómetra að heiman til Buenos Aires til að æfa með atvinnufélögum, í von um að skrifa einn daginn undir atvinnusamning. Sem efnilegir leikmenn fá þeir ekki greitt frá liðum sínum og búa annaðhvort á svokölluðum innri pensiónes (reknum af félaginu) eða er gert að finna sér húsnæði á eigin vegum.“ „Á stór-Buenos Aires-svæðinu er óþekktur fjöldi ytri pensiónes – heimavistir sem ekki eru undir eftirliti félaga – sem eru án eftirlits frá sveitarfélögum, ríkisstjórn eða argentínska knattspyrnusambandinu, stjórnvaldinu sem hefur yfirumsjón með hundruðum atvinnufélaga þjóðarinnar. Argentínska knattspyrnusambandið svaraði ekki ítrekuðum beiðnum ESPN um athugasemdir.“ Börn í þessu kerfi verða fyrir, í versta falli, kynferðislegri misnotkun, en einnig fjárkúgun, hungri og búa við ömurlegar aðstæður. Argentina, the reigning World Cup champions, produce some of the best soccer talent in the world. But an ESPN investigation from reporter Steve Fainaru shows a dark side. Behind the promises of opportunity have been reports of neglect, abuse, and unsafe living conditions in…— 30 for 30 (@30for30) June 26, 2026 Argentína Mest lesið Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Fótbolti Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára Íslenski boltinn FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Fótbolti Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Fótbolti Franska lögreglan vill að Demantamótinu í París verði aflýst Sport Afsalar sér óvænt öllum heimsmeistaratitlum Sport BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Fótbolti AC Milan kaupir Ramos fyrir metfé Fótbolti Hleypur í óvenjulegum aðstæðum: „Rosalegur hiti hérna“ Sport Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Fótbolti Fleiri fréttir Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára FIFA bannaði Frökkum að bera sorgarbönd vegna móður Deschamps Lenti saman á æfingu og þjálfarinn var ánægður með það Þjálfari Portúgala byrjaði að undirbúa Kólumbíuleikinn í mars Endurkoma hjá Leikni í Breiðholtsslagnum og HK vann Fylki Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum AC Milan kaupir Ramos fyrir metfé Búið að slá markametið á HM í fótbolta Orri og Ísak mætast í æfingaleik Haaland og Ödegaard báðir á bekknum gegn Frakklandi Gætu spilað heimaleiki sína í Meistaradeildinni á heimavelli Brentford Forsetinn gaf öllum landsmönnum frí eftir að Ekvador komst áfram Líkur Skota á að komast áfram fóru úr 42 prósentum í 5,3 prósent á einum degi BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Þjóðir biðja um að halda ekki upp á hinsegin daga meðan á leik þeirra stendur Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Lét menn heyra það á HM: „Þetta er smá sorglegt“ Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Maður dagsins: Þjálfari hans hjálpaði honum að þroskast Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Tyrkir náðu loksins sigri og jafntefli hentaði báðum liðum Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Smáþjóðin úr leik á HM en Pépé sendi Fílabeinsströndina áfram Sjá meira