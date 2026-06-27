Fótbolti

Uppeldiskerfi argentínska fót­boltans níðist á börnum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ungur argentínskur fótboltastrákur sem tengist fréttinni þó ekki beint.
Ungur argentínskur fótboltastrákur sem tengist fréttinni þó ekki beint. Getty/Tomas Cuesta

Argentínska knattspyrnukerfið sem ól af sér núverandi heimsmeistara er einnig fullt af misnotkun og vanrækslu á börnum, samkvæmt rannsókn ESPN sem birt var í gær.

ESPN varði árum saman í að rannsaka þá leið sem fæðir atvinnumennsku í knattspyrnu í Argentínu, fór yfir þúsundir blaðsíðna af skjölum, tók meira en hundrað viðtöl og heimsótti heimavistirnar – þekktar sem pensiónes – þar sem ungir og efnilegir leikmenn búa.

ESPN hóf rannsókn sína árið 2018 eftir að Independiente, eitt af fremstu félögum landsins, greindi frá því að hálfur tugur manna hefði beitt nokkur börn sem bjuggu á pensión þess kynferðisofbeldi.

Niðurstöður ESPN eru meðal annars:

„Þúsundir barna flytja hundruð kílómetra að heiman til Buenos Aires til að æfa með atvinnufélögum, í von um að skrifa einn daginn undir atvinnusamning. Sem efnilegir leikmenn fá þeir ekki greitt frá liðum sínum og búa annaðhvort á svokölluðum innri pensiónes (reknum af félaginu) eða er gert að finna sér húsnæði á eigin vegum.“

„Á stór-Buenos Aires-svæðinu er óþekktur fjöldi ytri pensiónes – heimavistir sem ekki eru undir eftirliti félaga – sem eru án eftirlits frá sveitarfélögum, ríkisstjórn eða argentínska knattspyrnusambandinu, stjórnvaldinu sem hefur yfirumsjón með hundruðum atvinnufélaga þjóðarinnar. Argentínska knattspyrnusambandið svaraði ekki ítrekuðum beiðnum ESPN um athugasemdir.“

Börn í þessu kerfi verða fyrir, í versta falli, kynferðislegri misnotkun, en einnig fjárkúgun, hungri og búa við ömurlegar aðstæður.

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