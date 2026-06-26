Fyrirtækin sem léku á FIFA og græddu á banninu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. júní 2026 23:17 Svona lítur Levi's-merkið á Levi's-leikvanginum út á meðan heimsmeistaramótið stendur yfir en fyrirtækið svaraði með því að merkja allar búðir sínar eins. Getty/Stu Forster Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, hefur mjög strangar reglur þegar kemur að sýnileika fyrirtækja á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Meðal annars eru styrktarsamningar leikvanga ekki leyfðir á meðan HM stendur yfir sem þýðir að FIFA breytir hreinlega nöfnum leikvanga. Það er samt ekki aðeins á vellinum sem hægt er að sjá snilldartakta á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Á nokkrum leikvöngum hafa nauðsynlegar breytingar leitt til skemmtilegra hugmynda, þannig að meðal annars Levi's Stadium er kominn á varir margra, þótt hann heiti alls ekki Levi's Stadium á meðan mótið stendur yfir. After FIFA covered Levi’s Stadium branding during the World Cup, Levi’s leaned into the situation by altering its logo to match the censored signage and turning the moment into a clever marketing campaign.#levis #fifa #worldcup pic.twitter.com/Ni4t1I6nHB— Tomson (@TomsonWoo) June 21, 2026 „Allt í einu verður þetta umtalsefni bæjarins. Miklu meira umtalsefni en San Francisco Bay Area Stadium. Þetta er snilldarlega gert,“ segir Sune Bang, sem er samskiptaráðgjafi og vörumerkjasérfræðingur hjá Go' Morgen Danmark, við TV2 sjónvarpsstöðina. Levi's Stadium hefur skipt um nafn á meðan HM stendur yfir, því Levi's er ekki opinber styrktaraðili. Hið þekkta rauða og hvíta merki er með öðrum orðum bannað á meðan mótið stendur yfir og því hefur tískufyrirtækið neyðst til að hylja merki sitt á framhlið leikvangsins. LEVI'S JUST COVERED UP ITS OWN STORES 👀After FIFA covered the Levi's Stadium logo during the World Cup, Levi's has now taken things a step further by covering the signage on its own stores.This marketing rollout just keeps getting better 😭🔥#Levis #WorldCup2026 #SSD https://t.co/Qhf50IqXfI pic.twitter.com/RSHucRd4QT— SIMONSAYSDRIP (@simonsaysdrip) June 19, 2026 En Levi's hefur líka hulið merki sitt á öðrum stöðum. Reyndar er merkið á framhliðum verslana um allan heim pakkað inn á sama hátt, eins og sjá má á samfélagsmiðlum fyrirtækisins. Komdu og heimsæktu okkur, ef þú finnur okkur, skrifar Levi's til dæmis á Instagram. Merki fyrirtækisins á samfélagsmiðlum er líka falið eins og merkið á leikvanginum. „Þetta kallast laumusölumennska (e. ambush marketing) þegar maður tengir sig við stóran viðburð sem maður hefur ekki réttindi á. Það eru ótal dæmi um að auglýsingafólk hafi hugsað á skapandi hátt um hvernig það getur samt komist í gegn og orðið hluti af umræðunni um HM,“ segir Sune Bang. 🚨🌎 FIFA asked Gillette to hide its logo at the Gillette Stadium because it wasn't an official World Cup sponsor. The brand did so by concealing its logo to simulate shaving cream. 🪒This is chess, not checkers. 😭🧠 pic.twitter.com/q2DQgDIaL1— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 20, 2026 Gillette hefur reynt að gera eitthvað svipað, nú þegar Gillette Stadium hefur tímabundið skipt um nafn yfir í Boston Stadium. Svar Gillette var að sprauta raksápu yfir Gillette-markið. Þau segja með því Gillette án þess að segja Gillette. Það er hægt að gefa fyrirtækinu stig fyrir að vera skapandi. „Þau grípa augnablikið og gera grín að þessu sjálf. Það gerir það að verkum að þau fá athygli sem hinir fá ekki,“ segir Sune Bang. Strangar reglur fyrir fyrirtæki stafa af því að FIFA selur einkaréttarsamninga fyrir HM. Þess vegna vill knattspyrnusambandið ekki að aðrir fái ókeypis auglýsingu. 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