Norski landsliðsþjálfarinn Ståle Solbakken hefur tekið stóra ákvörðun fyrir leik liðsins á móti Frakklandi í kvöld. Þetta er úrslitaleikur um sigur í riðlinum en hann ætlar að spara sínar tvær stærstu stjörnur og í raun hvíla næstum því allt byrjunarliðið.
Norskir fjölmiðlar höfðu grafið þetta upp í dag og norska ríkisútvarpið slær því upp að þetta gæti endað illa fyrir norska landsliðið í kvöld.
Norðmenn hafa unnið tvo fyrstu leiki sína á heimsmeistaramótinu og skorað í þeim sjö mörk. Liðið er öruggt með sæti í 32 liða úrslitunum en tap þýðir leik á móti Fílabeinsströndinni í 32 liða úrslitum og leik á móti sigurvegaranum úr leik Brasilíu og Japans í sextán liða úrslitunum.
Solbakken stillti upp sama byrjunarliði í sigrunum á Írak og Senegal. Norska ríkisútvarpið fékk heimildir um það að hvorki fyrirliðinn Martin Ödegaard né varafyrirliðinn Erling Braut Haaland byrji leikinn gegn Frakklandi.
NRK hafði líka fengið upplýsingar um að Solbakken hefði skipt næstum öllum út og að Fredrik Aursnes væri sá eini sem eftir væri úr leiknum gegn Senegal.
„Það er alveg rétt hjá Solbakken að gera svona margar breytingar. En á sama tíma verður þetta gríðarlega stórt verkefni fyrir lið sem hefur aldrei spilað saman að vera kastað út í HM gegn sjálfum Frökkum,“ sagði Kristoffer Løkberg, fótboltasérfræðingur NRK.
„Þetta gæti orðið harkalegt, en á sama tíma eru í liðinu einstaklingar sem ég hlakka til að sjá, sérstaklega Bobb og Schjelderup, þeir eru í góðu formi og geta sent inn umsókn þegar alvaran verður meiri,“ sagði Lökberg enn fremur.
Því er samstarfsmaður hans og sérfræðingur NRK, Carl-Erik Torp, ekki sammála.
„Það er algjörlega galið ef þetta reynist rétt,“ segir hann í upphafi.
„Þetta gæti orðið ljótt. Ég hefði haldið að fleiri myndu fá að spila sig saman, að Ödegaard myndi til dæmis spila fyrri hálfleikinn. Nú sjá allir að þessi leikur er algjört aukaatriði,“ sagði Torp.
Í franska stórblaðinu L'Équipe hafa þeir svarað spurningum lesenda fyrir leikinn. Þar svarar hinn reyndi blaðamaður Hugo Delom fréttum af væntanlegri liðsuppstillingu Noregs á þennan hátt.
„Norðmennirnir voru ekki að blekkja. Þeir ætla virkilega að stilla upp B-liðinu sínu! Ég er í hreinskilni sagt hissa,“ skrifar hann.